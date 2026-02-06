A Mares: "Siempre he pecado de ser soñadora (de más) e inventarme mundos de fantasía"

Patricia Zamora, compositora, narradora de emociones y guitarrista excepcional, es A Mares. Con un universo rock entre la fragilidad y la fuerza lírica, se encuentra presentando su proyecto a través de cuatro temas (producidos por Tono Hurtado), en formato trío, con Chechu Díez y Jaime Cano, músicos de Pleyel. Tras Estación del Norte, El Momento y Amélie, el viernes 6 de febrero, coincidiendo con su concierto de Microsonidos, antes de entrar a grabar su primer LP, verá la luz El Armario, canción en potente crescendo que acaba en desgarro, donde A Mares, con su excepcional voz de claridad cristalina, describe un estado de introspección y estancamiento emocional. Todo recuerda a los mejores momentos de PJ Harvey.

A Mares estará en directo en la Sala Spectrum compartiendo escenario con El Verbo Odiado, que acaba de lanzar E.G.O. El gran odio, su cuarto y más ambicioso disco, grabado junto a Santi García en su estudio Ultramarinos La Costa Brava, y editado en una nueva etapa para la banda por Intromúsica. La banda oscense no suele hablar del amor propio, de vida feliz, de la gran mentira. Muy al contrario, alzan la voz hablando del odio propio, el gran odio, ese otro ‘ego’ que nos define, que nos pone en nuestro sitio, porque en los defectos, en las carencias, en las condenas y en los naufragios se forjan las personas que en realidad somos. Su música habita ese territorio intermedio entre la fragilidad y la épica, entre la calma que antecede al derrumbe y el estruendo y la claridad que llega después de la demolición.

A Mares lanza El Armario antes de entrar a grabar su primer LP. ¿Supone el cierre de una etapa? ¿Sientes que esta canción es la ‘llave’ que termina de abrir la puerta estética de vuestro primer LP? ¿Hay sensación de vértigo?

El lanzamiento de El Armario supone el cierre de esta etapa del proyecto. Esta canción y las anteriores a nivel sonoro diría que marcan el camino del sonido que quiero alcanzar, pero todavía me gustaría ir un paso más allá y explorar un poco más. Más que sensación de vértigo, siento mucha emoción de empezar a componer nuevos temas y ver cómo pueden evolucionar estos meses de cara a la grabación. Es un proceso duro, pero divertido.

El concepto del ‘armario’ suele evocar lo guardado, lo oculto o lo que por fin sale a la luz. ¿Qué es lo que has decidido dejar dentro, y qué has sacado para esta canción y para tu álbum?

Creo que sacar estas canciones a la luz ha supuesto una liberación. Hay temas que llevaban guardados mucho tiempo, así que en parte me siento aliviada y orgullosa porque marca la esencia que quiero que tenga A Mares. Sin embargo, creo que todavía han quedado algunas cosas guardadas que espero poder enseñar en el siguiente disco.

¿Crees que el enfoque de este tema es muy diferente al resto, y que muestras sentimientos más inéditos en el disco, como la amistad? ¿Qué tipo de efectos usas en la guitarra?

En este tema me abro un poco más; es un diálogo interno conmigo misma sobre el síndrome del impostor, el miedo al fracaso y las inseguridades que puedo sentir en mi día a día dedicándome al sector creativo. Desde luego, es la canción más íntima y personal del EP. En la guitarra suelo utilizar sobre todo chorus, delay y reverb, para ayudar a crear atmósferas oníricas, aunque también me encanta utilizar octavador y distorsión para que haya mucho contraste.

¿Qué artistas dirías que han marcado tu forma de ver la música? Se nota esa crudeza y elegancia de PJ Harvey en la propuesta. ¿Cómo lográis equilibrar esa oscuridad visceral con la calidez del castellano?

