‘Sorda’ suma tres nominaciones en los Premios Unión de Actores y consolida su éxito en la temporada de galardones

La película Sorda, dirigida por la cineasta de Molina de Segura Eva Libertad, continúa ampliando su destacado recorrido en la temporada de premios. Tras irrumpir con fuerza en los Premios Goya 2026, que se celebrará el 28 de este mes y donde logró siete nominaciones, la producción rodada en la Región de Murcia ha sido reconocida ahora con tres candidaturas en la 34ª edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices, cuyos nominados se han dado a conocer este lunes a través de las redes sociales de la organización.

Estos nuevos reconocimientos confirman el impacto de una película que ha logrado situarse entre las producciones españolas más relevantes del año y que se ha convertido en uno de los principales exponentes del buen momento que atraviesa el cine murciano.

Las nominaciones de ‘Sorda’ en los premios de la profesión

En esta 34ª edición de los Premios Unión de Actores, Sorda opta a tres galardones en categorías interpretativas. La actriz murciana Miriam Garlo compite por el premio a Mejor Actriz Revelación por su trabajo en la película, enfrentándose a Blanca Soroa, nominada por Los domingos, y a Nora Hernández, por La cena, en la categoría que reúne algunas de las interpretaciones emergentes más destacadas de la temporada.

En los apartados de reparto en cine, Elena Irureta ha sido nominada a Mejor Actriz Secundaria por Sorda, donde competirá con Nagore Aranburu, por Los domingos, y Miryam Gallego, por Romería. El tercer de los nominados es Álvaro Cervantes, que aspira al premio a Mejor Actor Secundario en Cine, en una terna que completa Miguel Garcés, también por Los domingos, y Tristán Ulloa, por Romería.

Premios Unión de Actores

Los Premios de la Unión de Actores y Actrices, que celebran este año su 34ª edición, se caracterizan por ser unos galardones concedidos por los propios profesionales de la interpretación, lo que les otorga un valor simbólico especial dentro del sector. Reconocen el trabajo de actores y actrices en cine, televisión y teatro, y se han consolidado como una referencia del reconocimiento entre pares dentro de la industria cultural española.

El recorrio de 'Sorda'

La presencia de Sorda en los Premios Unión de Actores se suma a un recorrido especialmente destacado en festivales y galardones nacionales. La película comenzó su andadura internacional en la Berlinale, dentro de la sección Panorama, donde obtuvo el Premio del Público, y consolidó su éxito en el Festival de Málaga, al alzarse con la Biznaga de Oro, el Premio del Público y varios reconocimientos interpretativos.

Este camino culminó con su fuerte irrupción en los Goya 2026, donde la cinta logró siete nominaciones, entre ellas las de Mejor Película, Mejor Dirección Novel para Eva Libertad y Mejor Actriz Revelación para Miriam Garlo, además de candidaturas en categorías de guion, sonido y reparto.

Televisión: protagonistas y secundarios del año

En el ámbito televisivo, las nominaciones a Mejor Actriz Protagonista recaen en Carolina Yuste por La canción, Ingrid García-Jonsson por Superestar y Carla Quílez por Yakarta. En la categoría masculina, optan al premio Javier Cámara (Yakarta), Álvaro Morte (Anatomía de un instante) y Secun de la Rosa (Superestar).

En los apartados de interpretación secundaria en televisión figuran nombres como Candela Peña, Leonor Watling y María Jesús Hoyos, junto a Carlos Bardem, Carlos González y David Lorente, en una de las categorías más concurridas de esta edición.

El teatro mantiene su peso en los galardones

El teatro vuelve a ocupar un lugar destacado en los Premios Unión de Actores. A Mejor Actriz Protagonista en Teatro aspiran Toni Acosta por Una madre de película, Nathalie Poza por Un tranvía llamado deseo e Irene Escolar por Personas, lugares y cosas. En la categoría masculina, los nominados son Carlos Hipólito (Música para Hitler), Daniel Albaladejo (La señorita de Trevélez) y Juan Vinuesa (1936).

En los premios de reparto teatral destacan intérpretes como Kiti Mánver, Mariola Peña, Mina El Hammani, Víctor Clavijo, Cristóbal Suárez y Mariano Estudillo en la categoría femenina y masculina respectivamente.

Producciones internacionales y reparto en cine

Las producciones internacionales también tienen su espacio en esta edición, con Carla Díaz, Sara Jiménez y Lucía Barrado en la categoría femenina, y Alberto Ammann, Rubén Sanz y Jordi Mollà en la masculina.

En los premios de reparto en cine, además de las candidaturas de Sorda, figuran intérpretes como Mabel Rivera, Anna Castillo, Elvira Mínguez, Fernando Tejero y Víctor Sáinz, en un año especialmente competitivo para el cine español.