Gallopedro y Colorado montan un purasangre escocés

Gallopedro es el supergrupo murciano que han montado Antonio Viwe -ex teclista de Los Últimos Bañistas, Klaus & Kinski, Alexanderplatz o Bigote Chino- (voz, guitarra y teclados), que se encarga de letra, música y producción, Víctor Martínez -ex Bigote Chino- (bajo) y Miguel Navarro -ex Diecinueve- (batería): un «conjunto musical de corte moderno», como dicen en su instagram. Se han liado la manta a la cabeza y han debutado en el sello almeriense Clifford Records.

Tras ser sorprendidos por la repentina disolución de Bigote Chino con un disco recién grabado y a punto de publicarse, entre diciembre de 2024 y enero de 2025 Gallopedro grabaron en MIA Estudio con Antonio Illán (técnico de Viva Suecia) seis canciones masterizadas por Mario G. Alberni en Kadifornia Mastering, para un EP de debut, Las delicias de colgarse y oscilar. En su carta de presentación hablaban de “pop espinoso, garaje de roca, punk acuático y el ‘sæcio sound’ (que reivindica su raíz almeriense); una efervescente y promiscua catarsis celebratoria de rock-garaje- surf-pop-punk-and roll, que incluye una versión -o más bien una adaptación- de postín de Rain de los Beatles: Champán en Trafalgar. Joie de vivre capaz de armonizar lo cáustico con lo salvaje, la juerga con la melancolía. Dicen que montan un purasangre escocés, y así lo sugiere la rapidez con la que se mueven.

Colorado es una banda albaceteña creada por el polivalente Modesto Colorado -diseñador gráfico, fotógrafo, presentador de televisión, músico, DJ y Promotor de conciertos- para dar rienda suelta a nuevas canciones tras dejar atrás su etapa con Prismáticos y Zipi Zape, plasmadas en viñetas pop que te susurran al corazón como un maravilloso viaje proyectado en Cinerama. Fascinantes composiciones con alma de sixties pop, que asoma siempre melódicamente bajo la angustia y el descaro libre, sin prejuicios, del indie-pop de los 90.

Las canciones frescas y enérgicas de Nuestros circuitos, segundo álbum de Colorado, están bañadas por una luminosa melancolía electrizante que da a los paisajes de lo cotidiano un inusitado protagonismo.