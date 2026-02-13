Nat Simons: "Me hacía mucha gracia que todo el mundo me dijera que acudiera a la IA para todo"

Tras el éxito de Felina, Nat Simons publicó 7 Vidas y una más, en directo desde el Wizink Center, con canciones de toda su carrera interpretadas en sintonía con las más recientes, que han marcado un camino más rockero y robusto en los conciertos de la madrileña. En vivo y en el disco ha colaborado con Loquillo, José Ignacio Lapido, Nina de Juan (Morgan), Víctor Cabezuelo, Anni B. Sweet, Íñigo Bregel de Los Estanques, Eva Ryjlen, Rebeca Jiménez, Joana Serrat y Aurora Beltrán. Y este viernes lanza nuevo disco, Pregúntale a Sarah Connor, que juega con el imaginario de Terminator 2, uniendo la ironía pop con la visión crítica y emocional que caracteriza su obra; grabado en Nashville bajo la producción de Álex Muñoz (Margo Price, Nikki Lane) y mezclado por el prestigioso Jaquire King, responsable de Only By the Night de Kings of Leon y colaborador de Norah Jones, Tom Waits, Bruce Springsteen o Zach Bryan.

El último adelanto de Nat Simons es un grito generacional a un sistema que no funciona y nos ahoga sin futuro: Especie en extinción casi parece un título anticipador. Hablamos con Nat Simons poco antes de su aterrizaje en Microsonidos.

¿Cómo se está desarrollando la gira? ¿Cuál es la dinámica del concierto?

La gira Chicas Fuertes tuvo su pistoletazo de salida en las fiestas del Pilar de Zaragoza. Fue un momento épico, la verdad, comenzar delante de miles de personas, y de momento todos los sitios que estamos recorriendo están siendo muy especiales. Tenemos salas de todo tipo y festivales aún que recorrer. Ahora también comienza la gira de mi nuevo disco, Pregúntale a Sarah Connor, que se hará en paralelo. Los conciertos que hago con Aurora son especiales porque, aparte de hacer ella su repertorio y yo el mío, comparto mi banda con Aurora, integrada en su mayoría por ‘mujeres fuertes’, y hay momentos del concierto en que cantamos juntas. Nunca sabemos quién va a empezar, si ella o yo; siempre lo echamos a suertes con una moneda al aire antes de cada concierto: así le damos un poco de emoción al tema.

¿Qué es lo más valioso que has aprendido de Aurora en el Chicas Fuertes Tour sobre la resistencia y la longevidad en el rock? ¿Qué hace que os entendáis bien perteneciendo a generaciones distintas?

A mí lo que más me gusta de Aurora es su honestidad. Creo que es una tía que ha currado muchísimo y tiene un talento increíble para componer y escribir canciones. Las conversaciones con ella son muy inspiradoras, me transmite mucha fuerza, y ver la admiración que tienen hacia ella gente de diversas generaciones, por el legado que tiene. Eso sí, creo que merece mucho más reconocimiento siendo la figura que es, pero eso no es culpa suya, sino del país en el que vivimos. Desgraciadamente, cuesta mucho más que te reconozcan siendo mujer en el rock, y yo creo que ella tiene canciones a la altura de los más grandes. Me gusta cómo habla con tanta crudeza y sinceridad; nos entendemos muy bien. Ella hace lo que sabe hacer mejor, cantar sus canciones, defenderlas a guitarra y voz sin artificios; eso es lo que he aprendido y lo que quiero ser ahora y en un futuro.

¿Cuándo? Sábado 14, 21.30 horas ¿Dónde? Sala REM, Murci ¿Precio? 20/25 euros

Decís que el tour reivindica y pone el foco en el «rock en femenino». ¿Sientes que el mensaje de vuestra propuesta está calando de forma distinta ahora a cuando empezaste?

Lo bonito es que yo creo que no hace falta ni decir de qué va esta gira, porque una imagen vale más que mil palabras. Y cuando ves que una mujer que ya tiene una carrera consolidada como ella se junta con otra mujer como yo de otra generación diferente para hacer una gira juntas, el mensaje te llega solo: «Aquí estamos las dos en esto, vamos a hacer lo que más nos gusta y lo que mejor sabemos hacer, uniendo fuerzas y disfrutando». Creo que cuando empecé en esto de la música, es cierto que la gente no era tan consciente o no estaba tan despierta. Me gusta que ya no toleremos ciertas conductas y que haya iniciativas para solucionar ciertos aspectos que me parecen injustos. Escribir un libro sobre mujeres en la música, que sacaré a finales de este año, Conversaciones con Felinas, me ha dado una visión muy amplia para ver lo que hemos tenido que aguantar en muchos aspectos, que la cosa va cambiando poco a poco, pero que aún hay una mentalidad arraigada a ciertos pensamientos machistas en la industria, que nos condicionan para poder estar en igualdad de condiciones.

