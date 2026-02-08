El Museo Gaya exhibe el homenaje del pintor al acuarelista Pedro Serna

El sentimiento de profunda amistad es el que brota en la nueva exposición del Museo Ramón Gaya 'El acuarelista. Serna visto por Gaya'. La nueva muesta pordrá visitarse hasta el 30 de marzo y rinde tributo a la estrecha relación artística y personal entre Ramón Gaya y el pintor murciano Pedro Serna (Las Torres de Cotillas, 1944), uno de los acuarelistas más destacados del panorama contemporáneo, que en octubre de 2025 fue nombrado hijo predilecto del municipio.

La amistad de ambos creadores estuvo marcada por afinidades estéticas y pasiones comunes como los toros y el flamenco. En Madrid compartieron la visita a la primera gran exposición antológica de Paul Cézanne en España, celebrada en 1984 en el Museo Español de Arte Contemporáneo.

Fruto de esa relación tan estrecha, Ramón Gaya retrató a Serna en el paisaje, representándolo mientras pinta, como ya había hecho anteriormente con otros artistas cercanos, entre ellos Cristóbal Hall. Gaya se refería a Serna como "el acuarelista sentado", expresión que da título a esta exposición.Se trata, por tanto, de un homenaje a la pintura compartida y a una forma de estar en el mundo desde la honestidad artística.

Pedro Serna junto a su mujer, Isabel González y el director del Museo Ramón Gaya, Rafael Fuster, en la inauguración de la muestra / Juan Carlos Caval

Retrato también escrito

La muestra se completa con manuscritos originales que Ramón Gaya —el director del Museo del Prado entre 1983 y 1991, Emilio Pérez Sánchez, llegó a decir que fue el escritor sobre arte más importante de España en el siglo XX— dedicó a Pedro Serna (hoy con 81 años) en los que reflexionaba sobre su pintura desde la tradición como sustancia viva, la pintura como acto de acogida de la realidad y la acuarela entendida no como un género menor, sino como expresión plena de un pintor verdadero.

Para Gaya, las acuarelas de Serna "no son acuarelas de acuarelista, sino de pintor", refriéndose a que son obras vivas, limpias y profundamente actuales.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, puntualizaba durante la inauguración de la muestra que "con 'El acuarelista sentado. Serna visto por Gaya', el Museo Ramón Gaya ofrece al público un recorrido íntimo por una amistad creativa y por una manera de entender el arte como fidelidad al paisaje, a la tradición viva y a la verdad de una mirada atenta a la inagotable realidad".