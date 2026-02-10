Steve Coleman, John Grant y el dúo formado por Leonor Watling y Leo Sidran encabezan el Murcia Jazz 2026

Murcia se transforma en capital del jazz durante diecisiete días, del 6 al 22 de marzo, con la séptima edición del Murcia Jazz Festival, un certamen que reunirá a nueve proyectos, entre artistas nacionales e internacionales, y extenderá la música a pedanías y espacios al aire libre. Los nueve artistas estarán repartidos a lo largo de diez jornadas, con nombres dentro del ciclo como Steve Coleman, John Grant o el proyecto compartido por Leonor Watling y Leo Sidran, que serán las figuras destacadas de esta cita entre la música jazzística y la ciudad.

La programación de este año se llevará más allá de los espacios habituales de estos conciertos, alcanzando también a las pedanías de El Palmar y Algezares. El evento que pondrá fin a la séptima edición tendrá lugar el domingo 22 de marzo a mediodía con un concierto gratuito de la Whatever Jazz Band en la Pérgola de San Basilio, apostando por el espíritu del jazz de los años 20.

La primera cita del festival con los escenarios de la capital será el espectáculo The Best of Soul. El show, que pasará por el Teatro Romea los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo a las ocho de la tarde y hará un repaso por la historia del género que trasladará a los espectadores a Nueva York con lo mejor de Otis Redding, James Brown, Aretha Franklin y otras figuras emblemáticas.

Steve Coleman: M-Base y jazz contemporáneo

El saxofonista estadounidense Steve Coleman, figura de la corriente M-Base, será uno de los grandes protagonistas del festival. Coleman, reconocido por su virtuosismo y experimentación rítmica, actuará el viernes 13 de marzo a las ocho de la tarde en el Teatro Romea junto a su banda Five Elements, presentando un repertorio que combina funk, world music, soul y ritmos africanos. Su propuesta, que influye en músicos de jazz de todo el mundo, convierte esta cita en un referente imprescindible para los aficionados al género.

John Grant y su barítono emocional

El miércoles 18 de marzo a las ocho de la tarde, el barítono estadounidense John Grant subirá al Teatro Circo Murcia para presentar su último disco, The Art of the Lie (2024). Grant, conocido por la intensidad de su voz y su mezcla de pop, electrónica y jazz, promete un recital elegante y fiel a su sello personal. La crítica especializada destaca al artista por su capacidad de combinar lo íntimo con lo bailable, convirtiéndolo en un imprescindible en la escena internacional contemporánea.

John Grant en una imagen promocional. / L. O.

Leo Sidran y Leonor Watling: química sobre el escenario

El dúo Leo&Leo, formado por la actriz y cantante española Leonor Watling y el productor neoyorquino Leo Sidran, actuará el sábado 21 de marzo a las ocho de la tarde en el Teatro Circo. La combinación de folk, jazz y canción contemporánea vertebra un quinteto que explora la vida y el amor a través de arreglos sofisticados y narración emocional.

Leo&Leo durante su concierto en el Festival de Jazz de Barcelona. / Lili Bonmatí

Pedanías y espacios alternativos, el alma del festival

El festival levará la música fuera de la capital, con conciertos en el Auditorio de Algezares y el Teatro Bernal de El Palmar y el Jazzazza Jazz Club de Algezares. Abrirá la edición en El Palmar con el Bobby Martínez Sextet el viernes 6 de marzo a las ocho de la tarde, especializado en jazz latino y fusión. La flautista María Toro llegará a Algezares el viernes 20 de marzo a las ocho de la tarde, con jazz, folclore gallego, flamenco y música brasileña.

También en Algezares, la cantante Ana Pereiro reinterpretará el bolero contemporáneo el sábado 7 de marzo a las diez de la noche, mientras que el NY Brass Quintet, con el trombonista Bonilla y el trompetista Spigniani, ofrecerá el sábado 14 de marzo a las diez de la noche un concierto de jazz de vanguardia internacional.

Murcia en la calle: cierre con swing

El domingo 22 de marzo a las doce del mediodía, la Pérgola de San Basilio acogerá un concierto gratuito de Whatever Jazz Band, con repertorio de swing y estándares de los años 20. El septeto, formado por músicos internacionales, trasladará al público a Chicago y Nueva Orleans, un ritmo sólido, perfecto e imparable para bailar al aire libre.

Las entradas para todos los conciertos, excepto el de Whatever Jazz Band, están disponibles en las webs oficiales de cada espacio y en sus taquillas. Los precios varían entre 7 y 50 €, dependiendo del espectáculo y la ubicación.