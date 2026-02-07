Francisco Jesús hidalgo: "Todos los géneros literarios son muy difíciles, pero el teatro es más complicado"

El archivero de Cehegín y cronista oficial del municipio, Francisco Jesús Hidalgo, presenta la obra teatral Maravillas, que ha sido editada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento. Se trata de una actividad enmarcada dentro de la programación diseñada para este Año Jubilar, que la población del Noroeste murciano está viviendo en honor a la patrona del municipio, la Virgen de las Maravillas.

Se trata de una obra literaria cuya trama se desarrolla en el periodo que transcurre entre el tiempo en el que el padre Moreno sueña con la idea de traer a Cehegín y su convento franciscano una imagen napolitana de la Virgen con el niño en brazos y el año de la construcción del camarín en la iglesia de las Maravillas.

Este nuevo trabajo del archivero del municipio supone, además de un homenaje a la Patrona, el relato de los avatares vividos por figuras históricas como el padre Moreno, Pedro Antonio Pereti, Carlos María Rizo y toda una pléyade de personajes que configuran y dan vida a una hermosa historia que se forma en torno a los primeros tiempos de la venida a Cehegín de la Patrona.

¿Cómo le surge la idea de poner en escena la llegada de la Virgen?

Este es un proyecto en el que estaba trabajando desde hace bastante tiempo. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de escribir novelas, cuentos, así como los diferentes estudios profesionales que he llevado a cabo. Una de las cosas que me faltaban por hacer era una obra de teatro. Me rondaban por la cabeza diversos temas, pero teniendo en cuenta que en 2025 se cumplía el 300 aniversario de la llegada de nuestra patrona, la Virgen de las Maravillas, fue cuando comencé a plantearme de manera más seria una obra de teatro cuyo enfoque fuera la llegada de la imagen.

Además, un cambio literario: es la primera obra de teatro que escribe.

Sí, es la primera obra de teatro, a lo largo de mi vida me ha gustado mucho el género del teatro, tanto leerlo como verlo en el escenario, pero nunca me había atrevido verdaderamente a escribir una obra. Todos los géneros literarios son muy difíciles, pero el teatro se hace más complicado. Al final me atreví a adentrarme en la historia, y así ha salido esta obra de los primeros años de la historia de Nuestra Señora de las Maravillas.

¿Cómo se dibuja el Cehegín de aquellos años en la obra?

Toda la trama de la obra se sustenta en ese periodo; hablamos del primer cuarto del siglo XVIII, entre 1721 y 1730. La obra comienza con la gestación por parte del Padre Moreno de traer una imagen de la Virgen con el niño en brazos y termina en 1730, momento en el que se construye el Camarín y en el que la Virgen ya llevaba en el municipio cinco años. Era muy importante reflejar la situación social y económica que se vivía en Cehegín en aquellos años; era una situación complicada. He intentado, desde mi conocimiento del Cehegín del siglo XVIII, reflejar cómo se vivía. Aunque es una obra literaria que también llega a su punto de ficción.

Entre los personajes está el padre Moreno, Pedro Antonio Pereti y Carlos María Rizo. Figuras clave en la historia de Cehegín

Son muy importantes, ya que ellos fueron elementos determinantes para que la virgen llegara al municipio. Sobre todo, el padre Moreno y Pedro Antonio Pereti. Por otro lado, está Carlos María Rizo, que era pariente de Pereti, y fue quien trajo de Nápoles la imagen, transportada en un buque por encargo de don Pedro, pero realmente el mecenas fue Pedro Antonio Pereti.

¿Cree que se ha hecho justicia con estos personajes en el municipio?

Creo que sí están bien reconocidas las figuras de los dos. Se han realizado diferentes trabajos de investigación sobre su figura, como ha sido el del Padre Francisco Javier Gómez, que ha escrito bastante sobre ellos, o como en su día lo hizo el Padre Agustín Nieto, y yo también he realizado diferentes publicaciones. También se han publicado diferentes libros, como el de Salvador García. Se ha escrito mucho sobre ellos, aunque quizás a nivel popular hasta hace algunos años no había trascendido tanto su figura. En la segunda mitad del siglo XX fue cuando más se llegó a conocer su figura. Los hermanos Pereti sí que tienen una calle, y el padre Moreno es conocido por todo el pueblo.

¿Le gustaría verla representada?

Sí que me gustaría ver representada la obra y más en este periodo tan especial, donde estamos viviendo un intenso Año Jubilar. He mantenido alguna conversación con el concejal responsable de Cultura para realizar este proyecto. Nos faltaría un grupo de teatro; me gustaría poderla ver encima de un escenario antes de que acabe el año jubilar. Lo más importante ha sido que el libreto ya está editado, porque es una cosa que queda en la historia del municipio.

¿Qué próximos proyectos que ttiene en mente?

Noticias relacionadas

Tengo un proyecto que trata de una historia de Cehegín dirigida a escolares, también a un público más juvenil, entre alumnos de los últimos cursos de primaria y la ESO. Por otro lado, estoy trabajando en una historia de la mujer en el municipio.