A Pie de Calle llena Murcia de circo, danza y música al aire libre

Murcia volverá a convertir sus calles, plazas y jardines en escenarios abiertos con la nueva edición de ‘A Pie de Calle’, que arranca este viernes 13 de febrero y se prolongará hasta el 8 de mayo. Serán diez citas gratuitas de circo, danza, música y teatro, que también llegarán a pedanías como Beniaján y El Palmar, acercando la cultura directamente a vecinos y visitantes.

Magia y humor para abrir boca

La primera parada será en el Jardín de la Fama (Parque de los Perros) con Tres tristes trolls, de La Nördika, hoy a las 18.00 horas. Este espectáculo de circo fantástico y delirante sigue a los últimos trolls del planeta, empeñados en devolver la magia a los humanos y despertar su capacidad de soñar.

Títeres que invitan a mirar de otra manera

En Beniaján, el 21 de febrero, Birakolore, de Zurrunka y La Semilla Voladora, recorrerá las calles a las 12.30 y 18.00 horas en un espectáculo itinerante que saldrá de la puerta del Auditorio de la pedanía, proponiendo una mirada tierna y humorística sobre la naturaleza a través de una pareja de títeres ancianos.

Flamenco y circo se encuentran en la Plaza de la Torrecilla

La fusión de ritmos, acrobacias y poesía visual llega el 27 de febrero a las 19.00 horas con Empaque de Chicharrón Circo Flamenco, que forma parte de la Cumbre Flamenca. Una propuesta elegante y divertida que conecta la tradición con la innovación conuna combinación de circo y flamenco, elegancia y humor, poesía, ritmos, malabares y cante.

Acrobacias y reflexión en marzo

La Plaza del Romea se llenará de energía el 7 de marzo a las 12.30 horas con Collage de Botproject, donde tres intérpretes desafían la gravedad en un espectáculo de cama elástica lleno de humor y creatividad.

En El Palmar, Circuspunto Teatro presentará Somos el 13 de marzo a las 18.00 horas, un montaje de circo-teatro donde la danza y la acrobacia invitan a reflexionar sobre las luces y sombras de la identidad humana.

El 22 de marzo a las 12.00 horas, la Pérgola de San Basilio vibrará con la Matinal de swing de Whatever Jazz Band, dentro del Murcia Jazz Festival, transformando el espacio en un club de baile de lindy hop y swing con jazz de Chicago y Nueva Orleans.

Abril: cooperación, danza y creatividad al aire libre

El 17 de abril a las 19.00 horas, la Compañía Nacho Flores llevará Domte al Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres, un espectáculo de circo contemporáneo centrado en la cooperación, donde el protagonista cabalga y equilibra sobre un minotauro con la complicidad del público.

Una semana después, el 25 de abril a las 12.30 horas, la Pérgola de San Basilio acogerá un triple programa de Abril en Danza con No, de La Venidera; Quema de la Compañía Jacob Gómez; y A raiz de de la Compañía Daniel Rodríguez, combinando danza contemporánea, innovación y expresión visual.

Juegos, risas y sorpresas en mayo

El 2 de mayo a las 12.00 horas, la Plaza de Santo Domingo se transformará con Camelvá, de Campi Qui Pugui, una instalación de feria en la que los más pequeños intentarán encestar bolas para controlar a jinetes a lomos de camellos en una carrera descontrolada y absurda, garantizando diversión y sorpresa.

Cierre internacional con riesgo y poesía visual

La edición culmina el 8 de mayo a las 19.00 horas en el Cuartel de Artillería con Wild, de la compañía británica Motionhouse, ganadora del TAC 2025 a Mejor Espectáculo de Circo. Los artistas desafían la gravedad sobre postes de hasta cinco metros, explorando la relación del ser humano con el entorno y la naturaleza mediante coreografías impactantes y poéticas.