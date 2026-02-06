Estos son los conciertos en salas de la Región de Murcia este fin de semana

Los Vinagres traen sus ‘amores de verbena’

Con la presentación oficial de su nuevo álbum, Amores de verbena, Los Vinagres anuncian su regreso a los escenarios por todo lo alto. Este tercer trabajo marca una nueva etapa en la trayectoria de la ‘orquesta’ palmera, con influencias rockeras y latinas que les convierten en una de las propuestas más singulares de su generación.

El álbum fue compuesto en una bodega de su tierra natal, grabado y producido posteriormente por Raúl Pérez en La Mina Estudio (Granada). Se percibe claramente la fusión de rock y música latina, definitoria de un sonido con energía, mensaje y mucha sabrosura.

Desde Sabrosura hasta Quédate, el disco transita por pasajes con aroma a bolero, merengue y folklore canario, y letras sobre la pasión, no rendirse y amar lo que se hace.

El título refleja la necesidad de dejar atrás lo efímero (confeti, luces, amores pasajeros) para transformarlo en raíz; un álbum para bailar, resistir y seguir creyendo en la música hecha desde el corazón. Que invita al baile, a la cercanía y a vivir la música como un encuentro compartido.

¿Cuándo? Sábado 7, 21.30horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia ¿Precio? Desde 14 euros

Los Vinagres / L.O.

Hey Kid: sensibilidad y letras generacionales

Hey Kid, (Santi Vancells, Barcelona) es un músico, compositor y cantautor español. Actualmente, entre Barcelona y Madrid, empezó su carrera en solitario a finales de 2021. Ese mismo año, Santi lanzó ¿Qué tal te va?, su primer single en castellano, aventurándose en un ritmo indie-pop, intimista y sincero.

Influenciado por los Beatles, Bob Dylan y Bon Iver, Hey Kid propone ahora un viaje folk por todas las etapas de la vida: así puede explicarse lo que hay detrás de A nuevos lugares, primer disco de este proyecto solista.

Con más de 113 millones de streams acumulados, se ha consolidado como uno de los nombres con mayor permanencia en las listas virales durante el último año. Su propuesta, cargada de sensibilidad y letras generacionales, ha conectado especialmente con el público joven, que ha convertido sus canciones en auténticos himnos.

La gira A nuevos lugares juntos otra vez supone un paso más en la carrera de Hey Kid, que vuelve más fuerte que nunca con una puesta en escena renovada y con un público que no deja de crecer. Una noche para los amantes del pop emocional.

¿Cuándo? Viernes 6, 21.00 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? 18 euros

Depresión Sonora: canciones que pugnan entre la luz y la oscuridad

Depresión Sonora (Marcos Crespo) vuelve con su gira Me va la vida en esto, presentando Los perros no entienden internet (…y yo no entiendo de sentimientos).

El segundo disco del músico vallecano, que pasó por Coachella y es tendencia en México, Colombia, Perú y Chile, es una cura contra la adicción a las pantallas, una mirada al pasado y futuro muy rítmica (y perruna).

Explora los vínculos, la confusión emocional, el desajuste con el mundo digital desde una perspectiva íntima que conecta con millones de personas, y vuelve a sorprender con canciones que pugnan entre la luz y la oscuridad, la melodía y el riesgo artístico, parámetros en los que Depresión Sonora se mueve sin concesiones, colándose ahora en las salas más emblemáticas.

¿Cuándo? Viernes 6, 21.00 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? Desde 18 euros

Depresión Sonora / L.O.

Jaguayano: Por playas del Caribe

Desde la Costa Quebrada cántabra, Pablo Gómez -Jaguayano- trae Botas de aguacate (Auto, 25), su esperado tercer álbum, colorido, variado, vitalista, que transmite frescura y buenas vibraciones con su ukelele y su voz inconfundible.

Jaguayano ha construido un estilo propio a lo largo de dos LPs, un EP y colaboraciones con artistas como Adrià Salas. Desde su debut Todo Retumba (2018) —donde destacó el éxito Encarcelado (+7M de reproducciones)— a su segundo álbum, Playa Diablo (2022), ha consolidado su identidad con melodías envolventes y letras que dejan huella.

En 2024, adelantos como Marcher! y Olas prepararon el camino para Botas de aguacate por playas del Caribe entre ritmos reggae, rumba y pop.

El cántabro ha dado un giro audaz a su propuesta rompiendo con sus propios límites. Su nuevo disco refleja la transformación interior que lo impulsó a concebir el arte desde un lugar más abierto y auténtico; combina sonidos alegres, ritmos variados y una sensibilidad pop-indie.

¿Cuándo? Viernes 6, 21.00 horas ¿Dónde? La Yesería, Murcia ¿Precio? 12 euros

Ezvit 810 transforma el dolor en experiencia sanadora

Ezvit 810 —nombre artístico del rapero catalán Manel Ezquerra Vitores (Alcarrás, 2002)— accedió a la fama, como muchos otros artistas de su generación, cuando su sencillo No me renta (2021) se volvió viral en TikTok.

Llevaba participando en freestyles unos cuantos años, y había acumulado un catálogo de versos que fueron viendo la luz en los meses siguientes, casi todos declamados sobre ritmos urbanos y con el desamor en el centro.

La paleta musical de su álbum debut, Duele pero cura (Blanco y Negro Urban, 2022), tenía colores nuevos, y mostraba una mayor madurez desde sus crónicas sobre romances truncados.

Tras un tiempo de silencio, Ezvit 810 regresa con Bella Sombra, un álbum profundamente personal que transforma el dolor en experiencia sanadora.

Explora la salud mental, la superación y su evolución como letrista, sin colaboraciones, para preservar su autenticidad Abordando temas tan complicados como la pérdida de un ser querido, invita a escucharlo en soledad.

¿Cuándo? Sábado 7. 21.00 horas ¿Dónde? Sala REM, Murcia ¿Precio? Desde 20 euros

Taburete vuelven presentando su nuevo álbum con 'El perro que fuma Tour'

Formados en Madrid en 2014, Taburete se han consolidado como imprescindibles del panorama musical español. Liderados por Willy Bárcenas y Antón Carreño, combinan pop, folk, rock y rancheras, una fórmula que les ha llevado a llenar recintos en España y Latinoamérica.

Con discos como Dr. Charas, Madame Ayahuasca o Matadero 5, Taburete ha evolucionado desde la irreverencia inicial hacia un sonido más maduro y reflexivo. En El perro que fuma, su sexto álbum, exploran las decisiones cotidianas que acaban marcando el rumbo de la vida, con letras afiladas, ironía y una producción más introspectiva. Promete ser su proyecto más humano hasta la fecha.

Desde su debut en 2016, Taburete se había mantenido en constante movimiento: discos, giras, festivales y colaboraciones los convirtieron en una de las bandas más activas del panorama nacional.

Tras nueve años sin parar, en 2025 decidieron bajar el ritmo. Alejados de los escenarios durante un año, vuelven presentando su nuevo álbum con El perro que fuma Tour, que arrancó en enero y pasará por quince ciudades españolas, con una gran cita final en Madrid el 26 de diciembre, en el Movistar Arena. Recorrerán salas de tamaño medio. Celebraron una década de trayectoria, y ahora vuelven con un espectáculo renovado y enérgico.