The Jacksons, con miembros de The Jackson 5, actuarán en Murcia el 15 de julio

El Murcia On Festival acogerá el próximo 15 de julio la actuación de The Jacksons, con miembros de la formación que marcó el inicio de The Jackson 5 y que fue clave en el surgimiento de la carrera de Michael Jackson. El concierto se enmarca en la programación estival del ciclo, que este año vuelve a incluir figuras históricas de la música internacional.

Actualmente, The Jacksons mantienen vivo el proyecto con la participación de Jackie y Marlon Jackson, dos de los miembros originales y hermanos del Rey del Pop, lideran una gira centrada en el repertorio clásico del grupo. El espectáculo recupera canciones fundamentales del pop y el soul de finales del siglo XX, combinando música, coreografía y una puesta en escena que remite a la identidad del grupo.

De The Jackson 5 al fenómeno global

El grupo alcanzó el éxito internacional en 1969, tras su fichaje por Motown, cuando aún actuaban bajo el nombre de The Jackson 5. Su primer sencillo, I Want You Back, llegó al número uno del Billboard Hot 100, un logro que repetirían con ABC, The Love You Save e I’ll Be There. Aquella racha convirtió al grupo en un fenómeno sin precedentes y marcó un punto de inflexión en la música popular estadounidense.

Durante esta etapa, los hermanos Jackson se consolidaron como una de las formaciones más influyentes del momento, sentando las bases de un modelo artístico que combinaba armonías vocales, coreografías precisas y una fuerte presencia escénica, elementos que definirían el pop de las décadas siguientes.

La etapa como The Jacksons y los grandes éxitos

En 1976, el grupo dejó Motown, cambió su nombre a The Jacksons y comenzó una nueva etapa discográfica con álbumes como Destiny y Triumph. De este periodo surgieron algunos de sus temas más reconocibles, como Blame It On The Boogie, Shake Your Body (Down to the Ground) o Can You Feel It, que consolidaron su proyección internacional.

Paralelamente, Michael Jackson desarrolló su carrera en solitario, mientras el grupo seguía llenando grandes recintos, especialmente con la Victory Tour de 1984, considerada una de las giras más exitosas de la historia en Estados Unidos.

Un legado reconocido e influyente

El impacto de The Jacksons ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, entre ellos su inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y varios reconocimientos de la industria musical estadounidense. Su influencia se extiende a generaciones posteriores de grupos y artistas del pop y el R&B, desde los años noventa hasta la actualidad.

Las entradas para el concierto de The Jacksons en Murcia ya están a la venta a través de la web oficial de la promotora.