Valeria Maculan convierte al público en protagonista de su representación en el Párraga

Valeria Maculan (Buenos Aires, 1968) rompe los moldes de la ‘performance’ tradicional. La artista convierte el Espacio 3 del Centro Párraga en un escenario con representación continua, donde el público camina libremente y comparte espacio con los personajes.

La exposición 'Drama!', comisariada por Javier Martín Jiménez, se propone romper la llamada cuarta pared y el propio público se convierte en protagonista. Se podrá visitar hasta el 19 de marzo, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas.

La muestra se presenta como un terreno a explorar sin un recorrido marcado ni una narración cerrada, en el que el visitante se encuentra con cuerpos textiles suspendidos, estructuras móviles, esqueletos, máscaras, autómatas y figuras antropomórficas que configuran un ecosistema que remite tanto a lo escénico como a lo ritual.

Se podrá visitar hasta el 19 de marzo, de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 9:00 a 21:00 horas

El núcleo central de 'Drama!' es la serie 'Boneless', que está compuesta por piezas textiles de gran formato que parecen provenir de otro tiempo, sin una identidad fija ni una función unívoca. Pueden evocar estandartes, banderas, trajes o pieles, y sus títulos remiten a figuras arquetípicas, la sombra, la torre, el emperador o la doncella, entre otros, que conectan la obra con la mitología, el tarot y el imaginario simbólico.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, anima a adentrarse en las exposiciones vanguardistas: «Ofrecemos las prácticas artísticas más experimentales e invitamos a las personas inquietas e inconformistas a vivir la creación y los lenguajes contemporáneos».