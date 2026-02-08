Funambulista: "Está bien posicionarse y tener el gesto de no ir a Eurovisión"

Funambulista pone rumbo al Benidorm Fest 2026, cuyas semifinales se celebrarán a partir del próximo martes, con una propuesta que aspira a conectar con el público desde la autenticidad y la sensibilidad que caracteriza su obra. El festival contribuirá a poner en el foco nacional e internacional a Diego Cantero, quien encara su participación con una apuesta cuidada, contemporánea y alineada con las expectativas de una de las plataformas musicales más relevantes del país. Con 'Sobran Gilipo**as', Funambulista ofrece una reflexión directa y necesaria sobre un mundo saturado de gurús digitales que pretenden dictar cómo pensar, cómo sentir y hasta a quién odiar.

La letra de la canción, incisiva y sin concesiones, habla de la manipulación, el ruido y la pérdida de criterio propio en la era de la sobreinformación, musicalmente en la línea sonora indie-pop que define '180º', su actual proyecto creativo: el lanzamiento formará parte del Vol. 2.

Funambulista ha querido también apoyar y visibilizar a la ONG FAD Juventud y su labor de concienciación sobre el uso de las tecnologías digitales por parte de los más jóvenes. En este sentido, destinará el 100% de los beneficios obtenidos de la venta de las camisetas de merchandising de 'Sobran Gilipo**as' a financiar el programa Jóvenes y pantallas, profundizando en los riesgos de las tecnologías digitales e interviniendo para prevenir posibles problemas.

"El Benidorm Fest no creo que sea un paso clave, es un paso más, un aprendizaje y será un bonito recuerdo" Diego Cantero — Cantante de Funambulista

'Sobran Gilipo**as' es la más reivindicativa, la más crítica, pero, probablemente, también la más positiva de todas las canciones elegidas para el Benidorm Fest 2026, el primer Festival de Benidorm desde su creación hace cinco años que se celebrará sin que el ganador participe en Eurovisión. Para muchos fue un duro golpe, pero para otros la no participación de España en el Festival Europeo de la Canción se siente como una oportunidad, y los 150.000 euros de premio son sin duda un estímulo. Así piensa también Diego Cantero, que reconoce que si el Benidorm Fest hubiera seguido ligado a Eurovisión, no se hubiera presentado.

Después de tantos años de carrera y escenarios, ¿qué te hizo sentir que este era el momento de lanzarte a una plataforma tan mediática y competitiva como el Benidorm Fest? ¿Cómo y cuándo ocurrió?

Me invitaron a presentarme, me hablaron de cuál era la intención de este Benidorm Fest, el cuidado que querían poner en la parte musical y escénica, la intención de parecerse al festival de San Remo, y me vine arriba. Creo que no se puede desaprovechar la oportunidad de hacer música en televisión.

¿Crees que estás a punto de dar un paso clave en tu carrera participando en el Benidorm Fest 2026? Confieso mi sorpresa. ¿Has valorado los pros y contras de someterte a esta exposición?

No creo que sea un paso clave; es un paso más, un aprendizaje, algo que nos va a generar un recuerdo bonito, que de eso se trata. En cuanto a la exposición, solo veo cosas buenas; más gente acabará acercándose al proyecto. En cuanto al ‘hate’, tengo demasiados años para que me importe lo que piense Pepito pulgarcito, por ejemplo.

Este año España no participa por su postura frente al genocidio de Israel. ¿Ha sido un jarro de agua fría? ¿Crees que el no ir a Eurovisión va a beneficiar al Benidorm Fest?

Me parece muy acertado. Está bien posicionarse y tener el gesto de no ir a Eurovisión. Por otro lado, creo que dará más entidad al propio Benidorm Fest, y además, egoístamente, también me beneficia, ya que mi intención era conseguir convertir 'Sobran Gilipo**as' en un hit en España. No era mi intención llegar a Eurovisión con esto.

"Para la competición tienes que hacer algo llamativo, 'Sobran Gilipo**as' me parece bastante atractivo" Diego Cantero — Cantante de Funambulista

En el caso hipotético de que representaras a España en Eurovisión 2026, seguramente tu canción habría sido rechazada por su título: 'Sobran Gilipo**as'. ¿Cómo te nació esta canción? ¿Y lo de elegirla para el Benidorm Fest? ¿Nació directamente para ello? ¿Qué posibilidades de éxito le ves?

La escribí junto a Luis Ramiro, queriendo hacer una crítica a los falsos gurús que pueblan las redes. Ya sabes, levántate a las 5 a. m., invierte aquí y haz ‘burpees’. No la hicimos para Benidorm; la habíamos escrito unas semanas antes. Cuando decidí presentarme, tuve claro que era esta. Compites con 17 canciones más, así que tiene que tener algo muy llamativo para ser reconocida y recordada: Sobran Gilipo**as me parece lo suficientemente atractivo.

No es común ver a un artista de "pop de autor" usar un lenguaje tan directo y tajante. ¿Tuviste miedo de que el título eclipsara la calidad de la canción?

No, estoy valiente últimamente; estaba deseando ver qué causaba en la gente.

Excepto Miranda y Funambulista, del resto apenas sabía de su existencia. ¿Eso te beneficia?

Espero que de algo sirva llevar 25 años dando la tabarra. Ojalá la gente se anime a votarnos.

Muchos artistas buscan el ‘formato Eurovisión’ (fuegos, coreografías complejas). ¿Tú has apostado por tu identidad? ¿Sentiste en algún momento la presión de tener que ‘disfrazar’ tu estilo para encajar en el festival?

De ninguna manera. Tenía claro que quería mostrar lo que hacemos sobre un escenario como ese, no cambiar para adecuarnos a ese escenario.

"Volvemos a girar a partir de mayo, sacamos el volumen 2 de '180º', así que con muchas ganas de todo lo que está por venir." Diego Cantero — Cantante de Funambulista

'Sobran Gilipo**as' se ha convertido rápidamente en un himno. ¿Hubo algún evento específico o una conversación que te hiciera decir: Basta, tengo que escribir esto? ¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con este tema?

Es que sobran bastantes, ¿no crees?

El premio económico de esta edición del festival, 150.000 euros para el ganador, es un estímulo. ¿Crees que la industria musical actual peca un poco de lo que criticas en esa canción?

En la industria musical y en tantos sitios…

¿Qué ha significado para ti Eurovisión? ¿Eres más de Massiel, Mocedades y Betty Missiego, o de Rodolfo Chikilicuatre? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de Eurovisión?

No soy un gran seguidor, la verdad. Todo mi respeto, eso sí.

¿Crees que hay espacio para el humor o la parodia en un festival donde ahora se mide hasta el último decibelio, o prefieres esta etapa actual de ‘canciones de autor’ y calidad vocal? ¿Cómo ves tu participación?

Creo que hay mucha calidad y variedad estilística, vamos por muy buen camino. Creo que cada vez más bandas y solistas que llevan mucho tiempo en la música acabarán presentándose. Realmente es un escaparate importante.

¿Cómo te estás preparando para este reto? ¿Cómo va a ser la puesta en escena?

No nos dejan decir nada, pero estamos en manos de Sergio Jaén, que es el mejor de Europa haciendo puestas en escena, así que va a molar infinito.

¿Cómo viene 2026?, ¿cuál es tu próximo proyecto?

Volvemos a girar a partir de mayo, sacamos el volumen 2 de '180º', así que con muchas ganas de todo lo que está por venir. No olvido la fortuna que tengo de dedicar mi vida a esto. ¡Abrazos! n