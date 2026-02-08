Susi Espín, actriz: Jugar a ser otra cosa

Frente al Teatro Romea de Murcia, me encuentro en una conocida cafetería con María Jesús Espín López, Susi Espín como se hace llama una de las más queridas y admiradas actrices de nuestra Región. Ella es de Cehegín, su bella localidad que no hace mucho le ha tributado un merecido homenaje y concedido el galardón ‘Maravilla del pueblo’. Cuando era niña y le preguntaban qué quería ser de mayor, contestaba que actriz, como su abuela Juana, o ángel.

Lo de actriz lo ha cumplido con creces y lo de ángel, para quien la conozca como actriz o persona, sabe que lo lleva muy bien encaminado. Siempre agradecida con sus padres, que apostaron por ella cuando decidió estudiar Arte Dramático y que aún hoy están muy orgullosos del arte de su hija. Su padre era un obrero de la Conservera La Verja y ella, en el instituto, empezó a hacer los primeros pinitos en la actuación. Su profesor de Física y Química era un gran aficionado al teatro y montó en el colegio varias obras, entre ellas 'Angélica en el umbral del cielo'.

En COU ya le dijo su profe: "Tú eres carne de escenario": "Para mí Cehegín es como mi tierra, como Tara, de Lo que el viento se llevó. Allí me gusta volver para descansar y conectar con mis raíces, con mi gente. Además del instituto, allí hacíamos teatro los veranos entre los amigos. Creamos el grupo Arenga Teatro. Mi madre me dijo cuando le llevé las pruebas superadas de selectividad y del ingreso a la ESAD que le hubiese gustado que hiciera una carrera de provecho, como mis hermanos, pero que respetaba mi decisión".

En la Escuela estudió Dirección de Escena y su trabajo de fin de licenciatura fue poner en escena 'Medea'. También hizo 'Hamlet'. En aquellos días se escapaba a Madrid con los colegas a ver mucho teatro. Y así, aquella niña pizpireta, de ojos inmensos de inteligencia y belleza, recibe un día la llamada de Antonio Saura, el director de Alquibla, una llamada que le cambió la vida y la metió de lleno en el mundo mágico y difícil del teatro profesional: "Yo le dije que me pillaba ocupada, que me llamase otro día, mis amigos casi me matan por haberle dado largas a tan gran director".

Me habla con devoción de Alquibla Teatro: "Yo me he formado como persona y como actriz con este gran grupo teatral, todo un referente en la Región y yo diría que en la escena nacional. Me han enseñado mucho, me han hecho crecer y amar cada día más a la profesión. Me conmueve recordar tantos montajes y tanta convivencia. Ahora que Alquibla echa el telón estamos ante un momento histórico ante el que aún no nos hemos hecho a la idea".

Le confieso mi devoción personal por Antonio Saura, por Esperanza Clares y por su hija la dramaturga Alba Saura, y me dice: "Tú me has visto crecer desde que fuimos al Certamen de Teatro de Pozo Estrecho con 'El sueño de una noche de verano'", un montaje que, pese a los años transcurridos, aún recuerdo por aquella iluminación mágica que afianzó mi vocación de fotografiar el teatro. Y añade: "En Alquibla conocí a Alfredo Zamora, Antonio MM, Jacobo Espinosa, Lola Martínez y tantos grandes. También recuerdo los viajes que nos llevaron, incluso, a Miami o a Argentina".

Tras el paréntesis de la maternidad, Susi Espín ha trabajado con diferentes compañías: Nacho Vilar Produciones, Doble K Teatro o Cía. Deconné, bajo la dirección de Pepe Galera, Rocío Bernal Alfredo Zamora o Juan Ignacio Vilar. También ha hecho cine, en algunos cortometrajes y algún largometraje internacional, bajo la dirección de Mieke Bal o Michelle W. Gamaker. Como he disfrutado de casi todos esos montajes, hablamos también de Yerma, de 'El fantasma de Canterbury', de 'El día más feliz de nuestra vida', de Orestiada, 'Cenizas de Troya' o de la más reciente de 'Camberra' o 'La perspectiva del suricato', y de tantos y tantos montajes que han ido marcando la historia del teatro regional y en los que Susi Espín ha sido una pieza fundamental con esa espontaneidad y aparente sencillez que ella nos transmite sobre las tablas.

El ángel que guarda al público

Me confiesa: "Me siento muy afortunada por dedicarme a lo que me gusta. Siempre digo que el éxito es hacer lo que uno quiere y poder vivir de ello y, encima hacerlo en mi tierra". Ha recogido algunos premios, como el prestigioso ‘Azahar’, y como es una mujer inquieta y multifacética, no hay que olvidar que encontró tiempo para estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, lo que le llevó a fundar una empresa, DOSdTRES, compaginando, hasta la crisis, el teatro y la oficina.

La conversación da para mucho, sobre todo para comprobar una vez más la afabilidad y capacidad comunicativa de esta mujer. Me cuenta otras experiencias teatrales, sus incursiones en el teatro de calle, con proyectos arriesgados como 'Crudo ingente', de Juan Montoro, dirigida por Sara Serrado para Nacho Vilar Producciones, eso que alguien llamaría ‘una paranoia’, pero que alcanzó un relevante prestigio en circuitos especializados y minoritarios, llegando a viajar a las frías tierras de Islandia.

Me cuenta mil cosas, que ha impartido talleres de teatro para niños, adolescentes y para personas con discapacidades físicas e intelectuales. Que participa en trabajos de investigación y desrrollo de proyectos con discapacidad con la Compañía Deconnè… Como Escarlata O'hara, a Susi Espín le gusta volver a cargar las pilas a su punto de partida en Cehegín: "A veces digo aquello de ‘ya lo pensaré mañana’. Los problemas no me paralizan porque tengo una gran capacidad de resilencia, ese es mi fuerte y tal vez mi secreto".

Terminamos hablando de cultura en el entorno de nuestra Región: "Se están haciendo cosas muy interesantes, hay personas que se están moviendo, creadores de primer nivel, programaciones muy interesantes en el Romea, en el Teatro Circo y en los Festivales de Teatro. Admiro la labor de gentes como Juan Pablo Soler, Juan Antonio Almagro, María José Planes o Marina Beltrán…". No quiero dejar de escribir su última frase: "Me encanta el teatro porque te da un contacto especial, único, intenso y verdadero con el público". Pues es lo que tienen estos encuentros con gentes imprescindibles de la cultura, que los disfrutas como si te entrevistaras con ese ángel que siempre quiso ser y descubres que es un animal escénico que admira y domina el personaje de Lady Macbeth. Bonica es poco.