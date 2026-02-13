Murcia se rinde a la carrera de Ureña

La sociedad taurina de la Región de Murcia acompañó al torero Paco Ureña en un homenaje por el XX aniversario de su alternativa, con el eslogan ‘Dos décadas de pasión’. Un torero de verdades, que destila toreo de verdad en el ruedo, y que ha probado las hieles y las mieles de este oficio, reservado para unos pocos. El lorquino, a fuerza de verdades, ha tocado el cielo de los triunfos en las principales plazas.

Ureña, que estuvo acompañado de su familia, agradeció emocionado el cariño de una noche tan especial.

Un acto que contó con la presencia del consejero de presidencia, Marcos Ortuño, quien estuvo acompañado del director general de Administración Local, Francisco Abril. Ortuño puso en valor que Ureña ha llevado el nombre de la Región por los principales cosos.

Comenzó la gala, que estuvo conducida por el periodista taurino Iñigo Crespo, con un vídeo que resumía la amplia carrera del lorquino y su lucha constante por hacerse un hueco en el escalafón. En primer lugar, tomaron la palabra los empresarios Ángel Bernal y Manuel Martínez Erice; el torero Manolo Sánchez y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, quienes recordaron sus inicios como torero y cómo tras los momentos difíciles siempre ha regresado con mucha más ilusión. También cómo Ureña fue capaz de mantener la ilusión de Sutullena, hasta que el proyecto llegó a buen puerto, y hoy se ha convertido en un referente en la Región, que este año ofrecerá tres festejos.

Siguieron los toreros Javier Conde, padrino de Ureña en su alternativa, que estuvo acompañadopor Rafaelillo, Esaú Jiménez y Diego Urdiales. Por pantalla saludó el diestro mexicano Arturo Macías. Todos reconocieron la pureza de Ureña y el toreo que lleva dentro, además de su humildad y amistad. Recordaron la tarde histórica de 2019 en Bilbao, cuando cortó cuatro orejas. Hacía 28 años que un torero no conseguía esa proeza.

Ureña acompañado de compañeros de profesión / Enrique Soler

Otros compañeros del torero tampoco quisieron perderse esta cita, como Jorge Ibáñez, Alfredo Bernabéu, Alfonso Romero, Antonio Puerta, El Rubio o Pepe Soler

A nivel personal también hablaron de él su fisioterapeuta, Toñi Martos; su psicóloga; Antonio López, su sastre, y el periodista Paco Ojados, quienes dibujaron su figura personal.

El presidente del Club Taurino de Murcia, Alfonso Aviles, perfiló su toreo poniendo de manifiesto que su secreto «no está en hacer, sino en estar», destacando sus cuatro pilares: quietud, mando, ligazón y verdad. Avilés destacó que este año se le hará entrega de la medalla de Oro del Club. A la cita acudieron clubes taurinos de la Región, como Lorca, el Quite de Calasparra, Blanca o la peña Pepín Liria de Vélez Rubio, entre otros.

Además de la música, también estuvo el ilusionista lorquino Pedro Lucas Junior.

La Comunidad le entregó como regalo un cuadro del pintor José Tomás Pérez Indiano, que fue realizando a lo largo de la gala, así como diferentes regalos de la Asociación de Criadores o de los toreros de la Región de Murcia.

Una noche inolvidable donde se puso de manifiesto la faceta profesional y humana del torero, que sigue escribiendo su historia y que afronta esta temporada 2026 con nuevos retos y objetivos.