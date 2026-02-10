Calasparra presenta su agenda cultural para el primer semestre de 2026

El Ayuntamiento de Calasparra ha presentado un avance de la agenda cultural correspondiente al primer semestre de 2026, una agenda amplia y diversa que consolida el compromiso municipal con la cultura y ofrece propuestas para públicos de todas las edades. Entre los meses de febrero y mayo, tres de los espacios más representativos del patrimonio local acogerán una cuidada selección de actividades que abarcan las artes escénicas, la música, el cine, la literatura y la poesía: el Auditorio Municipal (1982), espacio escénico con una trayectoria de programación de más de cuatro décadas, el Museo de la Villa, Edificio Casa Granero (1808) de estilo Neoclásico en pleno casco histórico y la Casa de la Cultura, antiguo edificio de las Escuelas Graduadas de Calasparra que data de 1930.

Teatro

Bono Cultural / La Opinión

El teatro ocupa un lugar destacado dentro de la agenda, con espectáculos dirigidos tanto a público adulto como familiar, infantil y juvenil de compañías profesionales de reconocido prestigio de la Región de Murcia. Drilo el Cocodrilo, uno de los personajes infantiles más queridos de las últimas décadas, llega con La Pandilla de Drilo y su espectáculo familiar “En busca del pirata Barbanegra” en una trepidante aventura para los más pequeños llena de música, emoción y diversión. La compañía Bonjour Mon Amour introduce el toque de humor a la programación con “75 puñaladas”, una hilarante comedia estilo Cluedo. Periferia Teatro nos trae “BoBo”, una premiada obra infantil de teatro de títeres. Con los Premios Azahar 2025 a Mejor Espectáculo de Teatro Infantil y Mejor Música Original y el Premio Alfonso X de Teatro 2025, “BoBo” nos muestra los cambios que un nuevo miembro puede traer a la familia. Finalmente, Barbecho Teatro estrena en exclusiva “María Cayuela” de la autora de Calasparra Rosa Campos que cuenta la historia real de una mujer calasparreña que sufrió la guerra civil y los años de postguerra de la España del siglo XX.

Todas estas obras compartirán cartel con el Taller Municipal de Comediantes, que volverá a mostrar el trabajo desarrollado en montajes de diferentes formatos y estilos: para los más pequeños, la adaptación del clásico “Pedro y el lobo”; para el público juvenil, la obra “Todos contra mí”, pieza de creación propia con dramaturgia de Antonia M. Llorente y dirección de José Ángel Moya y Antonia M. Llorente; para el público adulto, una adaptación del reconocido clásico de William Shakespeare “El Mercader de Venecia”.

El humor tendrá también un protagonismo especial con el espectáculo “La tele que me parió”, de la cómica y presentadora Kika Frutos, una propuesta que invita al público a un recorrido nostálgico y generacional por los programas, personajes y momentos televisivos que han marcado varias décadas, en clave de comedia y reflexión irónica.

Conciertos

La tele que me parió Kika Frutos / La Opinión

La programación incluye también citas musicales que comprenden desde las músicas populares a los acordes más clásicos, entre las que destacan las actuaciones de la ABMC Asociación Banda de Música de Calasparra y de la Joven Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de Almansa.

El cine de estreno continúa su ciclo en el Auditorio Municipal con diferentes propuestas cinematográficas, mientras que la literatura tendrá su espacio con la presentación de los libros “Mi madre es un demonio” de Tom Soren, “Príncipe Quípar, el último ibero de Karabaj” de José Fuentes Blanch y “Sin mucho cuento” de Josefina Mengual Montalbán en la Casa de la Cultura y el Museo de la Villa, acercando al público obras y autores vinculados tanto al territorio como a la narrativa contemporánea.

Poesía

Además, este 2026 se convoca el Premio Bianual de Poesía Enrique Ríus Zunón en su XIV Edición con un premio en metálico de 3000€. La presentación se realizará el 11 de febrero en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.