Hiciste una transición del inglés al castellano que parece haber asentado tu identidad. ¿Te sientes más expuesta o más poderosa ahora que el público entiende cada palabra de lo que cuentas?

Me siento más poderosa y más liberada ahora que por fin me siento a gusto con mi idioma, y se me abre un universo enorme cuando al fin empiezas a escribir en una lengua como es el castellano, que es tan rica. Recuerdo que por un momento pensé que nunca iba a dejar de escribir en inglés, porque me sentía muy a gusto y me salía muy fácil. Sin embargo, en español me sonaba todo muy raro en mis primeros años de composición, hasta que un día, de manera natural, todo cambió, y supongo que fue porque se juntaron muchos factores, como el vivir aquí una larga temporada y colaborar con artistas españoles, pese a que la mayoría de la música que escuchaba era en inglés. Cuando empecé a escribir en inglés, vivía en Inglaterra; era normal que me expresara en otro idioma al escribir porque mi día a día era pensando y hablando en ese idioma. Ahora mismo no cambiaría el castellano por nada; mis poetas favoritos son de aquí. Aunque no descarto algún día volver a escribir alguna canción en inglés. La vida da muchas vueltas.

-Mirando con un poco de perspectiva, ¿qué ha significado Felina en tu carrera? ¿Es algo más que un personaje de ficción? ¿Cuál fue la principal enseñanza que te dejó Cherie Currie?

Felina ha sido un viaje tremendo, una experiencia brutal. Empezó siendo un personaje de ficción con todos los clichés del rock & roll en una canción (Finale, que es un anagrama de Felina) que al final aparecía en muchos momentos del disco, y al que transformé con el paso del tiempo en directo. Ese personaje me transformó, porque lo humanicé y le di muchos matices que iban mucho más allá del cliché. De pequeña estudiaba para ser actriz, y para mí esto ha sido mi meterme en un personaje con el que me he podido expresar con una libertad absoluta, donde me he soltado como frontwoman. He soltado la guitarra, que era mi escudo, y me he convertido en algo diferente. Ha sido liberador, y todo gracias a fijarme en figuras como Cherie Currie, a la cual admiro y venero absolutamente, porque creo que tiene un carisma y una puesta en escena de otro mundo. Muchos de sus movimientos me han inspirado para la gira de Felinas. Ahora que ya ‘maté’ al personaje y toda esta gira ya pasó y comienza otra época diferente, te digo que habitar su piel me ha hecho ser otra encima del escenario. En realidad, me he dado cuenta de que Felina era una parte de mí que estaba escondida por pura timidez, y me gusta que haya salido a la luz, porque de algo de ficción salió una parte muy real de mí.

¿Cuál es la historia tras Pequeña guerrera estelar, a dúo con Nina de Morgan? ¿En qué punto crees que está la presencia femenina en la industria musical?

Es una canción que me toca el alma, porque la escribí justo después de que se fuera Paula, una chica muy joven (22 años) de Málaga, la prima hermana de la mujer de mi hermano, que era un ejemplo a seguir. Por su manera de ver la vida, por cómo se tomó su enfermedad y cómo se portó con toda la gente a su alrededor que quería, a mí me tocó mucho esa historia, y cuando la compuse, hasta me costaba cantarla sin llorar de la emoción, porque era muy duro pensar que se había ido. Escribí este tema desde la perspectiva de mi sobrino, que por aquel entonces tenía 5 años y era uña y carne con Paula. Le gustaba jugar y dibujar con ella, y cuando finalmente se fue, le dijeron que Paula vivía en una estrella y la veía todas las noches desde arriba. Imaginar lo que podía pensar mi sobrino me conmovió tanto que la canción salió del alma muy rápido. Cuando se la conté a Nina, también le emocionó mucho, y por eso creo que el tema tiene tanta magia; hay una sensibilidad que se percibe en todo el tema, casi como un hilo que se puede romper, también gracias a la producción de Iñigo Bregel de Los Estanques, que supo entender muy bien lo que quería.

