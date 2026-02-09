Mariano Moreno se alza con el premio al mejor diseñador emergente en el certamen Meet Fashion Impulsa

La primera edición del certamen Meet Fashion Impulsa, una iniciativa orientada a reconocer, fomentar y proyectar el talento creativo en el sector de la moda promovida por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, ya tiene ganadores. Mariano Moreno se ha hecho con el galardón a ‘Diseñadores Emergentes’, mientras que en las categorías de ‘Diseñadores Noveles’, los galardonados son Ana Gabarrón, Paula Jiménez y Rosana Cerón.

Así lo ha decidido el jurado formado por el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Juan Duyos, la directora ejecutiva de ACME, Pepe Bueno, la jefa del Departamento de Moda de la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia, María Ángeles Gómez, y la diseñadora María Baraza, así como representantes de la plataforma ‘Meet Fashion Región de Murcia’, creada por la Comunidad Autónoma para apoyar el desarrollo profesional de diseñadores y marcas de moda de autor, así como facilitar herramientas de visibilidad, acompañamiento y proyección dentro del sector.

Paula Jiménez, con su marca homónima, ha obtenido el ‘Premio al Mejor Dossier de Presentación’ / L.O.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, indicó que "con este certamen buscamos hacer aflorar, apoyar e impulsar el talento regional en el diseño de moda. Nuestro objetivo es hacer crecer el ecosistema creativo y respaldar tanto a los talentos emergentes como a los noveles. De hecho, ‘Meet Fashion Impulsa’ ha tenido una gran acogida y se han presentado 36 propuestas, que se lo ha puesto muy difícil al jurado".

Los ganadores

En concreto, en la categoría ‘Diseñadores Emergentes’, el premio ha sido concedido a Mariano Moreno, por las colecciones ‘Les Fleurs du Mal’ y ‘Groundbreaking’. Este reconocimiento supone su incorporación durante un año a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), permitiéndole acceder a asesoramiento profesional especializado y a nuevas oportunidades de visibilidad dentro del sector.

Ana Gabarrón, con su marca Funny Swing, ‘Premio a la Mejor Colección’ / L.O.

Por su parte, en la categoría ‘Diseñadores Noveles’, los galardones han recaído en Ana Gabarrón, con su marca Funny Swing, ‘Premio a la Mejor Colección’, dotado con 1.500 euros, por ‘Archivo’; Paula Jiménez, con su marca homónima, ‘Premio al Mejor Dossier de Presentación’, dotado con 500 euros, por ‘Tradición & Anarkia’; y Rosana Cerón, con su marca TIU, ‘Premio al Mejor Plan de Comunicación’, dotado con 500 euros, por ‘Golden Hour’.

Rosana Cerón, con su marca TIU, ‘Premio al Mejor Plan de Comunicación’ / L.O.

Otros proyectos destacados

El jurado ha reconocido asimismo como proyectos destacados a Anvor Studios, con ‘Reflejos’; Ángel Paretti, con ‘Galerna’; Duality, con ‘Cybernenes’; Pascual Caballero, con ‘Al-Nur’; Ramil & Pujalte, con ‘Señoras de Murcia’; RuizzStudio, con ‘Striga Noctua’; y Zanami, con ‘We are creating our own world’, que recibirán un diploma acreditativo. Además, todos ellos podrán formar parte del desfile oficial del certamen Meet Fashion Talent, junto al resto de propuestas premiadas.