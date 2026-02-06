Conciertos
Sharp Pins en Cartagena: la banda de Chicago hará que vuelvas a sentirte joven
Jangle pop luminoso, guitarras imperfectas y melodías eternas con la herencia de los sesenta y el espíritu lo-fi contemporáneo
Desde Chicago llegan Sharp Pins con su nuevo álbum, Balloon Balloon Balloon (publicado por Perennial el pasado noviembre), del que ya adelantaron tres singles: I Don’t Have The Heart, Queen Of Globes And Mirrors y (I Wanna) Be Your Girl. Lo presentan ahora en una gira de once fechas por España que incluye Murcia, por donde pasaron ayer, y Cartagena (6 de febrero, Mister Witt Café).
Sharp Pins es el proyecto de pop lo-fi de Kai Slater (Lifeguard) junto a Joe Glass y Peter Cimbalo, amantes de los Beatles, los Byrds, Big Star, los primeros R.E.M., Teenage Fanclub, Elliott Smith, las bandas de Elephant 6, Guided By Voices, Alvvays... (Una especie de Lemon Twigs lo-fi).
Bajo la estética neopsicodélica californiana del Paisley Underground convergen armonías luminosas y texturas dinámicas que atraviesan capas poco pulidas. Guitarras sucias se entrelazan con secuencias armónicas herederas del pop británico de los sesenta y la crudeza del rock alternativo de finales de siglo. La exploración individual de conceptos evolucionó hacia un núcleo artístico compartido que brindó a Sharp Pins más definición técnica, sin sacrificar la mística de su origen autogestionado.
¿Cuándo? Viernes 6, 21.30 horas
¿Dónde? Mister Witt Café, Cartagena
¿Precio? 15/18 euros
Balloon Balloon Balloon es una colección deliciosa de canciones que beben sin complejos de las mejores fuentes del pop; suenan frescas y a punto de estrenar, a medio camino entre el jangle pop y el power pop.
Puede que no sean la próxima gran banda, pero, durante un rato, Sharp Pins harán que vuelvas a sentirte joven.
