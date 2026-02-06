‘Cartagena es Magia’ convierte la ciudad en la capital del ilusionismo

Cartagena acogerá del 10 al 12 de abril la cuarta edición del Festival Internacional Cartagena es Magia, un evento que reunirá a la élite del ilusionismo mundial y ofrecerá espectáculos gratuitos en las calles de la ciudad. Durante tres días, el festival combinará galas de gran formato, magia de cerca, retos de escapismo extremo y actuaciones a pie de calle, con el objetivo de ofrecer experiencias tanto para el público familiar como para los aficionados más exigentes. Las galas principales tendrán lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y el Auditorio El Batel.

El festival fue presentado este jueves por el director general de Cultura del Ayuntamiento, Eugenio González; la directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Comunidad Autónoma, Eva Reverte; y AbelMagia, director del certamen.

La presentación incluyó demostraciones en directo de los magos Antonio El Francés y Matute Xen, junto al director artístico AbelMagia. Los asistentes, entre ellos alumnos del colegio Santa Joaquina de Vedruna, pudieron presenciar juegos de ilusionismo que anticipaban la intensidad y variedad del programa del festival.

Magia de cerca y espectáculos urbanos

El viernes 10 de abril, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy acogerá la Gala de Magia de Cerca El Arte de Lo Imposible, con actuaciones de Rubi Férez y Fernando Nadal, ganadores del Premio Mundial de Magia FISM 2025, y los magos sevillanos Octavio Sánchez y Migue García. La conducción estará a cargo de Matute Xen.

La programación en la calle incluirá a Antoñico Francés en el Parque de los Juncos el viernes 10, a las 18.00 horas, Héctor Sansegundo en la plaza del Icue el sábado 11, a la misma hora y Kachinocheve, Premio Nacional de Magia Cómica, en la plaza Juan XXIII el domingo 12, a mediodía. Además, la novedad de este año será un espectáculo solo para adultos, el show de Javi Martínez en Mister Witt Café, centrado en magia, mentalismo e improvisación, el sábado por la noche.

Gala de Campeones y escapismo extremo

Uno de los momentos más espectaculares del festival será el reto de escapismo Las Mandíbulas de la Muerte, protagonizado por Raúl Alegría el sábado 11 de abril a las 12.00 horas en el Palacio Consistorial. Alegría deberá liberarse de una trampa de acero gigante antes de que se cierre, en un espectáculo de acceso gratuito que combina tensión y adrenalina.

El broche de oro del festival será la Gala de Campeones, que se celebrará el domingo 12 de abril a las 18.30 horas en el Auditorio El Batel. La programación reunirá a magos galardonados internacionalmente, como Raúl Alegría, doble Campeón de España y conocido como el 'Nuevo Houdini', Lucía Rivera (Cuba), nominada al Óscar de la magia y famosa por su acto de Quick Change en America’s Got Talent, y Héctor Sansegundo, Campeón del Mundo FISM Flasoma y creador de efectos para el Mago Pop. La gala estará conducida por el maestro de ceremonias El Gran Dimitri y contará con la participación de AbelMagia.

Impacto cultural y turístico

Durante la presentación, la directora general Eva Reverte destacó el papel del festival como motor cultural y turístico. Señaló que “el festival combina espectáculos de primer nivel con actuaciones gratuitas, acercando la magia a vecinos y visitantes y generando un impacto positivo en la hostelería y el comercio local”. Reverte también valoró la participación de AbelMagia, cuyo impulso ha consolidado la cita como uno de los eventos culturales más importantes de la Región de Murcia.

Noticias relacionadas

Por su parte, González subrayó la relevancia de la magia como evento cultural y destacó que “durante cuatro días, la ilusión llenará las calles y espacios de la ciudad, acercando la magia a toda la familia”.