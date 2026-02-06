Patio de butacas
La ciudad del pecado de Juan Dávila y otros espectáculos en los teatros de la Región de Murcia este fin de semana
Consulta los más destacado de las artes escénicas este sábado y domingo
Vuelve la ciudad del pecado con Juan Dávila
El cómico Juan Dávila llega a Murcia con tres funciones en un espectáculo de humor gamberro y participativo, basado en la improvisación y la interacción constante con el público. Cada función es distinta: el monólogo arranca de una forma, pero el desarrollo y el final dependen de las decisiones de los asistentes.
El show propone un recorrido humorístico por los pecados capitales, desmontando tabúes y situaciones cotidianas desde la risa y la complicidad.
¿Cuándo? Viernes 6, 21.00 h, sábado 7, 20.30 h y domingo 8, 18:00 h
¿Dónde? Auditorio Víctor Villegas
¿Precio? Desde 36 euros
Comandante Lara & Cía: viaje con nosotros
Un viaje directo a la risa con el Comandante Lara al mando. El cómico pilota este espectáculo de humor acompañado por su tripulación de cabina, Vicente Ruidos y Jesús Tapia, en una función donde el público se convierte en pasajero de un vuelo lleno de chascarrillos, ocurrencias y situaciones disparatadas.
Desde las instrucciones de seguridad hasta el aterrizaje final, todo está pensado para garantizar un trayecto cómodo, ameno y, sobre todo, inolvidable.
¿Cuándo? Sábado 7, 17.30 horas
¿Dónde? Auditorio víctor villegas
¿Precio? Desde 22 euros
Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos : el amor es el nuevo punk
Vendrán los alienígenas y tendrán tus ojos es la última obra de María Velasco, una de las voces más singulares de la escena contemporánea. Una mujer atraviesa la edad media de la vida instalada en el escepticismo, incapaz de entregarse a una nueva experiencia erótica. La aparición inesperada del amor irrumpe como un fenómeno sobrenatural: un avistamiento nocturno, un aterrizaje OVNI, un contacto con lo desconocido capaz de devolverla al pensamiento mágico .
¿Cuándo? Sábado 7, 20 horas
¿Dónde? Teatro Circo, Murcia
¿Precio? 11 euros
Dreaming Bubbles, un espectáculo de burbujas mágicas
Un espectáculo mágico que sorprende a espectadores de todas las edades. Un viaje encantado, lleno de emociones y risas.
¿Cuándo? Domingo 8, 12.00 h y 17.00 h
¿Dónde? Teatro Circo, Murcia
¿Precio? Desde 10 euros
- Natalia Corbalán: 'Esto no va de agricultores y ganaderos, va de la supervivencia de toda la sociedad
- Alerta sanitaria y comercial en Murcia por la entrada de naranjas egipcias con residuos prohibidos
- Estos son los ocho destinos internacionales a los que viajar desde el Aeropuerto de Covera con Ryanair este verano
- Detenido el conductor de un autobús escolar por agredir sexualmente a una alumna de 15 años en Murcia
- Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair: 'El Aeropuerto de la Región de Murcia va a seguir sin verse afectado por los recortes
- Una familia de Alhama de Murcia la emprende a golpes contra dos intrusos que entraron en su casa de madrugada
- Cae con el coche en el socavón de una obra en la Costera Sur de Murcia
- La carretera de Santa Catalina en Murcia, en obras para construir aparcamientos y una acera