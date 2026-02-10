Música
Cartagena Jonda mira a Cataluña en su programación flamenca
La Peña Flamenca de Cartagena Antonio Piñana presenta su cartel, que incluirá artistas destacados de la escena catalana y talleres para la formación de nuevas generaciones
L. O.
La Peña Flamenca de Cartagena Antonio Piñana ha levantado el telón de su programación para 2026 con una apuesta clara: mirar a la escena flamenca catalana, un territorio clave en la historia reciente del género y punto de cruce entre tradición, migración y renovación artística. El ciclo arrancó con un recital de Duquende que dejó el listón alto y anticipa un año marcado por el intercambio cultural, la memoria y el flamenco como arte vivo.
La temporada reunirá a artistas vinculados a Cataluña, reforzando los vínculos históricos entre ambas orillas del flamenco. Por el escenario cartagenero pasarán voces como Montse Cortés, José Antonio Martín El Salao, Ana Brenes y Antonio Campos; el baile de Rebeca Monasterio, Pedro Córdoba y Clara Checa; y la guitarra de Juan Ramón Caro. La organización avanza que el cartel flamenco de 2026 se completará en los próximos meses con nuevas incorporaciones.
Formación y transmisión del flamenco
La programación se completa con talleres de flamenco como Palmas y compás flamenco e Iniciación a las castañuelas —novedad de esta edición—, además de la continuidad de la Escuela de Flamenco de la Peña, centrada en cante y guitarra y orientada a la formación de nuevas generaciones.
El apartado cultural se amplía con propuestas ligadas al cine y la memoria flamenca. El ciclo Cine y Flamenco proyectará títulos como Del Sur a Barcelona. Los caminos del flamenco, Antonio, el bailarín de España o Los Tarantos, junto a la presentación del libro Coplas y discografía del cante minero levantino. La segunda mitad del año sumará nuevas actividades culturales.
También regresan los Domingos Flamencos, que celebran su segunda edición con una programación dedicada a artistas jóvenes y formatos abiertos, aún por cerrar.
Todas las actividades culturales serán gratuitas y el resto de propuestas estarán abiertas también a no socios.
