La Innovadora reúne a Flores, Gaya y Párraga en una revisión del dibujo como raíz de la pintura murciana

Murcia vuelve la mirada a tres nombres fundamentales de su historia artística. La Innovadora inaugura este viernes a las siete de la tarde, Maestros de la pintura murciana. Flores, Gaya, Párraga, una exposición que propone un recorrido concentrado —y poco habitual— por la obra sobre papel de Pedro Flores, Ramón Gaya y José María Párraga. Una muestra que permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 2026.

Lejos de plantearse como una retrospectiva al uso, la exposición se articula en torno a un eje común: el dibujo como fundamento. Grabados, estampas y bocetos permiten acercarse al proceso creativo de tres artistas de generaciones y lenguajes distintos, pero unidos por la intensidad de la línea y la construcción del pensamiento plástico sobre el papel.

La exposición subraya el carácter esencial del dibujo en los tres creadores, no como género menor, sino como núcleo del proceso artístico. En palabras del comisario, Pedro Manzano, la muestra es también “un elogio de la maestría y la pasión de los tres artistas por un procedimiento consustancial al arte, el dibujo… el placer que el dibujo proporciona al artista”.

Con esta propuesta, La Innovadora plantea una revisión concisa pero significativa de tres artistas que contribuyeron a definir la identidad de la pintura murciana del siglo XX.

Pedro Flores: París y el universo cervantino

De Pedro Flores (1897-1967), nacido en la calle Bodegones y vinculado a la llamada Escuela de París, se exhiben grabados y dibujos que remiten tanto a vistas urbanas parisinas como al ciclo del Quijote, uno de los temas que marcaron su trayectoria. La obra de Cervantes acompañó a Flores durante décadas y dejó huella en óleos, dibujos y proyectos escenográficos.

Una de las obras del ciclo del Quijote de Perro Flores. / L. O.

Especial relevancia tuvo su participación en la suite sinfónica Le Chevalier Errant de Jacques Ibert, estrenada en la Opéra-Comique de París en 1950, para la que diseñó escenografía y vestuario. Algunas piezas presentes en la muestra revelan esa relación con el espacio teatral y con la figura del caballero errante como motivo visual persistente.

Ramón Gaya: el silencio como paisaje

Ramón Gaya (1910-2005), figura esencial de la Generación del 27 y uno de los pensadores más singulares del arte español del siglo XX, está representado por dibujos fechados a mediados de los años cuarenta. En ellos reaparecen dos territorios habituales en su pintura: el museo y el jardín.

Una de la las obras de ramón Gaya expuestas en La Innovadora. / L. O.

El silencio del museo —con referencias a espacios como el Louvre, el Prado o el Bargello— y el recogimiento de parques y alamedas se convierten en escenarios de contemplación. Las obras de arte, los visitantes, las esculturas clásicas o los paseantes funcionan como presencias casi meditativas. En esta selección, algunos paisajes remiten además a su etapa mexicana, donde el jardín adquirió una dimensión íntima y reflexiva.

José María Párraga: puente entre generaciones

José María Párraga (1937-1997) aparece como el nexo entre la posguerra y la modernidad murciana de los años ochenta. Maestro del collage y del dibujo, su trabajo sobre papel revela tanto la espontaneidad del trazo como la planificación de proyectos de mayor escala.

Noticias relacionadas

Una de las obras de José María Párraga de la exposición. / L. O.

Entre las piezas expuestas se identifican bocetos que anticipan obras monumentales, como un paisaje marítimo con referencias al faro de Cabo de Palos o estudios destinados a una intervención escultórica para la Sociedad del Tiro de Pichón. La figura humana —central en su producción— aparece tratada con una mezcla de afecto, ironía y un leve aire surreal.