Conciertos
Ezezez y Los Chivatos: los grupos bilbaínos traen el punk a La Yesería
Post-punk, actitud y pogo: Bilbao irrumpe en La Yesería con dos noches de electricidad, irreverencia y directo salvaje
El cuarteto bilbaíno Ezezez (Nonono en castellano) serán los primeros en pisar La Yesería este viernes donde protagonizarán la segunda parte de su gira Kabakriba, sacudiendo los cimientos de la escena rock nacional con un directo que no entiende de límites.
Desde hace cuatro años, Ezezez, Unai Madariaga (voz, guitarra), Mikel Irigoyen (bajo), Eneko Ajangiz (guitarra) y Álvaro Olaetxea (batería), es un nombre fuerte en Euskal Herria. Con tres discos publicados —When I Think Something Is Funny I Smile (2022), Katuzaldia (2023) y Kabakriba (2025)—, el más arriesgado y certero es el último, donde siguen apostando por el DIY total, coherentes con su esencia, sin dar un paso en falso. Su propuesta, creativa, original y divertida, se desboca en directo.
En Kabakriba (acrónimo de Katuzaldia Baino Kriatura Bakanagoak, es decir, Criaturas más extraordinarias que ‘Katuzaldia, título de su anterior LP), Ezezez despliegan un post-punk dinámico y desprejuiciado, cargado de sentido del humor y con un magnetismo muy especial, sobre todo en sus primeros cortes. Elásticos, sorprendentes e inquietos, moldean bases pop con punk, grunge y rock; añaden elementos funk y reggae, cultura euskaldun, poesía, humor, performance, mensaje, experimentación y actitud.
Lonja Negra es un colectivo nacido como foco de agitación musical y cultural de la escena murciana más alternativa, teniendo como base la programación de una serie de eventos musicales, músicas no muy programadas en los circuitos habituales de música en vivo; eso que llaman rock heterodoxo.
Los Chivatos
La banda bilbaína Los Chivatos (antes Los Chivatos de Ana Frank), que ya pasó por el ciclo Asfalto, está de vuelta en Microsonidos, con canciones que no se van de la cabeza. Después de hits como Tron, Desplázate o corre o La playa, su último single, Pulpa, recuerda que se les dan genial las canciones de minuto y pico a todo trapo y con los amplis al 11. En sus conciertos siempre hay pogo. Visitarán La Yesería el sábado.
Todo empezó en febrero de 2015: cinco seguidores del discordianismo decidieron formar una banda ñunk –punk con ñ–, cruce improbable entre Pony Bravo y Rage Against The Machine que consiguió llegar a sonar como un cuchillo, con letras paranoicas, frenéticas y bastante grunges.
En el documental Odio eterno al arte moderno ya dejaron claro su inconformismo, y en Pulpa confirman que, si el punk proclamaba que no hay futuro, el ´ñunk responde: «Sí lo hay, pero nos la suda». Con Pulpa, auténtico desparrame, Los Chivatos convierten la anarquía desprejuiciada en arte.
- EZEZEZ : Viernes 13, 21:00, en La Yesería, Murcia, desde 10 euros
- LOS CHIVATOS: Sábado 14, 21.00 horas, en la yesería, Murcia, desde 12 euros
