Open House Murcia 2026: descubre edificios históricos en visitas guiadas únicas

Murcia volverá a abrir sus puertas de par en par del 13 al 15 de marzo con la segunda edición de Open House Murcia, que este año se presenta bajo el lema Entre lo visible y lo invisible. El festival de arquitectura regresa en 2026 con más edificios, más horas de apertura y una programación reforzada que permitirá a vecinos y visitantes acceder de forma gratuita a edificios históricos, enclaves singulares y viviendas privadas que habitualmente permanecen cerradas al público.

Tras el éxito de su estreno el pasado año —con más de 11.000 asistentes presenciales y cerca de 19.700 visitantes únicos en redes sociales, según datos del Ayuntamiento de Murcia— la cita se consolida en el calendario cultural del municipio y amplía tanto el número como la diversidad de espacios visitables, además de reforzar las rutas temáticas y las visitas técnicas especializadas.

La nueva edición fue presentada este jueves por los concejales de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto a la presidenta del festival en Murcia, Gemma González, y la responsable de la comisión de edificios, Chari Contreras.

Más edificios y mayor horario de apertura

Este año se incorporan más espacios que en la primera edición y con horarios ampliados. Cada edificio contará, como mínimo, con una franja completa de apertura —de 9.00 a 14.00 horas o de 16.00 a 20.00 horas— para facilitar el acceso y mejorar la experiencia del público.

En el ámbito institucional repetirán algunos de los espacios más visitados en 2025, como el Edificio Moneo, la Casa Consistorial o los teatros Romea y Circo. A ellos se suma como novedad destacada el Palacio de San Esteban, ampliando así la oportunidad de acceder a edificios habitualmente no visitables.

También abrirán sus puertas enclaves como Medina Mursiya, el Conservatorio de Música y Danza, el Centro de Salud Mental, el Museo Las Claras, la Escuela de Arte, la Fundación Cajamurcia Las Claras’, Pupa Clown, el Mubam, el Coamu, el Centro de Artesanía, el Museo de la Ciudad, el Parque Científico y su ampliación, entre otros.

Arquitectura cotidiana

El festival vuelve a poner el foco no solo en grandes edificios institucionales, sino también en espacios comerciales y residenciales que forman parte del día a día urbano. Entre las incorporaciones figuran el estudio del tatuador Ganga, la Clínica Muñoz, Konery, Profusa, Todo Passa, el restaurante Tándem o Barra Pomelo.

El ámbito residencial tendrá nuevamente un papel destacado. En esta edición se recibieron más de 40 solicitudes de espacios privados interesados en participar. Tras el proceso de selección, el programa reúne viviendas reconocidas con premios regionales de arquitectura, menciones y proyectos galardonados en años anteriores. Entre ellas se encuentran la Casa Melón, Casa Huerto de Limoneros, Ático Azul Egeo, El Secadero, Casa Kayzen, C de Cielo, Casa con un Patio, Costra Orgánica, Vivienda Santa Isabel Gadea o Vivienda Nueve Pisos.

Rutas urbanas y Open Walk

Prácticamente todos los espacios contarán con visitas guiadas especiales, muchas de ellas conducidas por los propios arquitectos y diseñadores responsables de los proyectos, así como por profesionales vinculados directamente a cada edificio.

El programa se completa con actividades paralelas que buscan activar los espacios desde nuevas perspectivas. Regresan los Open Walk, recorridos urbanos que el pasado año agotaron plazas en pocas horas. Entre ellos destaca la ruta Entre Bambalinas que conectará el Conservatorio Superior de Danza y Arte Dramático con el Teatro Circo y el Teatro Romea para mostrar los espacios escénicos desde dentro.

El interior del Edificio Hispania durante las visitas del año pasado. / ISRAEL SANCHEZ

Como novedad, el colectivo Bestia Parda organizará recorridos por los barrios de San Andrés y El Carmen centrados en la evolución urbana y la vida vecinal. El Museo de la Ciudad ofrecerá una visita guiada por su directora que incluirá el entorno del edificio y elementos patrimoniales como la acequia, una de las incorporaciones de esta edición. También se suma una ruta por el entorno de la Cuesta de la Magdalena de la mano de La Heredera de Lilith.

La programación incluye además talleres y propuestas como yoga, fotografía o joyería, con el objetivo de generar experiencias que combinen arquitectura y actividad cultural en espacios singulares.

Proyección internacional

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, subrayó durante la presentación que el festival está reforzando la proyección exterior de la ciudad. “Open House Murcia demuestra que nuestra ciudad está preparada para acoger grandes eventos de carácter nacional e internacional”, señaló, destacando que la cita contribuye a proyectar Murcia como una capital cultural dinámica y abierta.

Por su parte, el concejal de Cultura, Diego Avilés, puso el acento en el valor patrimonial de los espacios seleccionados. “Open House no solo abre puertas físicas, sino que abre miradas y permite comprender la riqueza cultural que atesora Murcia”, afirmó, resaltando la combinación de arquitectura histórica, intervenciones contemporáneas y espacios premiados que confluyen en esta edición.

Open House Murcia forma parte de la red internacional Open House Worldwide, presente en más de 50 ciudades como Nueva York, Helsinki, Roma, Buenos Aires, Bilbao, Milán o Atenas. Su objetivo es acercar la arquitectura y el patrimonio a la ciudadanía mediante el acceso libre a edificios de valor arquitectónico, histórico y cultural.