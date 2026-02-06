La ciudad del pecado de Juan Dávila y otros espectáculos en los teatros de la Región de Murcia este fin de semana

Vuelve la ciudad del pecado con Juan Dávila

El cómico Juan Dávila llega a Murcia con tres funciones en un espectáculo de humor gamberro y participativo, basado en la improvisación y la interacción constante con el público. Cada función es distinta: el monólogo arranca de una forma, pero el desarrollo y el final dependen de las decisiones de los asistentes.

El show propone un recorrido humorístico por los pecados capitales, desmontando tabúes y situaciones cotidianas desde la risa y la complicidad.

¿Cuándo? Viernes 6, 21.00 h, sábado 7, 20.30 h y domingo 8, 18:00 h ¿Dónde? Auditorio Víctor Villegas ¿Precio? Desde 36 euros

Comandante Lara & Cía: viaje con nosotros

Un viaje directo a la risa con el Comandante Lara al mando. El cómico pilota este espectáculo de humor acompañado por su tripulación de cabina, Vicente Ruidos y Jesús Tapia, en una función donde el público se convierte en pasajero de un vuelo lleno de chascarrillos, ocurrencias y situaciones disparatadas.

Desde las instrucciones de seguridad hasta el aterrizaje final, todo está pensado para garantizar un trayecto cómodo, ameno y, sobre todo, inolvidable.

¿Cuándo? Sábado 7, 17.30 horas ¿Dónde? Auditorio víctor villegas ¿Precio? Desde 22 euros

Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos : el amor es el nuevo punk

Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos es la última obra de María Velasco, una de las voces más singulares de la escena contemporánea. Una mujer atraviesa la edad media de la vida instalada en el escepticismo, incapaz de entregarse a una nueva experiencia erótica. La aparición inesperada del amor irrumpe como un fenómeno sobrenatural: un avistamiento nocturno, un aterrizaje OVNI, un contacto con lo desconocido capaz de devolverla al pensamiento mágico .

¿Cuándo? Sábado 7, 20 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 11 euros

Dreaming Bubbles, un espectáculo de burbujas mágicas

Un espectáculo mágico que sorprende a espectadores de todas las edades. Un viaje encantado, lleno de emociones y risas.