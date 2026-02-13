David Uclés, Marta Sanz y Jorge Molist encabezan el ciclo ‘Escritores en su tinta 2026’ en Molina de Segura

La literatura volverá a ocupar el centro de la agenda cultural de Molina de Segura con la vigésima edición del ciclo ‘Escritores en su tinta 2026’, una cita que reunirá entre febrero y abril a los cinco autores David Uclés, Marta Sanz, Jorge Molist, Vicente Garrido y Rosa Huertas.

El ciclo, organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento molinense, arrancará el próximo 26 de febrero a las 20.00 horas con el escritor jiennense David Uclés y se desarrollará en el salón de actos Justina Jiménez Salcedo de la Biblioteca Salvador García Aguilar, escenario habitual de estos encuentros literarios.

La concejala de Cultura, María Hernández, destacó durante la presentación que el programa cumple veinte años “con una respuesta entusiasta del público y llenos en prácticamente todos los actos”, subrayando que la iniciativa ha contribuido a consolidar a Molina de Segura como un referente cultural en el ámbito literario.

Veinte años de grandes nombres de la literatura

A lo largo de sus diecinueve ediciones anteriores, el ciclo ha contado con figuras clave de las letras en español como Ana María Matute, Antonio Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, Almudena Grandes, Luis Landero o Enrique Vila-Matas, junto a autores superventas como Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi o Santiago Posteguillo, entre otros.

El programa ha prestado también especial atención a la literatura juvenil, con encuentros en los que han participado autores como César Mallorquí, Jordi Sierra i Fabra o Elia Barceló, en colaboración con los institutos del municipio. La escritora y comunicadora Lola Gracia, coordinadora del ciclo, será la encargada de presentar a los invitados de esta edición.

Programa de febrero y marzo

El ciclo arrancará el 26 de febrero a las 20.00 horas con David Uclés (Úbeda, 1990), escritor, músico y traductor que ha construido una voz propia combinando realismo mágico con narrativa histórica y contemporánea. Tras publicar El llanto del león y Emilio y Octubre, logró un amplio reconocimiento con La península de las casas vacías, una obra fruto de quince años de investigación que ha sido traducida a más de doce idiomas. Recientemente, ha obtenido el Premio Nadal por La ciudad de las luces muertas, consolidando una trayectoria en plena expansión.

Retrato de David Uclés en Casa Batlló, el dia 4 de febrero de 2026. / Pau Gracia

El testigo lo tomará Marta Sanz (Madrid, 1967) el 5 de marzo, también a las 20.00 horas. Una de las autoras más sólidas y versátiles del panorama literario español es Doctora en Filología por la Universidad Complutense y su obra transita por la novela, la poesía y el ensayo con una mirada crítica y social muy marcada. Ha sido reconocida con el Premio Ojo Crítico por Los mejores tiempos, los premios Tigre Juan y Cálamo por Daniela Astor y la caja negra y el Premio Herralde de Novela por Farándula.

La programación continuará el 25 de marzo a las 20.00 horas con Jorge Molist (Barcelona, 1951), referente de la novela histórica de gran aliento. Ingeniero industrial de formación y escritor por vocación, alcanzó proyección internacional con El Anillo, traducida a más de veinte idiomas. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con galardones como el Premio Alfonso X el Sabio y el Premio Fernando Lara de Novela, reafirmando su apuesta por combinar rigor documental y narrativa épica.

Programa de abril

Ya en abril, el ciclo recibirá el 22 de abril a las 20.00 horas a Vicente Garrido (Valencia, 1958), criminólogo y doctor en Psicología, reconocido tanto por su trabajo académico como por su incursión en la novela negra junto a Nieves Abarca. Títulos como Crímenes exquisitos o El hombre de la máscara de espejos lo han situado en el mapa del thriller español contemporáneo, mientras que ensayos como El psicópata integrado han generado un intenso debate público.

La escritora Rosa Huertas. / L. O.

El cierre llegará el 24 de abril a las 13.00 horas con Rosa Huertas (Madrid, 1960), una de las autoras más reconocidas en literatura juvenil e histórica. Doctora en Ciencias de la Información y profesora de Lengua y Literatura, ha publicado más de veinte libros y ha sido galardonada con premios como el Anaya, el Alandar o el Hache de Literatura Juvenil. Su narrativa combina investigación histórica y ficción para acercar grandes figuras culturales a nuevos lectores.