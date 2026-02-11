Kim Manresa y Miguel Riopa reivindican el fotoperiodismo como herramienta de denuncia en Murcia

El fotoperiodismo vuelve a ponerse en valor en Murcia. Las XX Jornadas de la Asociación de Informadores Gráficos de Prensa de la Región de Murcia reunirán los días 16 y 17 de febrero en el Centro Cultural Las Claras Fundación Cajamurcia, a dos nombres clave de la fotografía documental contemporánea: Kim Manresa y Miguel Riopa.

Dos trayectorias que, desde contextos distintos, comparten una misma convicción: la cámara como instrumento de compromiso.

El lunes 16 abrirá el ciclo Kim Manresa (Barcelona, 1960), uno de los fotógrafos españoles más reconocidos en el ámbito de la denuncia social y los derechos humanos. Bajo el título Fotoperiodismo y denuncia social, repasará una trayectoria iniciada con apenas trece años en el barrio barcelonés de Nou Barris, donde comenzó a documentar las luchas vecinales en los últimos años del franquismo.

Desde 1995 forma parte de La Vanguardia, donde ha cubierto información nacional e internacional, aunque su trabajo trasciende la prensa diaria: ha realizado más de mil exposiciones en todo el mundo y ha publicado cerca de medio centenar de libros traducidos a varios idiomas.

Su nombre está ligado a reportajes de fuerte impacto social como Infancia robada, sobre la prostitución infantil en Brasil; Bajo el quinqué, centrado en la prostitución de travestis en Barcelona; o La ablación de Kadi, trabajo que la agencia Associated Press seleccionó como uno de los mejores reportajes del siglo XX. En su obra confluyen la defensa de los derechos humanos, la denuncia de las desigualdades y la preservación de culturas y lenguas originarias.

A lo largo de su carrera ha recibido, entre otros reconocimientos, el Photopress en dos ocasiones, el Premio Godó de Fotoperiodismo, el Agustí Centelles, una mención especial del Ortega y Gasset, premios de Amnistía Internacional y el respaldo del festival Visa pour l’Image de Perpiñán.

El martes 17 será el turno de Miguel Riopa (Campo Lameiro, 1967), que abordará el oficio desde una perspectiva más introspectiva en la conferencia Oficio: Fotoperiodista. Su intervención propone un recorrido por la evolución de la profesión y plantea preguntas incómodas: cómo han cambiado las rutinas, qué peso tienen hoy los entornos digitales y hasta qué punto el compromiso personal resiste en un contexto mediático cada vez más condicionado.

Formado en la Escuela de Arte Mestre Mateo y en el Centro de Estudios de la Imagen de Santiago de Compostela, Riopa comenzó su carrera en la prensa gallega —Xornal Diario, Diario de Pontevedra, Diario 16 de Galicia, La Voz de Galicia y El Mundo— y fue corresponsal de la Agencia EFE y Associated Press. Desde 2003 trabaja para Agence France-Presse (AFP), agencia con la que ha cubierto acontecimientos internacionales de primer nivel.

Entre sus galardones figuran el Premio Luis Ksado (2004), el segundo premio en la categoría Sports Features del World Press Photo (2008), Galicia en Foco (2009) y el Premio Nacional Foto Nikon de Fotoperiodismo (2013). También ha desarrollado una faceta curatorial y docente, codirigiendo el festival Proxecta en Galicia y comisariando en 2021 la exposición Galicia en vilo, dedicada a la cobertura gráfica de la pandemia.

Dos miradas, un mismo debate

Las jornadas, con entrada libre hasta completar aforo, proponen así un diálogo generacional y con enfoques distintos del fotoperiodismo: la fotografía como denuncia sostenida en el tiempo y la reflexión sobre el presente y el futuro de un oficio que ha cambiado radicalmente en las últimas décadas.

En ambos casos, la imagen no aparece como simple documento, sino como una forma de intervenir en la realidad. Y esa es, precisamente, la pregunta que sobrevolará Las Claras durante dos tardes: qué puede —y qué debe— seguir haciendo el fotoperiodismo hoy.