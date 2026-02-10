Spotify eleva un 94% el beneficio en 2025 y supera los 2.000 millones en ganancias

Spotify cerró 2025 con un beneficio neto récord de 2.212 millones de euros, lo que supone una mejora del 94,4% respecto de las ganancias contabilizadas un año antes y el segundo ejercicio completo consecutivo en positivo de la multinacional de música y pódcasts en streaming, que batió sus previsiones de usuarios.

La cifra de negocio de la plataforma aumentaron en el año un 9,6%, hasta los 17.186 millones de euros, incluyendo ingresos de 15.350 millones de euros por las cantidades abonadas por los usuarios con suscripciones 'premium', un 11% más, al tiempo que los otros 1.836 millones, un 1% menos que en 2024, los generó la publicidad consumida por quienes usaron gratuitamente la aplicación.

Entre octubre y diciembre, el beneficio neto de Spotify triplicó el contabilizado en el mismo periodo de 2024, con 1.174 millones de euros, mientras que los ingresos aumentaron un 6,8% interanual, hasta 4.531 millones.

"En el cuarto trimestre de 2025, Spotify ha registrado el mayor aumento neto de usuarios activos mensuales (MAU) de su historia", destacó la empresa, que cerró el ejercicio con 751 millones de usuarios, un 11% más que hace doce meses y un 5% por encima del dato del tercer trimestre, superando la expectativa de la compañía de alcanzar unos 745 millones. En cifras absolutas, el número de usuarios de Spotify aumentó en 38 millones en el trimestre y en unos 76 millones en el conjunto del ejercicio.

Del total de usuarios registrados al final de 2025, 290 millones eran de pago y otros 476 millones usaron Spotify sin pagar, lo que supone un crecimiento interanual del 10% y del 12%, respectivamente.

De cara al primer trimestre de 2026, la compañía espera alcanzar una cifra de usuarios de 759 millones, incluyendo 293 millones de suscriptores. Asimismo, Spotify anticipa unos ingresos de 4.500 millones de euros en el trimestre y un margen bruto del 32,8%, mientras que los ingresos operativos alcanzará los 660 millones.

"Hoy en día, lo que realmente hemos creado es una plataforma tecnológica para el audio y, cada vez más, para todas las formas en que los creadores conectan con el público. Y esta identidad será aún más importante de cara al futuro", declaró Daniel Ek, fundador y presidente ejecutivo de Spotify, para quien la próxima ola de cambios tecnológicos (IA, nuevas interfaces, dispositivos portátiles, nuevas formas de interactuar con el contenido) remodelará la forma en que las personas descubren y experimentan el audio y los medios de comunicación.

"Los grandes retos que tenemos por delante, tanto en la música, como en los pódcasts, los libros, los vídeos, los eventos en directo y en ámbitos que aún no hemos explorado, los abordaremos y seguiremos desarrollando la tecnología necesaria para resolverlos", añadió.