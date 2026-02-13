Passionfruit: la fiesta que cambió la escena urbana en la Región y ahora mira a Europa

Hace seis años en la Región de Murcia no existía un espacio donde escuchar Hip-Hop, R&B y Afro con libertad. La única opción era terminar la noche en un local donde el reggaetón dominaba la cabina y donde, además, la estética urbana no siempre era bienvenida.

De esa carencia nace Passionfruit.

El proyecto comenzó cuando David Megías Warburton, ya inmerso en la escena urbana a través de su marca de moda y su relación con artistas y tatuadores, recibió la propuesta de organizar una fiesta en un local de la playa. Sin dudarlo, contactó con su amigo Jack, rapero y productor musical, y juntos decidieron crear el lugar al que ellos mismos querían ir: un espacio donde sonara la música que amaban y donde cada persona pudiera vestir como quisiera.

En una época en la que llevar gorra podía ser motivo de exclusión en algunos locales, Passionfruit nació también como una declaración de principios: romper barreras estéticas y culturales dentro del ocio nocturno.

Al principio, como ocurre con todo proyecto independiente, el apoyo vino de amigos y del círculo cercano. Pero pronto ocurrió algo inesperado: comenzaron a asistir personas que buscaban exactamente ese tipo de ambiente. Incluso solas. Con el tiempo, se formaron grupos de amigos dentro de la propia fiesta. Hoy, muchos de ellos siguen viniendo juntos.

Seis años después, Passionfruit ha construido una comunidad real. Un público que se conoce, que baila, que disfruta de la música y que ha convertido el respeto en una seña de identidad. La organización destaca con orgullo que su audiencia es una de las más respetuosas y cohesionadas de la escena.

Actualmente, el proyecto está liderado por tres socios:

David Megías Warburton, cofundador y director creativo.

Jack, rapero y productor musical, dj residente y cofundador del proyecto.

Pablo, DJ residente y productor musical, que se incorporó como socio hace dos años.

Los tres comparten una misma visión: crear un evento que rompa barreras internacionales.

Con residencia fija en Odiseo, Passionfruit celebra una fecha cada dos o tres semanas, / La Opinión

Con residencia fija en Odiseo, Passionfruit celebra una fecha cada dos o tres semanas, consolidándose como una referencia en la escena urbana local. Esta temporada marca un nuevo capítulo en su expansión internacional: en noviembre celebraron su primera fecha en Dublín, este viernes reciben en Murcia a Mada Club (Bruselas) —ciudad a la que viajarán próximamente— y actualmente trabajan en cerrar nuevas fechas en Londres y París.

Passionfruit ya no es solo una fiesta. Es una comunidad que nació de una necesidad cultural y que hoy aspira a conectar escenas urbanas a nivel europeo.