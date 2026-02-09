Espinete, Don Pin Pon y Óscar el Gruñón (The Grouch) se cuelan en Las Claras

Si creciste con Barrio Sésamo, probablemente tengas grabado en la memoria a Espinete, Don Pin Pon y The Grouch (Óscar el Gruñon en su versión en español). Ahora, casi cuatro décadas después, estos tres ilustres muñecos de felpa regresan a nuestra vida, pero ahora en forma de cuadros. El autor de acercar a estos personajes es Daniel Sueiras Fanjul, pintor alicantino con residencia en El Puerto de Santa María, que firma Tres ilustres almas de felpa, la obra invitada del V ciclo ‘El Solo de Las Claras’, organizado por la Fundación Cajamurcia.

La inauguración, celebrada el pasado viernes 6 de febrero, estuvo acompañada de música en directo del chelista Miguel Torres, del Dúo Millos, lo que añadió un toque de solemnidad… y de nostalgia. La instalación, compuesta por tres cuadros, permanecerá abierta al público hasta el 12 de abril en uno de los halls del Centro Cultural Las Claras.

¿Qué hace ilustre a un peluche?

No se trata de un simple homenaje: la obra forma parte de la serie Illustrious, en la que Sueiras se plantea qué hace que un personaje sea realmente relevante. ¿Sus logros históricos? ¿Su fortuna? ¿Sus conquistas? “Por supuesto, eso cuenta, pero hay otros que, aunque no ganaran ninguna batalla ni construyeran un imperio, dejaron una marca en nuestra vida. A veces un muñeco rosa con espinas de fieltro es más ilustre que cualquier emperador”, reflexiona el artista.

Con este guiño irónico, Sueiras invita a mirar más allá de lo obvio, y a reconsiderar quiénes o qué forman parte de nuestra historia personal. Espinete y compañía son, en palabras del propio autor, “ilustres almas” que dejaron su huella en la infancia de toda una generación y en la educación infantil de los años 80.

Entre la ironía, la nostalgia y la seriedad del arte

Daniel Sueiras estudió en Madrid, Estados Unidos y Sevilla, y tras una vida viajera decidió instalarse en El Puerto de Santa María. Su obra ha viajado por Europa, Asia y Estados Unidos, pero mantiene siempre un hilo conductor: la ironía, el retrato, la descontextualización y la búsqueda de lo humano en cada pieza.

En Tres ilustres almas de felpa, la combinación de marcos de época y composición minimalista potencia el efecto nostálgico. Cada personaje, rígido y estático, parece mirarte y decir: “Sí, fuimos importantes… y seguimos siéndolo”.

Un paseo por la memoria

Más allá del guiño a la infancia, Sueiras propone una reflexión liger, pero profunda: la relevancia no siempre está en los libros de historia, a veces reside en lo cotidiano, en aquello que nos hizo reír, aprender o soñar. Y, por hoy, esos personajes de fieltro nos recuerdan que algunos maestros no portan capa ni corona, solo una sonrisa imborrable.