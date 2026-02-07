Nat Simons: Garra felina en un mundo de ruido

Contemplar a Nat Simons, escuchar sus canciones y tener el placer de conversar con ella ha sido revelador para entender la importancia de una mujer que, contra viento y marea, defiende el rock’n’roll. La nueva miembro de mi banda es introvertida y sensible, muy consciente de que la sinceridad es la mejor arma para sacudir el talento. Genuina, parte esencial del ecosistema musical de este país por esa garra felina que defiende y deja paso a sus iguales.

En 2017 tuve el inmenso placer de conocer a una intérprete que no me permitió parpadear. Acababa de llegar de Durham (Carolina del Norte) por la grabación de su álbum, Lights, con la producción de Gary Louris, líder de The Jayhawks, y la colaboración de Hiss Golde Messenger como banda base, además del guitarrista Django Hawkins, colaborador de Louris en Au Pair.

Y sí, trabajar con los grandes de la música es una carta de presentación brutal, pero luego toca demostrarlo ante el respetable. Recuerdo que se celebraba un emotivo concierto-homenaje por el fallecimiento de Tom Petty, y Nat Simons se marcó, con single por medio, el más conmovedor Learning to Fly. Hizo temblar la madrileña sala But junto a artistas de la talla de Carlos Tarque, Morgan, Alejo Stivel, Rubén Pozo, Rebeca Jiménez o Los Secretos.

¿Qué siente una cantante cuando los grandes de la música la quieren muy cerca?

Siempre me he sentido muy halagada y, aunque no ha sido determinante para creer en mí, ha hecho que confiase más en lo que hago. Es bonito que personas a las que admiro respeten mi trabajo y se pronuncien como fans. Cuando aún no tenía ni un disco publicado, me llamaron de un sello de Nueva York (Manifesta Records) y me incorporaron a su roster.

Eso fue muy al principio de poner unas canciones en mi MySpace, allá por el 2009. También resultó increíble que Loquillo me escogiera, además de telonera, como su artista invitada para cantar junto a él Cruzando el Paraíso en toda la gira 40 aniversario, una canción que ya la ve como de los dos, al volverme a invitar a cantar en su nuevo disco ese tema, años después.

Tuve el honor de ser cantante invitada por una leyenda como Tommy Stinson de The Replacements y Guns N’ Roses durante una gira; salía al escenario para interpretar cinco temas a dúo. He construido una preciosa relación con Ryan Adams, que me invitó a presenciar su fin de gira en Londres y no hace mucho me escribió para que fuera a Estados Unidos a hacer unas sesiones musicales con él, sin presión. Y bueno, poder cantar el repertorio de The Runaways junto a su cantante principal, Cherie Currie, ha sido un sueño hecho realidad del que he aprendido muchísimo.

Como también aprendí teloneando a artistas del calibre de Emmylou Harris o Bryan Ferry, que me regaló una botella de Dom Perignon felicitándome por mi actuación. Al final, es lo que hace que el viaje que me está brindando dedicarme a la música sea tan apasionante, y me siento muy agradecida con todos ellos.

Y sí, queridos lectores, esto es el fruto madurado de la pasión de una niña que, con apenas ocho años, ya tocaba los primeros acordes del Let It Be con la guitarra y acaba de volver de Nashville de grabar su último disco Pregúntale a Sarah Connor, que sumará a los cinco que ya tiene. Home on High (2013), Lights (2018), Felina (2021), Felinas (2024) y 7 vidas en la sala (directo doble 2024-2025).

Creo firmemente que Nat Simons es el concepto de sororidad llevado a la música; sus shows definen la hermandad, solidaridad y apoyo mutuo entre mujeres para lograr el empoderamiento colectivo sobre y tras un escenario. Su banda está formada por otras musas a las que les debo una profunda admiración, Laura Solla a la guitarra o Mariana Pérez a la batería y coros, que junto a la inmensa maestra, Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos), han creado la magia del Chicas Fuertes Tour, y prometen un show inolvidable dentro del ciclo Microsonidos (cumplimos 20 años) justo en una semanita, el próximo sábado 14 de febrero en la céntrica Sala REM.

Para Nat, y en general los amantes del rock, será un concierto muy muy exclusivo, ya que con esa formación no pasará por todas las salas, pero sí tendrá parada en algunas ciudades afortunadas. Y Murcia, la tierra de su abuela paterna, nacida en Águilas, no podía perderse el encuentro entre generaciones distintas para lanzar un mensaje poderoso: "Las mujeres no somos competencia, por eso unimos fuerzas en un mundo mayoritariamente masculino en el que, con demasiada frecuencia, quedamos relegadas a un segundo plano o invisibilizadas. La banda suena como un cañón, es algo indescriptible».

El próximo 27 de febrero verá la luz Pregúntale a Sarah Connor (Calaverita Records), fecha muy cercana a tu concierto en Murcia.

¿Cómo fue grabar en Nashville? ¿Nos dejarás saborear algún tema nuevo el próximo sábado?

Fue una experiencia increíble, no solo por grabar en Nashville, la meca de la música americana, es que he trabajado con los más grandes: a Alex Muñoz (Nikki Lane, Margo Price, Micke Campbell) como productor; a Alex, Fred Eltringham (Sheryl Crow, Lucinda Williams), Joe Pisapia (Alison Rusell), Jamie Dick (Rhiannon Giddens, Gaby Moreno), Jaquire King (Bruce Spingsteen, Norah Jones, Kings of Leon) y el propio Alex (Margo Price, Mike Campbell, Nikki Lane, Emmylou Harris). Tengo muchas esperanzas en este disco, feliz de cómo ha quedado y con la sensación de que al público le va a encantar. Ya que has preguntado, me comprometo en Murcia a una buena dosis de temas inéditos; es excitante la idea, ya que será la primera vez que los presentemos en directo.

Y esta cronista que escribe anda indecisa. No sé si tengo más ganas de escuchar los nuevos temas o ver el outfit costureado por la diseñadora Gema Siveroni, con el que estoy convencida volverá a mostrar pleitesía al rey del glam, David Bowie, como viene siendo costumbre en esta formidable música, a la que le estoy muy agradecida por tremenda entrevista.