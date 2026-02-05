Novedades cómic y manga para febrero de 2026: lecturas recomendadas con varias tentaciones difíciles de esquivar

Aunque el mes de febrero tradicionalmente se asocia a un calendario con menos días, en el sector editorial se afronta un mes variado en novedades, combinando estrenos interesantes con un listado amplio de continuaciones de algunas series populares. A continuación, repasamos todo lo que llegará a las librerías a lo largo de las próximas semanas.

Marvel arranca el evento mutante de ‘La Era de la Revelación’ con diferentes números y especiales, además de la nueva miniserie de ‘Masacre mata al Universo Marvel por última vez’ que llegará directamente recopilada. En los Premiere se sumará el ‘Hulk’ de Phillip Kennedy Johnson, mientras que en las bibliotecas limitadas arrancará la serie del ‘Hombre Máquina’. En los Must Have se rescata la ‘Muerte de los Inhumanos’, llegarán los ómnibus de ‘Invasión Secreta’ y la segunda parte del ‘Daredevil’ de Ed Brubaker. Mientras tanto, se continúa ampliando el catálogo tanto de ‘Star Wars’ como de ‘Alien’, con la llegada de ‘Alien. Paradiso’.

4 de febrero

‘X’ nº 2 (Planeta Cómic)

‘Sabores únicos (Rare Flavours)’ (Planeta Cómic)

‘Star Wars. Caballeros Jedi HC’ nº 1 (Planeta Cómic)

‘The World After the Fall’ (Planeta Cómic)

Abrimos la primera página del mes con el tomo en papel que Planeta Cómic pública de esta serie coreana nacida en edición digital. De entrada, el planteamiento sitúa la historia en un mundo donde torres gigantes aparecen de golpe por todo el mundo y de ellas bajan monstruos que convierten la vida cotidiana en una guerra de supervivencia. Jaehwan forma parte de los “Caminantes de la Torre”, humanos que aceptan el reto de subir, piso a piso, para frenar la catástrofe.

5 de febrero

‘Hielo y fuego: Cuando el infierno se congele’ (Panini Cómics)

‘Nos vemos a medianoche’ nº 1 (Panini Manga)

‘La era de Revelación: El Último Lobezno’ nº 1 (Panini Cómics)

‘Lobeznos y Masacres’ (Panini Cómics)

11 de febrero

‘Tamaki y Amane’ (Planeta Cómic)

‘Vidas en luna creciente’ (Planeta Cómic)

12 de febrero

‘Biblioteca Jack Kirby. Kamandi’ nº 1 (Panini Cómics)

‘Spiderverso vs. Venenoverso’ (Panini Cómics)

‘Marvel Must Have. La muerte de los Inhumanos’ (Panini Cómics)

‘El Mortal Thor’ nº 1 (Panini Cómics)

‘All In Batman’ nº 1 (Panini Cómics)

El nuevo ‘Batman’ de Matt Fraction y Jorge Jiménez arranca con un relanzamiento de la serie principal con numeración nueva. En lo visual y lo iconográfico, la etapa se presenta con traje rediseñado en azul y gris, Batmóvil nuevo y una Gotham replanteada para sostener historias de superhéroes más directas. Es importante señalar que el Universo Absolute es una continuidad separada nacida con DC All In en 2024, pensada para versiones alternativas de los personajes, mientras que el ‘Batman’ de Fraction y Jiménez juega en la continuidad habitual.

18 de febrero

‘Midnight Serenade’ (Planeta Cómic)

‘Souten no Ken: El Puño del Cielo Azul’ nº 3 (Planeta Cómic)

‘Video Girl Ai’ nº 8 (Planeta Cómic)

‘Whispering you a Love Song’ nº 9 (Planeta Cómic)

19 de febrero

‘Hawkgirl. Erase’ (Panini Cómics)

‘Amanecer de DC. Batman/Catwoman. La guerra de Gotham’ (Panini Cómics)

‘DC Compact. JLA. Otro clavo’ (Panini Cómics)

‘Hellhunters. Cazadores infernales’ (Panini Cómics)

‘Los cazadores de leyendas’ (Dolmen Editorial)

‘1001 curiosidades de PKMN: 1ª generación’ (Dolmen Editorial)

‘Masacre mata al Universo Marvel por última vez’ (Panini Cómics)

Nos ocupamos del tomo con el que se recopila en España la miniserie ‘Deadpool Kills the Marvel Universe One Last Time’, planteada como cierre de la trilogía en la que Wade Wilson se dedica a eliminar versiones del Universo Marvel. En Estados Unidos, Marvel presentó esta entrega como el reencuentro del guionista Cullen Bunn y el dibujante Dalibor Talajić para completar la saga.

20 de febrero

‘Plástico: Muñecas y muertos’ (Norma Editorial)

‘Max Fridman: Los primos Meyer’ (Norma Editorial)

‘El arte de Death Stranding 2’ (Norma Editorial)

25 de febrero

‘La leyenda de Shim Chong’ nº 7 (Planeta Cómic)

‘Un amor de tinta y espuma’ nº 4 (Planeta Cómic)

‘Guardiana’ (Planeta Cómic)

‘Guardiana’ es un manhua taiwanés de Nownow que se publica en España como tomo único. La historia se sitúa en Taiwán a comienzos del siglo XX y utiliza folclore y elementos sobrenaturales para retratar la violencia y las presiones sociales que recaen sobre las mujeres. En el centro del conflicto está la expectativa de un hijo varón, tratada como una condición para sostener el estatus familiar.

26 de febrero

‘DC Black Label. Strange Adventures’ (Panini Cómics)

‘DC Must Have. Kingdom Come’ (Panini Cómics)

‘Que vengan los chicos malos. El equilibrio del poder’ (Panini Cómics)

‘Marvel Omnibus. Invasión secreta’ (Panini Cómics)

‘Alien. Paradiso’ (Panini Cómics)

‘Ducktopia’ (Panini Cómics)

‘Marvel Limited Edition. Luke Cage. Llamadle… ¡Power Man!’ (Panini Cómics)

‘Krypto. El último perro de Krypton’ (Panini Cómics)

La edición en tomo de la miniserie ‘Krypto. The Last Dog of Krypton’ recoge una historia limitada de cinco números escrita por Ryan North y dibujada por Mike Norton, con color de Ian Herring. En ella se cuenta el origen de Krypto antes de ser el compañero de Superman. Es el perro de la familia de Jor-El y Lara, que convive con el pequeño Kal-El en Krypton. Un vuelo de prueba sale mal, Krypto queda perdido en el espacio y termina aterrizando solo en la Tierra.

Corto pero intenso

Febrero tiene pocos días, pero concentra un volumen llamativo de novedades. Aquí conviven estrenos que arrancan un nuevo ciclo, tomos que cierran tramas y continuaciones que avanzan con entregas regulares, de modo que hay lecturas suficientes para ir con la lista en la mano y salir de la librería con más de un “solo venía a mirar”. Si estabas esperando una excusa para ponerte al día o arrancar algo nuevo, aquí la tienes, en cuatro semanas escasas.