Un 'paseíllo' antológico por la escultura de José Molera

Manos de escultor y porte de torero. En ambas dimensiones cupo la figura de José Molera (Murcia, 1926- 2017) a quien se le dedica la exposición 'José Molera. Soy escultor y torero' hasta el 21 de marzo en La Sala Caballerizas de los Molinos del Río de Murcia. La muestra antológica dedicada a uno de los escultores murcianos más significativos del siglo XX está comisariada por Tomás Ruiz Planes, director de la galería de arte Progreso 80, que reúne un total de 61 piezas para recorrer la trayectoria artística de Molera. Conocido popularmente como Pepe Molera, el artista se moldea como una figura imprescindible para comprender la historia reciente del arte en Murcia.

Entre las obras que se podrán disfrutar en la exposición, destacan las de barro, el material con el que Molera mostró una predilección especial y que trabajó con maestría. Sus esculturas en barro cocido y, por otro lado, de madera, escayola, bronce o piedra revelan una figuración minuciosa, rica en detalles y volúmenes fruto tanto de encargos como de iniciativas personales del propio artista, que buscaba el encuentro directo con sus modelos.

El comisario de la exposición, Tomás Ruiz, reúne un total de 61 piezas para recorrer la trayectoria artística de Molera

Además, su trabajo en el género del retrato es uno de los más destacados dentro de la fructífera producción que legó —más de medio centenar de obras—. A través de sus esculturas, el visitante puede realizar una aproximación antropológica a la cultura popular murciana de la segunda mitad del siglo XX. Incluso, personalidades relevantes de la vida cultural, económica, política y social de la Región aparecen inmortalizadas en diferentes soportes y materiales, configurando un valioso testimonio histórico-artístico.

Esculpido en la tradición

Esta retrospectiva aspira a contribuir al reconocimiento de Molera, devolviéndole el lugar que le corresponde dentro de una ciudad marcada por una profunda tradición escultórica. Formado en un contexto donde convivían la herencia salzillesca, el academicismo decimonónico y los primeros intentos de modernidad artística, Molera pertenece a esa generación de escultores que dieron el salto hacia nuevas estéticas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX.

Su obra se inscribe en una larga nómina de artistas murcianos vinculados tanto a la imaginería religiosa barroca como a la escultura neoclásica, pero también a la progresiva apertura hacia lenguajes más contemporáneos. En este sentido, la exposición pone de relieve cómo Molera se nutre de esa tradición, al tiempo que se distancia de ella para construir un estilo propio.

El concejal de Cultura e Identidad de Murcia, Diego Avilés, destacó durante la inauguración el pasado 4 de febrero que la muestra "rinde homenaje a un creador fundamental, cuya obra constituye un puente entre la tradición escultórica local y los nuevos caminos estéticos del siglo XX, ofreciendo al público una oportunidad única para redescubrir a uno de los grandes nombres de la escultura murciana".