Yo diría que PJ Harvey ha tenido mucho que ver en mi forma de desarrollar el proyecto y pensar en el sonido. Soy muy fan de su crudeza y su forma de expresarse. Phoebe Bridgers también me ha inspirado mucho para encontrar mi forma de cantar y componer. También escuchar a Radiohead y Jeff Buckley me ha ayudado a salir de mi zona de confort y explorar otras melodías y progresiones. Antes solía componer más en inglés, pero no duró mucho, porque donde mejor me podía expresar era en castellano. Mis referentes siempre han tendido a ser anglosajones, y transportar sus influencias a mi propuesta lo hacía de una forma inconsciente y nada forzada.

-Phoebe Bridgers es maestra en convertir lo cotidiano en algo devastador. ¿Cuánto hay de esa ‘tristeza luminosa’ en tu composición?

Hay mucho, y diría que incluso más en los nuevos temas que estoy componiendo. De ella me enamoró que no se complica demasiado, dice exactamente lo que quiere decir, pero lo hace de una forma tan vulnerable y bonita que hace que te llegue mucho más. Y eso he intentado aplicarlo: ser más sincera y honesta a la hora de escribir.

Con referentes tan poderosos, ¿cuál ha sido el mayor reto para que A Mares suene puramente a A Mares y no a una suma de sus influencias?

Creo que el mayor reto fue que se viera coherente la mezcla de vulnerabilidad y fuerza. Son dos cosas que forman parte de mí, y quería que se vieran muy reflejadas en las letras y el sonido.

Tu interpretación vocal tiene un peso narrativo muy fuerte. ¿Cómo te preparas emocionalmente para grabar temas que parecen tan confesionales?

La verdad es que no hago nada en especial para prepararme. Simplemente llego al estudio y lo saco todo fuera. Para mí lo bonito de la música es eso; es un espacio seguro para expresarte y liberarte.

Con el éxito vienen las etiquetas. ¿Cuál es la que más ha sonado en tu caso, y qué te gustaría que dijeran de tu estilo?

Intento no dar importancia a las etiquetas. Creo que cada uno tiene su esencia y su forma de hacer las cosas, y no sirve de nada encasillar a la gente en un solo estilo o perfil; me parece muy limitante. Todos tenemos derecho a cambiar y reinventarnos. Para mí lo importante es que el directo que ofrezcamos sea de calidad, y que la gente quiera venir a vernos. Con eso me basta.

Parece que se te vincula con la tristeza por tus canciones. ¿Crees que eso cambiará?

Inevitablemente, siempre me ha gustado más la música melancólica con un punto nostálgico, así que creo que es algo que siempre va a formar parte de mí. Aunque eso no quita que quiera probar otros registros.

¿En este disco hay momentos en los que intentas escapar de la realidad? ¿Para ti es importante e inspirador lo que ocurre en tus sueños y la forma de transmitir su contenido en tus temas?

Sí, para mí es muy importante. Siempre he pecado de ser soñadora (de más) e inventarme mundos de fantasía. Es algo que hago desde que soy pequeña.

El álbum abordará conceptos dispares. ¿Qué temáticas? ¿Algún tema concreto lo pusiste especialmente en el punto de mira al empezar a trabajar en el disco?

Las 4 canciones hablan desde una perspectiva distinta: abandonar tu ciudad para empezar de cero en otra, una ruptura, la amistad y el síndrome del impostor. Son vivencias de mis últimos años, y precisamente lo que más me gusta es que cada una trata sobre un tema distinto. Al ser temas que compuse en diferentes épocas de mi vida, no los hice pensando en una temática concreta; simplemente los junté e hice el EP con ellos.

¿Harás gira por salas y festivales?

Sí, ya tenemos algunas fechas anunciadas y otras por venir. En redes sociales iré actualizando sobre esto; tengo muchas ganas de tocar con la banda y llevar el directo a diferentes sitios.

¿Cómo se están transformando estas canciones, y específicamente El Armario, para el formato directo? ¿Veremos una banda eléctrica potente, o algo más minimalista? ¿Qué aportan a tu directo Chechu y Jaime de Pleyel?

Diría que en el directo hemos conservado la esencia del EP: muchos contrastes, intensidad e incluso un poco más de distorsión. Chechu y Jaime entienden mi visión y el proyecto a la perfección, y elevan la propuesta aún más. Estoy muy contenta de que formen parte de la banda, y espero que siga siendo así durante mucho tiempo.