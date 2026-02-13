Patio de butacas
Cumbre flamenca, Pepe Viyuela y Secun de la Rosa: estos son los espectáculos de este fin de semana en los teatros de la Región
Lucía Campillo y Sonia Miranda actuarán en el Teatro Circo y el Bernal
El Teatro Circo Murcia acoge este viernes la actuación de la bailaora Lucía Campillo, que presentará su montaje Bendita tú eres, junto con la pieza Naranjas, naranjas, limones, limones, compartida con la actriz María Jáimez, dentro de una nueva velada de la Cumbre Flamenca.
La cita será a las 20.00 horas y supone una nueva oportunidad para disfrutar del trabajo de Campillo, nacida en Murcia en 1987 y formada en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid.
Con una trayectoria en compañías como el Ballet Nacional de España, María Pagés y Jesús Carmona, la bailaora ha recibido distinciones como el premio Bailarina Sobresaliente en el Certamen de Danza Española y Flamenco de Madrid y el Premio Alfonso X de la Región de Murcia. Su propuesta combina tradición y contemporaneidad, explorando la memoria corporal y los gestos cotidianos a través del flamenco.
Sonia Miranda: sensibilidad y tradición desde Sevilla
El festival se traslada mañana al Teatro Bernal de El Palmar, que será escenario de la actuación de Sonia Miranda, acompañada por el cantaor Paquito Sánchez, con su espectáculo 9 Cantares a las 20.00 horas.
Miranda, almeriense de adopción, ha participado en festivales de referencia como Bienales de Sevilla y Málaga, Suma Flamenca y el Festival de Jerez, así como en escenarios internacionales en Nueva York, Berlín, Miami, Utrecht y Ámsterdam.
Entre sus discos destacan Garabato (2006), Casita el panaero (2015) y 9 Cantares (2020), premiado como homenaje a José Ángel Valente. A la guitarra estará Paquito Sánchez, nacido en Molina de Segura en 1981, que comenzó su trayectoria profesional en 2001 y ha grabado discos como Paquito Sánchez en Directo (2006) y De Molina a Utrera con Compás (2010-2011).
La actuación conjunta de Miranda y Sánchez ofrece un acercamiento al flamenco tradicional y contemporáneo, combinando técnica, sensibilidad y profundidad expresiva.
Lucía campillo: Viernes 13, 20.00 horas; Teatro Circo, Murcia. Desde 22 euros
Sonia Miranda: Sábado 14, 20.00 horas; Teatro Bernal, El Palmar. Desde 7 euros
'Polar', la comedia trágica que encabeza Secun de la Rosa
El Teatro Villa de Molina acoge Polar, protagonizada por Secun de la Rosa, Cristina Gallego, Natalia Hernández y Chema Adeva, con la voz en off de Aitana Sánchez-Gijón.
La obra narra tres historias unidas por un accidente ecológico: en Salón, una ex pareja debate sobre la moralidad del arte; en Bar, un encuentro inesperado durante una tormenta genera tensiones y complicidades; y en Montaña, un biólogo se enfrenta a la naturaleza en plena crisis ambiental.
¿Cuándo? Sábado 14, 20.00 horas
¿Dónde? Teatro Villa de Molina
¿Precio? 25 euros
'La risa en verso': un recital de humor, música y poesía en Lorca
El actor Pepe Viyuela y el barítono Luis Santana, acompañado al piano por Víctor Carbajo, presentan La risa en verso, un recital que combina humor, música y poesía a partir de fragmentos de la literatura española. La propuesta ofrece una lectura irónica y crítica de los textos clásicos y de la realidad cotidiana.
Con una trayectoria de más de 30 años, Viyuela ha trabajado en teatro, cine y televisión. Paralelamente, desarrolla su faceta de payaso y ha publicado seis poemarios.
El barítono Luis Santana, junto al pianista Víctor Carbajo, aportan la dimensión musical al recital, creando un diálogo entre poesía, humor y canto que potencia la interpretación de Viyuela.
¿Cuándo? Viernes13, 21.00 horas
¿Dónde?
Auditorio Margarita Lozano, Lorca
¿Precio? Desde 12 euros
'La supervivencia de los trolls': comienza el ciclo a pie de calle
La compañía La Nördika presenta La supervivencia de los trolls, espectáculo de circo fantástico y bizarro que inaugura una nueva edición del ciclo A Pie de Calle. La obra sigue las peripecias de los últimos tres trolls del planeta, cuya existencia depende de que los humanos no dejen de creer en la magia.
Durante el espectáculo, estos seres mitológicos desplegarán un repertorio de acrobacias, excentricidades y situaciones cómicas, invitando al público a participar y ayudarles a evitar su extinción.
¿Cuándo? Viernes 13, 18.00 horas
¿Dónde? Jardín de la Fama (Parque de los Perros)
¿Precio? Gratis
'Un trozo de pan': teatro para los peques
¿Habéis pensado alguna vez de dónde viene el pan que tenemos en la mesa? ¿Cómo lo han cocinado? ¿De dónde vienen los ingredientes?
Seguiremos el viaje que hace un pan, un sencillo pan. Poco a poco, descubriremos las respuestas en forma de canción, de dibujos, de títeres y de magia. Una experiencia visual, sensitiva y divertida para el público más pequeño.
¿Cuándo? Domingo 15, 12.00 horas
¿Dónde? Teatro Circo, Murcia
¿Precio? 6 euros
- Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
- La avenida de Murcia Miguel Indurain, tras dos meses desde el hundimiento, ya tiene una previsión para su reapertura
- El Segura alcanza su nivel más alto de los últimos días y obliga a mantener cerradas las motas a su paso por Murcia
- Este es el estado de las reservas de los pantanos de la cuenca del Segura
- Nombrado como la Troya de Occidente, este pueblo de Murcia fue antaño el enclave más poderoso de la Edad de Bronce
- Detenido un gorrilla por abrir la cabeza a botellazos a dos jóvenes que se negaron a darle dinero en Murcia
- Estos son los nuevos colegios que ofrecerán aula de 2 años gratuita en la Región el próximo curso
- Un UCAM Murcia de diez en Europa: cierra en Alemania la segunda fase con pleno de victorias