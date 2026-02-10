Queen vuelve al cine: el concierto de Montreal llega remasterizado en Murcia y Cartagena

Hay conciertos que no envejecen, uno de ellos es Queen Rock Montreal, la histórica actuación que la banda británica ofreció en 1981 en el Forum de Montreal y que ahora regresa a los cines completamente remasterizada en imagen y sonido. Desde este jueves, el espectáculo podrá verse en Murcia (Cines Thader y Cinesa Nueva Condomina) y Cartagena (Cines Mandarache), en un reestreno limitado que se prolongará hasta el domingo 15 de febrero.

El regreso a la gran pantalla de este concierto no es una simple proyección nostálgica. Se trata de una experiencia cinematográfica pensada para salas, con restauración en 4K y sonido 5.1, que permite revivir a Queen en uno de los momentos más poderosos de su carrera, cuando la banda se encontraba en pleno apogeo creativo.

Un concierto convertido en mito

Sobre el escenario, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon despliegan una energía arrolladora que convirtió aquel directo en una referencia absoluta de la historia del rock. La cámara captura a un Mercury en estado de gracia, dominando al público con carisma, teatralidad y una voz que sigue siendo insuperable cuatro décadas después.

Queen: himnos generacionales

Con una duración aproximada de 95 minutos y subtítulos en castellano, el repertorio es una sucesión de himnos generacionales: We Will Rock You, Somebody to Love, Under Pressure, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust o We Are The Champions. Canciones que han sobrevivido al paso del tiempo y que encuentran en este formato colectivo —la sala de cine— un lugar natural para volver a sonar.

Queen Rock Montreal ofrece la posibilidad de descubrir o redescubrir a Queen como debe hacerse: con el volumen alto, la pantalla grande y rodeado de público. Una experiencia que conecta a los fans de siempre con nuevas generaciones que quizá nunca han visto a la banda en directo… ni tan cerca.

El reestreno forma parte de un lanzamiento nacional que llegará a 50 cines de 37 ciudades españolas, con distribución a cargo de Versión Digital. Las entradas están disponibles desde el pasado 21 de enero y algunas salas mantendrán la proyección durante varios días, dada la demanda prevista.