Ara Malikian se incorpora a la programación del Batel

El humor, la música, la ópera y la danza se darán de nuevo cita en el Auditorio El Batel de Cartagena. Entre los nombres que se subirán a las tablas de la ciudad portuaria se encuentran Ara Malikian, el violinista que rompe fronteras; Juan Carlos Ortega, con su humor surrealista; Dancing ABBA, Ópera 2001, que se despide con La Flauta Mágica; Dj Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, y el Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes.

La programación

La primera nueva cita será con Juan Carlos Ortega el 24 de abril, con Las Noches de Ortega. Un show basado en su programa de radio, que incluye sus famosos personajes (como Marco Antonio Aguirre), llamadas telefónicas humorísticas y vídeos surrealistas, con un universo creativo único y característico.

El mes de mayo también incorpora el espectáculo Dancing ABBA el 10 de mayo. Un show que ha conquistado al público por su energía, calidad artística y fidelidad al espíritu del legendario grupo sueco. El show combina la fuerza del directo de 10 músicos del pop-rock nacional, con el talento de 16 bailarines y animadores.

Otro de los invitados que pasarán por Cartagena será Ara Malikian con Intruso el 31 de mayo. El violinista invita al espectador a realizar un viaje musical sin fronteras, sin etiquetas y sin permiso. Virtuosismo, mestizaje, raíces y rebeldía se darán la mano en un concierto que rompe moldes y conecta directamente con el alma. Su condición de "intruso" le ha permitido descubrir y compartir un sonido multicultural único.

Ópera a escena

Y después de tres décadas de música, pasión y ópera, Opera 2001 se despide de los escenarios. La compañía inició su andadura con La Flauta Mágica, una obra que marcó profundamente su identidad artística. Con la misma emoción con la que abrieron aquel primer telón, anuncian que esta producción será también con la que dirán adiós a los escenarios. La despedida en Cartagena será el 22 de octubre.

'El lago de los cisnes' del Ballet de Kiev. / JM Villalgordo

Y el 23 de octubre regresará Dj Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, ofreciendo un nuevo pase tras agotar las entradas del concierto programado para el 15 de febrero. La propuesta combina la energía de la música electrónica con la potencia y elegancia de una gran orquesta sinfónica, reinterpretando algunos de los temas más conocidos del pop de artistas como: Coldplay, David Guetta, Gloria Gaynor, Daft Punk o Pont Aeri.

Noticias relacionadas

La última novedad que ha anunciado el auditorio cartagenero es la representación de El lago de los cisnes para el 29 de octubre, de la mano del Ballet de Kiev. Este clásico regresa al escenario de El Batel con una gran puesta en escena y con talentosos bailarines sobre el escenario, que llevarán al público a un mundo de belleza y misterio.