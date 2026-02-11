Mu-tantes transforma la Cárcel Vieja en un ecosistema artístico en su quinta edición

La quinta edición del festival Mu-tantes activa de nuevo la Cárcel Vieja como espacio de experimentación artística con un ciclo de exposiciones y acciones performativas. Bajo el concepto Ecosistema, el programa plantea un marco de trabajo en el que las obras no se entienden como piezas aisladas, sino como elementos interdependientes que se afectan y transforman mutuamente.

El enfoque conceptual que articula y da sentido a una exposición es pensar el centro cultural como un organismo vivo: un entorno donde artistas, público, arquitectura y procesos creativos conviven en un sistema de relaciones. No se trata únicamente de mostrar proyectos cerrados, sino de activar dinámicas de intercambio, crecimiento y mutación a lo largo de las semanas. Más de una docena de artistas, entre perfiles consolidados y emergentes, participan en dos ciclos de exposiciones que exploran distintas miradas y lenguajes en la creación contemporánea.

Núria Vila y Gastón Lisak

La artista Núria Vila abre Mu-tantes con Ciclo, una propuesta que aborda el tiempo y la transformación desde la observación de los ecosistemas naturales. Su trabajo parte de la idea de proceso: aquello que cambia, se adapta y se renueva. A través de una investigación visual centrada en la interconexión y el movimiento constante, la muestra establece paralelismos entre los ciclos biológicos y las experiencias humanas, planteando una reflexión sobre la continuidad y la fragilidad de los equilibrios.

Por su parte, Gastón Lisak presenta Después del monumento, un proyecto que dialoga con la memoria y la tradición escultórica desde una mirada crítica. A partir de esculturas reapropiadas vinculadas al Arte Cristiano de Olot —Sacred Plastics— y de una instalación construida con pedestales que evocan presencias ausentes, el artista desplaza el foco desde la figura representada hacia los dispositivos de exhibición y legitimación. El pedestal, normalmente secundario, adquiere aquí protagonismo y cuestiona la lógica monumental, abriendo una reflexión sobre qué se conserva, qué se exalta y qué queda fuera del relato.

Instalaciones evolutivas y performance

En el patio del centro cultural se despliega la intervención del colectivo inout ASSIDO, concebida como una instalación evolutiva. Lejos de presentarse como obra concluida, la pieza se plantea como un proceso abierto que crecerá y se transformará en diálogo con el espacio arquitectónico y con las distintas activaciones del festival. Esta dimensión procesual refuerza la idea de ecosistema como red dinámica, en constante ajuste.

La instalación del colectivo artístico inout ASSIDO en el centro cultural de la Cárcel Vieja. / Juan Carlos Caval

El programa incorpora además el estreno mundial de COREA, acción performativa del creador extremeño Álex Pachón junto a la bailarina Carla Sisteré.

La pieza ha sido desarrollada para un dispositivo escénico específico diseñado para las cápsulas del festival, integrando cuerpo, movimiento y entorno en una propuesta que activa el espacio desde la presencia física y la temporalidad compartida con el público.

Tutorías, cápsulas y nuevos proyectos

A lo largo del ciclo se sumarán nuevas propuestas que amplían el carácter experimental del encuentro. El 26 de febrero está prevista la presentación del proyecto de A. Crespo Barba, tutorizado por Derek V. Bulcke, así como la iniciativa de Borja Martínez & Carlos Sánchez bajo la tutoría de Eduardo Balanza. Estas tutorías forman parte del modelo de trabajo del festival, que combina exhibición y acompañamiento crítico, generando un contexto de producción y reflexión más allá de la mera muestra.

Un puente con Mayrit Bienal 2026

Como cierre del ciclo, Mu-tantes ha anunciado una colaboración con Mayrit Bienal 2026 en Madrid, que permitirá presentar la obra de uno de los artistas participantes en un contexto internacional, ampliando así el alcance de la edición Ecosistema.

Noticias relacionadas

El programa se completará con actuaciones efímeras, instalaciones de arte sonoro, performances y conciertos, reforzando el cruce de lenguajes como seña de identidad. En conjunto, Mu-tantes propone una experiencia en la que exposición y activación conviven, para que el espacio de la Cárcel Vieja funcione como estructura que acoge, condiciona y transforma las propuestas que se desarrollarán desde este viernes a las 19:00 horas hasta el 6 de marzo, con acceso libre.