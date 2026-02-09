Exposición
Valeria Maculan convierte al público en protagonista de su representación en el Párraga
La exposición ‘Drama!’ rompe la cuarta pared en el Espacio 3 del centro cultural murciano con una interpretación continua de carácter experimental
Valeria Maculan (Buenos Aires, 1968) rompe los moldes de la ‘performance’ tradicional. La artista convierte el Espacio 3 del Centro Párraga en un escenario con representación continua, donde el público camina libremente y comparte espacio con los personajes.
La exposición 'Drama!', comisariada por Javier Martín Jiménez, se propone romper la llamada cuarta pared y el propio público se convierte en protagonista. Se podrá visitar hasta el 19 de marzo, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas.
La muestra se presenta como un terreno a explorar sin un recorrido marcado ni una narración cerrada, en el que el visitante se encuentra con cuerpos textiles suspendidos, estructuras móviles, esqueletos, máscaras, autómatas y figuras antropomórficas que configuran un ecosistema que remite tanto a lo escénico como a lo ritual.
Se podrá visitar hasta el 19 de marzo, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas
El núcleo central de 'Drama!' es la serie 'Boneless', que está compuesta por piezas textiles de gran formato que parecen provenir de otro tiempo, sin una identidad fija ni una función unívoca. Pueden evocar estandartes, banderas, trajes o pieles, y sus títulos remiten a figuras arquetípicas, la sombra, la torre, el emperador o la doncella, entre otros, que conectan la obra con la mitología, el tarot y el imaginario simbólico.
El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, anima a adentrarse en las exposiciones vanguardistas: «Ofrecemos las prácticas artísticas más experimentales e invitamos a las personas inquietas e inconformistas a vivir la creación y los lenguajes contemporáneos».
- El desembalse del Azud de Ojós provoca una subida del cauce del río Segura y obliga a cortar accesos en Murcia
- La Aemet eleva al naranja algunos avisos previstos para la Región de Murcia este sábado
- El aumento de controles en las fronteras allana el camino de Mercosur en la Región
- Aumenta el nivel del río Segura en Cieza, Abarán y Blanca por el desembalse en Camarillas
- Va a por el pasaporte en Molina de Segura y acaba rumbo a Barajas para ser deportada: 'No soy una criminal
- Cuatro municipios concentran casi el 44% de la industria de la Región de Murcia
- La Policía corta los accesos a la mota del Río Segura en Murcia
- 150 vecinos armados con palos tratan de linchar al acusado de agredir sexualmente a una menor en Alcantarilla