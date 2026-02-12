Las grandes obras del Prado tomarán las calles de Murcia, Lorca, San Javier y Cehegín

Si los murcianos no pueden ir al Prado, será el Museo del Prado quién vaya a los murcianos. La exposición itinerante El Prado en las callesrecorrerá durante el primer semestre del año cuatro municipios de la Región de Murcia con una propuesta cultural que convierte plazas y espacios públicos en una gran galería al aire libre.

La muestra hará parada en Cehegín del 6 de marzo al 5 de abril; en Murcia del 10 de abril al 10 de mayo; en Lorca del 15 de mayo al 14 de junio; y en San Javier del 19 de junio al 19 de julio, según el acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.

50 obras maestras a tamaño real

La iniciativa permitirá contemplar 50 reproducciones a escala real (1:1) de algunas de las obras más emblemáticas de la pinacoteca nacional. Las piezas estarán acompañadas por paneles explicativos y estructuras expositivas que facilitarán una experiencia didáctica y accesible para todos los públicos.

La muestra ya ha pasado por otras ciudades españolas, donde el público ha podido contemplar reproducciones de grandes maestros como Goya, Velázquez, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio o Sorolla, consolidándose como una de las iniciativas de divulgación cultural más exitosas del museo. Entre las obras que pudieron verse en las calles de por donde ha pasado la itinerancia figuran títulos universales como Las Meninas, de Velázquez; El caballero de la mano en el pecho, de El Greco; Los fusilamientos o La maja desnuda, de Goya; El jardín de las delicias, de El Bosco; el Retrato ecuestre de Carlos V, de Tiziano; o La Perla, de Rafael.

Un recorrido por las grandes escuelas europeas

La exposición, coordinada por el Área de Educación del Museo Nacional del Prado, propone un recorrido por las grandes escuelas pictóricas que forman parte de su colección permanente —la española, italiana, flamenca, francesa, alemana y holandesa— y permite acercarse a la historia del arte occidental desde el siglo XII hasta comienzos del XX.

El objetivo del Museo del Prado es claro: democratizar el acceso al arte y llevar el patrimonio cultural a pie de calle, de forma gratuita, a vecinos y visitantes de los municipios participantes. Ahora será el turno de la Región de Murcia, que durante varios meses transformará sus espacios urbanos en un museo abierto, accesible y sin barreras.

Acuerdo institucional y bicentenario

La llegada de la exposición a estos cuatro municipios será posible tras la aprobación por parte del Ejecutivo autonómico de la adhesión al acuerdo que regula su itinerancia. La muestra se enmarca además en las actividades conmemorativas del bicentenario del Museo del Prado y forma parte de una estrategia de colaboración institucional que persigue extender el alcance de la pinacoteca más allá de su sede madrileña.