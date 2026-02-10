La Región de Murcia homenajeará a Paco Ureña por sus dos décadas de pasión

Paco Ureña, dos décadas de pasión. Este es el eslogan de la gran gala homenaje al diestro murciano por sus veinte años de alternativa, que ha organizado la Región de Murcia, un evento donde tomarán parte autoridades regionales, locales y representantes de aficionados de toda la Región.

El acto, impulsado por la 'Plataforma Paco Ureña, veinte años de pasión', cuenta con el respaldo del Gobierno Regional, y se celebrará el próximo 12 de febrero a las 20,00 horas en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, con entrada libre hasta completar un aforo.

Cartel anunciador / La Opinión

El evento constará de una gran gala donde se recordará la trayectoria de un torero referente de la Tauromaquia en Murcia y en el escalafón, ejemplo de pureza y superación. En el acto tomarán parte matadores de toros, ganaderos, empresarios y profesionales de distintos ámbitos muy vinculados a la trayectoria de un artista tan pasional y puro, como diferente. Además, habrá distintas sorpresas y actuaciones musicales que harán de la gala algo para recordar.

Paco Ureña tomó la alternativa en el Coso de Sutullena de Lorca el 17 de septiembre de 2006 y la confirmó en la Plaza de Las Ventas de Madrid el 25 de agosto de 2013. Desde entonces y hasta hoy, ha desarrollado una carrera ejemplar y brillante, salpicada de hitos, triunfos, riesgo, sangre, entrega máxima y el respeto máximo de los aficionados.

Los clubes taurinos de la Región se han sumado a esta iniciativa y están organizando viajes a la capital para estar presentes el próximo jueves en el homenaje a Paco Ureña.