Funambulista se queda a las puertas de la final del Benidorm Fest 2026 y desata el debate en redes

La participación de Funambulista en el Benidorm Fest 2026 no ha dejado indiferente a nadie. El artista murciano defendió sobre el escenario del Palau Municipal d’Esports L’Illa de Benidorm su tema Sobran gilipo**as, una propuesta directa y crítica que, sin embargo, no logró el pase a la gran final. Su eliminación en la segunda semifinal ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde numerosos seguidores han cuestionado la decisión del jurado profesional.

La quinta edición del certamen, celebrada este año sin vinculación con Eurovisión tras la retirada de RTVE del festival europeo, vivió una gala intensa bajo la conducción de Jesús Vázquez, Javier Ambrossi e Inés Hernand, y con actuaciones especiales de Luz Casal y Abraham Mateo. En ese contexto, Funambulista ofreció una actuación contundente, combinando pop y rock en una canción que denuncia la saturación informativa, la superficialidad digital y la pérdida de pensamiento crítico en la era de las redes sociales.

Pese a que el televoto situó a Funambulista entre los favoritos para clasificarse, el peso del jurado profesional, que aseguró haber valorado especialmente la construcción instrumental, la producción y la calidad vocal, terminó inclinando la balanza en favor de otros aspirantes.

Indignación en redes

La decisión generó críticas en plataformas como X, donde algunos espectadores defendieron la solvencia vocal del cantante de Molina de Segura y cuestionaron que no se tuviera en cuenta el respaldo del público.

Muchos defendieron que Funambulista había ofrecido una de las actuaciones vocalmente más sólidas de la noche. "Que Funambulista no pase a la final, que son de los poquitos que no han desafinado… Y que pase Mayo y encima defiendan que ha desafinado…", "A mí lo del jurado ‘profesional’ dejando fuera a Funambulista y metiendo a The Quinquis me lo van a tener que explicar”, son algunos de los comentarios lanzados por los usuarios de la citada red social que mostraban su indignación por sacar a Diego Cantero fuera de la gran final del Sábado.

Otros usuarios de X cuestionaban los argumentos técnicos defendidos por los jueces o el sistema de votación. "Jurado diciendo que ha valorado la técnica vocal y deja fuera a Funambulista, que ha cantado prácticamente como la canción de estudio… y pasando a Mayo, que ha desafinado lo poco que ha cantado", "Han pasado los que ha votado el jurado", "Visto lo visto, aquí decide el jurado. O pones 50% televoto 50% jurado y te dejas de demoscópicos. Porque al final decide el jurado", son algunas de las reacciones que se pueden leer en X.

No es la primera vez que el sistema de votación del Benidorm Fest provoca controversia, pero en esta ocasión el nombre de Funambulista ha estado en el centro del debate.

Con más de una década de trayectoria en solitario, Diego Cantero, alma de Funambulista, es uno de los músicos murcianos con mayor proyección nacional. Desde el arranque de su proyecto en 2009 ha acumulado más de 300 millones de reproducciones en plataformas digitales, además de varios discos de oro y platino. Temas como Éramos Reyes o Quiero que vuelvas forman parte de su repertorio más reconocido, y como compositor ha trabajado para artistas de la talla de Raphael, Malú, Pastora Soler o Edurne. Sobran gilipo**as, incluida en el Vol. 2 de su proyecto 180º, supone una nueva muestra de su vertiente más comprometida y reflexiva.

Puesta en escena del murciano Diego Cantero, ayer en la segunda semifinal del Benidorm Fest / Joaquín P. Reina / Europa Press

Los que pasan a la gran final

En la segunda semifinal lograron el pase a la final Miranda! & bailamamá, Dani J, Álvaro Mayo, The Quinquis, Rosalinda Galán y Asha, mientras que Funambulista, KU Minerva y Atyat quedaron fuera de la competición.

Estos seis nombres se suman a los clasificados en la primera semifinal: Tony Grox y Lucycalys; Izan Llunas; Kitai; María León y Julia Medina; y Mikel Herzog Jr. y Kenneth.

Noticias relacionadas

Todos ellos competirán este sábado por la sirenita de oro y los premios económicos y promocionales que concede RTVE en una edición marcada por la calidad artística… y por la polémica.