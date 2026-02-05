Música
El Festival de Cante Flamenco de Lo Ferro confirma a El Pele, Jesús Méndez y Antonio Reyes para su 46ª edición
El certamen se celebrará entre el 20 y el 26 de julio con una apuesta por el cante como núcleo del evento
L. O.
El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro ha anunciado las primeras confirmaciones de su 46ª edición, que se celebrará entre el 20 y el 26 de julio, con la participación de Manuel Moreno Maya El Pele, Jesús Méndez y Antonio Reyes. El certamen volverá a situar el cante como eje central de su programación. Con este anuncio, el Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro inicia el avance de su programación para la edición de este verano.
Según la organización, las tres incorporaciones representan distintas generaciones y formas de entender el flamenco. El festival subraya con este primer avance su apuesta por el cante como núcleo del evento.
El director del festival, Gabriel Maldonado, señaló que “con El Pele, Jesús Méndez y Antonio Reyes dejamos claro que Lo Ferro sigue apostando por el cante sin concesiones”, y añadió que la presencia de El Pele en esta edición “es una declaración de intenciones”.
Los Artistas
Manuel Moreno Maya El Pele, cantaor cordobés, cuenta con una trayectoria marcada por una interpretación personal del flamenco, en la que conviven elementos tradicionales y contemporáneos. Su presencia en Lo Ferro supone una de las principales apuestas del cartel inicial.
Por su parte, Jesús Méndez, cantaor jerezano y sobrino de La Paquera de Jerez, es uno de los nombres asociados al cante de raíz y al repertorio ortodoxo, con una carrera vinculada a los estilos tradicionales del flamenco.
Completa este primer trío Antonio Reyes, cantaor de Chiclana, reconocido por su dominio de los estilos clásicos y una trayectoria consolidada en festivales y escenarios flamencos.
