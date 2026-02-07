La historia revelada: cuando la Transición se fijó en imágenes

Hay exposiciones que no se limitan a mostrar fotografías, sino que obligan a revisar el relato de la historia que creemos conocer. La historia revelada. Fotografía y Transición española (1975-1982), inaugurada este jueves en la Sala José Nicolás Almansa del Museo de la Universidad de Murcia, propone precisamente ese ejercicio: volver a mirar la Transición desde las imágenes que la fijaron en la prensa.

El proyecto revisa el papel determinante que desempeñó el fotoperiodismo durante los años de la transición democrática, un periodo atravesado por la incertidumbre política, la violencia y la censura, pero también por una profunda renovación de los lenguajes informativos.

En un momento en el que el debate sobre la memoria histórica, el papel de los medios y el valor de la imagen sigue plenamente vigente, La historia revelada busca plantear una pregunta necesaria: qué hacemos hoy con las fotografías que construyeron nuestro imaginario de la Transición y qué nos dicen, desde el presente, sobre la relación entre información, poder y memoria.

Manifestación por las libertades en Sant Joan / Provença (Barcelona), 1 febrero 1976 / MANEL ARMENGOL

Desde el proyecto de investigación que sustenta la muestra se subraya que, en aquellos años, los medios de comunicación no actuaron solo como transmisores de la actualidad, sino como actores clave en la consolidación de un espacio público crítico.

La exposición llega a Murcia gracias a la colaboración de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia, tras su paso por espacios universitarios de Elche y Santander. Está organizada por el proyecto de investigación Fototrans, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y reúne imágenes de una treintena de fotoperiodistas fundamentales de la época. Entre ellos figuran Guillermo y Manel Armengol, Pilar Aymerich, Carlos Bosch, Colita, Paco Elvira, Marisa Flórez, César Lucas, Pablo Juliá, Jordi Socías o Anna Turbau.

Interno en la cárcel de Carabanchel, 1981. / Raúl cancio

Del 5 de febrero al 10 de marzo de 2026, el Museo de la Universidad de Murcia (MUM) se convierte en un espacio de memoria histórica y periodismo.

Testigos de un cambio acelerado

Las fotografías documentan, desde dentro y con una notable fuerza visual, las profundas transformaciones políticas, sociales y culturales vividas entre 1975 y 1982. Según explican los responsables del proyecto, la prensa de aquellos años impulsó un protagonismo inédito de la imagen fotográfica, incorporándola como parte esencial de la noticia y reconociendo explícitamente la autoría de quienes la producían. En ese sentido, el fotoperiodismo fue a la vez actor y testigo privilegiado de un proceso de cambio acelerado.

Manifestación Gay en Barcelona (1977). / Colita

Uno de los ejes centrales de la muestra es la reflexión sobre el paso del tiempo y la resignificación de estas imágenes. Más allá de su función informativa original, muchas de ellas se han convertido en iconos de la memoria colectiva de la Transición. Desde Fototrans se insiste en que esa memoria gráfica no es un producto cerrado, sino un campo en permanente revisión, capaz de generar nuevos relatos y lecturas desde el presente.

Imágenes inéditas y testimonios directos

La exposición incluye fotografías inéditas junto a otras ampliamente difundidas en su momento, así como testimonios directos de los propios autores y autoras. Este material, señalan desde la coordinación del proyecto en Murcia, aporta un valor añadido tanto informativo como humano y patrimonial, al permitir comprender las condiciones de producción, circulación y sentido de las imágenes en su contexto original.

Rueda de prensa secreta de ETA, 1980. / Alfredo García Francés

El conjunto es fruto de una exhaustiva investigación en archivos y hemerotecas, respaldada por numerosas publicaciones académicas recientes en editoriales como Cátedra y Tirant lo Blanch. Un trabajo que refuerza el carácter historiográfico del proyecto y su vocación de tender puentes entre investigación universitaria, periodismo y divulgación cultural.