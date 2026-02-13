Cumbre flamenca, Pepe Viyuela y Secun de la Rosa: estos son los espectáculos de este fin de semana en los teatros de la Región

El Teatro Circo Murcia acoge este viernes la actuación de la bailaora Lucía Campillo, que presentará su montaje Bendita tú eres, junto con la pieza Naranjas, naranjas, limones, limones, compartida con la actriz María Jáimez, dentro de una nueva velada de la Cumbre Flamenca.

La cita será a las 20.00 horas y supone una nueva oportunidad para disfrutar del trabajo de Campillo, nacida en Murcia en 1987 y formada en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid.

Con una trayectoria en compañías como el Ballet Nacional de España, María Pagés y Jesús Carmona, la bailaora ha recibido distinciones como el premio Bailarina Sobresaliente en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid y el Premio Alfonso X de la Región de Murcia. Su propuesta combina tradición y contemporaneidad, explorando la memoria corporal y los gestos cotidianos a través del flamenco.

Sonia Miranda: sensibilidad y tradición desde Sevilla

El festival se traslada mañana al Teatro Bernal de El Palmar, que será escenario de la actuación de Sonia Miranda, acompañada por el cantaor Paquito Sánchez, con su espectáculo 9 Cantares a las 20.00 horas.

Miranda, almeriense de adopción, ha participado en festivales de referencia como Bienales de Sevilla y Málaga, Suma Flamenca y el Festival de Jerez, así como en escenarios internacionales en Nueva York, Berlín, Miami, Utrecht y Ámsterdam.

Entre sus discos destacan Garabato (2006), Casita el panaero (2015) y 9 Cantares (2020), premiado como homenaje a José Ángel Valente. A la guitarra estará Paquito Sánchez, nacido en Molina de Segura en 1981, que comenzó su trayectoria profesional en 2001 y ha grabado discos como Paquito Sánchez en Directo (2006) y De Molina a Utrera con Compás (2010-2011).

La actuación conjunta de Miranda y Sánchez ofrece un acercamiento al flamenco tradicional y contemporáneo, combinando técnica, sensibilidad y profundidad expresiva.

Lucía campillo: Viernes 13, 20.00 horas; Teatro Circo, Murcia. Desde 22 euros Sonia Miranda: Sábado 14, 20.00 horas; Teatro Bernal, El Palmar. Desde 7 euros

'Polar', la comedia trágica que encabeza Secun de la Rosa

El Teatro Villa de Molina acoge Polar, protagonizada por Secun de la Rosa, Cristina Gallego, Natalia Hernández y Chema Adeva, con la voz en off de Aitana Sánchez-Gijón.

La obra narra tres historias unidas por un accidente ecológico: en Salón, una ex pareja debate sobre la moralidad del arte; en Bar, un encuentro inesperado durante una tormenta genera tensiones y complicidades; y en Montaña, un biólogo se enfrenta a la naturaleza en plena crisis ambiental.

¿Cuándo? Sábado 14, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Villa de Molina ¿Precio? 25 euros

Pepe Viyuela / L.O.

'La risa en verso': un recital de humor, música y poesía en Lorca

El actor Pepe Viyuela y el barítono Luis Santana, acompañado al piano por Víctor Carbajo, presentan La risa en verso, un recital que combina humor, música y poesía a partir de fragmentos de la literatura española. La propuesta ofrece una lectura irónica y crítica de los textos clásicos y de la realidad cotidiana.

Con una trayectoria de más de 30 años, Viyuela ha trabajado en teatro, cine y televisión. Paralelamente, desarrolla su faceta de payaso y ha publicado seis poemarios.

El barítono Luis Santana, junto al pianista Víctor Carbajo, aportan la dimensión musical al recital, creando un diálogo entre poesía, humor y canto que potencia la interpretación de Viyuela.

¿Cuándo? Viernes13, 21.00 horas ¿Dónde? Auditorio Margarita Lozano, Lorca ¿Precio? Desde 12 euros

'La supervivencia de los trolls': comienza el ciclo a pie de calle

La compañía La Nördika presenta La supervivencia de los trolls, espectáculo de circo fantástico y bizarro que inaugura una nueva edición del ciclo A Pie de Calle. La obra sigue las peripecias de los últimos tres trolls del planeta, cuya existencia depende de que los humanos no dejen de creer en la magia.

Durante el espectáculo, estos seres mitológicos desplegarán un repertorio de acrobacias, excentricidades y situaciones cómicas, invitando al público a participar y ayudarles a evitar su extinción.

¿Cuándo? Viernes 13, 18.00 horas ¿Dónde? Jardín de la Fama (Parque de los Perros) ¿Precio? Gratis

'Un trozo de pan': teatro para los peques

¿Habéis pensado alguna vez de dónde viene el pan que tenemos en la mesa? ¿Cómo lo han cocinado? ¿De dónde vienen los ingredientes?

Seguiremos el viaje que hace un pan, un sencillo pan. Poco a poco, descubriremos las respuestas en forma de canción, de dibujos, de títeres y de magia. Una experiencia visual, sensitiva y divertida para el público más pequeño.