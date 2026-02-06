Alba Saura-Clares: "Esta obra nos hace pensar en la despedida y la memoria"

Lo más hermoso todavía forma parte de la Trilogía del camino, el proyecto más reciente de la compañía, que profundiza en temas como el cuerpo, la memoria, el duelo y la celebración de la vida. Esta tercera y última entrega parte del fallecimiento de Isabel, una reportera gráfica cuya ausencia abre un espacio de encuentro entre quienes formaron parte de su vida. A través de unas libretas escritas por ella, la obra propone un viaje íntimo por la memoria, los afectos y las decisiones vitales, estableciendo un diálogo entre pasado y presente. Fotografías, palabras y recuerdos se entrelazan para reflexionar sobre el legado personal y artístico, así como sobre la dificultad de conciliar vocación y vida familiar.

La compañía Alquibla Teatro, fundada en 1984 en Murcia, cuenta con más de cuarenta años de trayectoria ininterrumpida. Su proyecto artístico se ha caracterizado por el diálogo entre tradición y contemporaneidad y por una clara voluntad de reflexión social y poética. A lo largo de estas décadas ha puesto en escena textos clásicos, contemporáneos y creaciones propias, con especial atención a la dramaturgia actual y a los autores de la Región de Murcia, presentando sus producciones en teatros y festivales de todo el Estado y en circuitos internacionales.

Una emotiva reflexión escénica sobre la memoria, el legado y el sentido de la vida.

Hemos querido reflexionar en Lo más hermoso todavía, que coincidía con los cuarenta años de vida de la compañía cuando se estrenó. Queríamos pensar qué habían significado esas cuatro décadas dedicadas al arte, la despedida y la memoria: la posibilidad de abrazarnos en una gran fiesta como despedida de Alquibla cuarenta años después.

La obra parte de la ausencia de Isabel, un personaje entrañable que permite reconstruir lo que deja en cada una de las personas que la rodearon. Isabel representa el desarrollo personal y profesional de muchas mujeres: fotógrafa, esposa, madre y profesional, intrépida y aventurera, enfrentada a una vida exigente que le aporta tanto cansancio como grandes satisfacciones. Recorrer su historia es también recorrer las últimas décadas de la historia de España y del mundo a través de sus fotografías.

La obra propone un viaje por la memoria y los afectos en el que el público se reconoce, porque toda pérdida abre inevitablemente un diálogo entre pasado y presente. Uno de los valores de La Trilogía del camino es tocar la fibra de lo cotidiano y de las relaciones humanas: la familia, los vínculos, el amor y el conflicto, el dolor y el cuidado. Por eso conecta con públicos muy diversos.

Ha tocado muchos aspectos, pero el paso del tiempo es un elemento clave en la trilogía.

Con Lo más hermoso todavía fue especialmente revelador el diálogo con Antonio Saura y Esperanza Clares. Aunque yo era joven cuando la escribí, comprendí el lugar que ocupamos quienes miramos el envejecimiento desde el miedo: el temor a ver envejecer a nuestros padres, a cuidarlos, a despedirlos, y a enfrentarnos a nuestra propia adultez. El paso del tiempo se observa de forma distinta en cada etapa vital.

¿Cómo surge la Trilogía del camino?

Nace en 2020, un año muy duro para el teatro. Con los teatros cerrados y mucha incertidumbre, surgieron conversaciones con Antonio y Esperanza sobre el futuro de la compañía tras la pandemia. En ese contexto de necesidad y reinvención se gestó la trilogía, como un espacio para reflexionar y dialogar. Comenzamos con Mi cuerpo será camino, sobre los tránsitos y las migraciones; continuamos con No me falte el aire, centrada en la juventud y la ansiedad; y culminamos con Lo más hermoso todavía, dedicada a la memoria y la despedida, concebida como una gran fiesta final.

Después de 40 años, lo que queda de Alquibla es un legado de entrega, y emociones compartidas

¿Nace como una trilogía?

Sí, aunque la primera obra fue una especie de prueba. Por suerte funcionó y permitió completar el proyecto. No existe un hilo narrativo único, pero sí una forma común de trabajar los personajes y la escena: cuatro intérpretes, un mismo movimiento escénico y relatos que se entrecruzan.

Si tuviera que definir cada una de las partes de la trilogía, ¿cómo definiría Mi cuerpo será camino, No me falte el aire y Lo más hermoso todavía?

Cada obra se apoyó en tres conceptos. En Mi cuerpo será camino: migración, desarraigo y nostalgia. En No me falte el aire: juventud, ansiedad y reverdecer, con una mirada generacional y comunitaria.Y en Lo más hermoso todavía: memoria, olvido y celebración, la posibilidad de acompañar el adiós con una sonrisa.

Obra de despedida de Alquibla Teatro, ¿qué pinceladas vamos a encontrar sobre esa despedida tras cuarenta años de historia?

He tenido la fortuna de haber nacido dentro de la compañía. Para Antonio y Esperanza fue una decisión vital convertir su pasión en profesión. Tras cuarenta años de entrega absoluta al teatro, ahora han decidido descansar. Queda un legado inmenso de trabajo, viajes y compromiso.

Alquibla baja el telón, ¿cómo ve la continuidad de esta obra?

Todo lo aprendido en Alquibla queda conmigo. Vendrán nuevos textos y proyectos, con el apoyo de Antonio y Esperanza, y eso será muy hermoso.

¿Próximos proyectos?

Siempre tenemos cosas en la cabeza y siempre están pasando cosas, pero después de la trilogía, que fue muy cansada en el mejor sentido de la palabra, ahora tengo ganas de poder cerrar con alegría lo que ha sido esta etapa y entonces lanzarme a la piscina. Hay cosas en mente, que espero que se vayan organizando y articulando.