La presencia femenina en la industria musical, si a España te refieres, creo que crece poco a poco. Según Equal, gracias a figuras como Rosalía, Valeria Castro o Ángeles Toledano, está subiendo la media de escuchas a mujeres en plataformas digitales, porque están poniendo de moda la música de raíces españolas, y con eso están rompiendo la tendencia, pero aún queda mucho camino para que en festivales, por ejemplo, sobre todo en lo que se refiere a rock o pop rock, haya una igualdad, o en oficinas de management o en playlist oficiales. Parece que siempre hay una presencia mucho más masculina; se retroalimenta lo que escogen las discográficas y agencias, lo que ofrece el algoritmo, y el público al final acaba escogiendo lo más fácil, no va más allá, no hay mucha inquietud por descubrir cosas nuevas o diferentes. Espero que, aunque sea lento, cada vez se escuchen más mujeres, y así haya una igualdad. Yo, por ejemplo, escucho muchísimas mujeres a día de hoy, probablemente más mujeres que hombres.

Has ido a Nashville para grabar con Alex Muñoz. ¿Qué tiene el aire de esa ciudad (o la mano de Alex) que saca lo mejor de tu sonido?

Creo que Alex entiende muy bien todo lo que tengo en la cabeza. Todas las referencias sonoras y musicales que le di le fueron familiares y me ha sabido poner un equipo detrás de altura y a medida para estos temas. La verdad es que aún no me puedo creer con la gente con la que he trabajado: trabajan todos ellos con mis ídolos, ¡cómo iba a sonar mal! Era imposible. La experiencia de grabar fuera, en una ciudad como Nashville, es un plus, porque además de ir a trabajar, vives una experiencia intensa, te codeas con músicos de allí que de otra manera no podrías, y visitas sitios que solo ves en las películas, y todo rodeado siempre de música increíble en directo. Recomiendo hacer una vez en la vida algo así, pero ya solo por la inspiración que supone para un artista, músico, escritor...

El título del disco nos lleva directos a Terminator. ¿Qué viene a indicar? ¿Quién es Sarah Connor para ti hoy en día? ¿Es una metáfora de la lucha en la industria musical, o algo más personal?

Me gusta que lo veas así, porque no lo había pensado como una lucha en la industria musical. Creo que más bien mi lucha, como la de muchos, es en general con el mundo como se nos está quedando y la sociedad hacia dónde se está dirigiendo. Pero me lo tomo con un punto de humor y esperanza en su justa medida; no quiero ser catastrófica, de ahí el título. Me hacía mucha gracia que todo el mundo me dijera que acudiera a la IA para todo; «pregúntale a la IA» es una frase que se repite. Entonces me acordé de Sarah Connor, que es un icono de lucha y resistencia absoluta en un mundo utópico dominado por las máquinas, y di la vuelta a la frase: «Mejor pregúntale a Sarah Connor». Para mí es un personaje muy interesante; si te das cuenta, vengo de Felinas, y ¿quién hay más felina que una mujer normal y corriente, que trabaja de camarera en una cafetería en los años 80, que le cae el sambenito de tener que proteger al futuro líder de la resistencia, que es su hijo, contra las máquinas, en un futuro distópico contra la inteligencia artificial? Ahora es una mujer entrenada en combate y valiente. Me encanta todo lo que transmite el personaje, cómo se transforma, y que además nadie la cree cuando trata de salvar a la humanidad. Es una outsider, o una incomprendida, y eso hace que me sienta identificada. Me da mucha nostalgia, y al fin y al cabo en este disco hay todo eso: nostalgia de mi infancia; también hay presente y futuro, un poco dominado por las máquinas, desencanto de una generación nacida en los 80 y 90. La generación millennial es una generación perdida, que se quedó estancada en una época por no poder tener esa vida que un día le prometieron. De eso van un poco las líneas generales del disco, aunque haya de todo. Era muy visual el título, y tiene mucho mensaje. Es el pasado y el futuro; todo se junta de una manera muy visual.

Trabajar con Alex Muñoz y tener mezclas de figuras como Jaquire King (quien ha trabajado con Kings of Leon o Tom Waits) eleva el listón. ¿Buscabas un sonido más crudo y orgánico esta vez? ¿El denominador común es el rock?

Noticias relacionadas

Buscaba un sonido totalmente orgánico donde todo fuera tocado por músicos y lo conseguimos. Fui muy insistente con Alex Muñoz para que no sonara a disco de género y tuviera su propia personalidad. Por eso suena a rock, pero es también muy alternativo en algunas ocasiones. No todo suena a clásico o a música de raíces; ya se notaba en las maquetas. Quería que sonara contemporáneo y atemporal, y son grandes músicos y técnicos, como Jaquire King, que han sabido exactamente lo que quería. Es una maravilla cómo suena, y se nota la mano de todos ellos.