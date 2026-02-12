El Ayuntamiento de Calasparra convoca la XIV edición del Premio Internacional de Poesía ‘Enrique Rius Zunón’

El Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia acogió la presentación de la XIV edición del Premio Internacional de Poesía 'Enrique Rius Zunón', en un acto, que a medida que avanzaba, se transformó en un sentido y emotivo homenaje al poeta.

En la presentación intervino la alcaldesa de Calasparra, Teresa García; el vicerrector de Responsabilidad Social y Cultura de la Universidad de Murcia, Longinos Marín; el coordinador de la Sede Permanente de la Universidad de Murcia en Calasparra, Marcos Alonso Bote; Alejandro Rius, hijo de Enrique Rius Zunón; el presidente del jurado, Pedro Antonio Martínez Robles; así como dos miembros del jurado que leyeron algunos poemas que ensalzaron este género literario y conmemoraron las anteriores ediciones del certamen.

El plazo de presentación de originales permanecerá abierto hasta el 23 de abril

El XIV Premio Internacional de Poesía 'Enrique Rius Zunón' se lanza de nuevo con una dotación de 3.000 euros en metálico, un trofeo conmemorativo y la edición de la obra ganadora. El plazo de presentación de originales permanecerá abierto desde el 12 de febrero hasta el 23 de abril, Día Internacional del Libro. Podrán concurrir poetas de cualquier nacionalidad, siempre que las obras estén escritas en lengua castellana.

Las bases completas pueden consultarse en la web oficial del premio y en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. La entrega del galardón tendrá lugar en torno al mes de noviembre, coincidiendo con la conmemoración del fallecimiento de Enrique Rius.

Jurado

XIV Premio Enrique Rius Zunón / La Opinión

El jurado de esta nueva edición estará presidido por Pedro Antonio Martínez y contará con la participación de Charo Guarino, Fulgencio Caballero, Alejandro Rius, Teresa Vicente, Ginés Aniorte y Ricardo Bermejo.

Durante su intervención, Teresa García, destacó la sólida trayectoria del certamen, iniciado en 1978 y que alcanza ahora su decimocuarta edición, consolidado como una de las convocatorias poéticas más prestigiosas del panorama nacional. García subrayó la importancia de este premio en un contexto marcado por la inmediatez y la sobre información, defendiendo el valor de la poesía como espacio de reflexión y permanencia.

La elaboración del cartel ha sido obra de Enrique Rius, nieto de Enrique Rius Zunón

Un año más, la elaboración del cartel ha sido obra de Enrique Rius, nieto de Enrique Rius Zunón, quien, de manera desinteresada y edición tras edición, ha asumido la creación de la imagen oficial del certamen. De este modo, mantiene, junto al resto de su familia, una implicación constante e imprescindible tanto en la organización del premio como en la preservación y difusión del legado del poeta.

Asimismo, la editorial La Fea Burguesía será la responsable, una vez más, de la edición del libro ganador, reafirmándose en la difusión de las obras premiadas y contribuyendo a dar proyección al certamen dentro del ámbito literario.

Desde el Ayuntamiento de Calasparra se refuerza así un compromiso firme con la cultura y con la poesía como espacios de encuentro y reflexión, apostando por un certamen que sigue creciendo sin perder su esencia original.