Murcia Manga Experience arranca motores con la presentación de su cartel

El Murcia Manga Experience ha presentado el cartel de su próxima edición, que tendrá lugar los días 14 y 15 de marzo. La ilustración anunciadora del festival ha sido realizada por los artistas Salva Espín, Mario Domínguez, J. Campoy y Nacho Fernández, que combinan en una misma obra referencias al manga, el cine, el cómic y la música.

La imagen fue presentada por la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, junto al director del Murcia Manga Experience, Tony Fernández, y la coordinadora del evento, Yolanda Castaño, en un acto en el que participaron también Salva Espín y Mario Domínguez.

Un cartel con referencias a Murcia

El diseño incorpora una sardina como guiño visual a las Fiestas de Primavera y a la identidad cultural de la ciudad. Este elemento enlaza el universo gráfico del festival con el calendario festivo murciano, en una edición que se celebrará a las puertas de la primavera.

Durante la presentación, Sofía López-Briones señaló que “eventos como el Murcia Manga Experience demuestran el potencial de Murcia como ciudad para acoger grandes citas culturales”, y destacó que el crecimiento del festival se refleja en la imagen del nuevo cartel.

Cultura popular y estilos gráficos

Según los organizadores, se trata del cartel “más ambicioso hasta la fecha”, al integrar cuatro estilos gráficos en una única composición. El diseño reúne referencias reconocibles del cómic y la cultura popular, con alusiones a personajes como Mortadelo y Filemón, Superman, Dragon Ball o One Piece.

La nueva imagen coincide además con el estreno de un nuevo logotipo del festival, que mantiene su identidad visual y apunta a una etapa de consolidación y expansión del evento.

Cuatro trayectorias en una sola imagen

El cartel ha sido concebido como un trabajo coral en el que confluyen perfiles profesionales diversos. Salva Espín, ilustrador de cómics vinculado a Marvel, ha trabajado con personajes como Deadpool, Spider-Man, Hulk o La Patrulla X. J. Campoy aporta su experiencia en el diseño gráfico musical, con carteles para conciertos de bandas como The Rolling Stones, Megadeth, Slipknot o Guns N’ Roses.

Mario Domínguez, ilustrador y animador 2D, ha desarrollado trabajos relacionados con personajes como Mortadelo y Filemón o Las Tortugas Ninja, mientras que Nacho Fernández es guionista y dibujante de cómic vinculado a universos como Dragon Ball y Caballeros del Zodiaco.

La presentación del cartel coincide con el lanzamiento de las entradas para el evento, que desde este miércoles están a la venta a través del enlace https://entradium.com/events/manga-experience-murcia-murcia.