Cervezas Alhambra renueva su propuesta cultural y gastronómica con el nacimiento de Murcia Origen

Cervezas Alhambra ha presentado hoy Murcia Origen, su nueva propuesta cultural en la ciudad, que nace como evolución del proyecto Murcia Inspira tras siete años de recorrido. Esta nueva etapa refuerza la vinculación de la marca con la creación local y el acompañamiento a los procesos creativos desde una mirada atenta al tiempo y al origen.

La iniciativa se ha dado a conocer en el Centro de Interpretación Madina Mursiya en Santa Eulalia, en un encuentro con medios de comunicación, agentes culturales e influencers locales en el que se han compartido las claves de esta nueva etapa y su programación. Durante el acto han intervenido Jesús Pacheco Méndez, Concejal de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia; Javier Vilar-Sancho, Director de Marketing de Cervezas Alhambra; y Aíta Salinas, directora del proyecto, y Miguel Tébar Almansa, crítico musical, quienes han puesto en valor la apuesta de la marca por la cultura contemporánea y el diálogo con la tradición local.

Esta nueva etapa refuerza la vinculación de la marca con la creación local y el acompañamiento a los procesos creativos / Cervezas Alhambra

Desde 2018, Murcia Inspira ha sido el proyecto vertebrador de la propuesta cultural y gastronómica de la marca en la ciudad, articulando un espacio de encuentro entre disciplinas, espacios y creadores locales. Durante estos años, la iniciativa ha ido tejiendo una red diversa de talento, generando momentos cercanos entre el público y los creadores y construyendo, edición tras edición, una relación sólida y sostenida con la comunidad creativa de la ciudad.

Con este contexto como punto de partida, Murcia Origen nace con el objetivo de profundizar en aquello que siempre ha estado en el centro del proyecto: el momento en el que surge la idea, el proceso que hay detrás de cada creación y el vínculo entre tradición y contemporaneidad. El nuevo nombre pone el acento en una forma de entender la creación que ha guiado el proyecto desde sus inicios y que conecta de manera natural con la filosofía de Cervezas Alhambra: dedicar el tiempo necesario a cada detalle y reivindicar el origen como punto de partida de cualquier manifestación creativa.

Con Murcia Origen, Cervezas Alhambra reafirma su vínculo con Murcia y su compromiso con una cultura y la gastronomía / Cervezas Alhambra

La programación de Murcia Origen mantiene algunos de los momentos más reconocidos del proyecto anterior, que se reinterpretan ahora desde la mirada del 'Origen'. Experiencias como las cenas maridaje, las rutas gastronómicas o las catas maridadas continúan formando parte del ciclo, poniendo el foco en el valor del proceso, la materia prima y el tiempo dedicado a cada creación.

Junto a estas propuestas, la nueva etapa incorpora nuevos formatos que amplían el relato cultural del proyecto y profundizan en el origen de distintas disciplinas creativas. ‘Canciones Contadas’ propone encuentros íntimos con compositores y compositoras de la escena murciana para descubrir el camino creativo que precede a cada canción; ‘UNIVerso’ abre un espacio a la poesía urbana como forma de narrar la ciudad desde dentro; y ‘Murcia en Vinilo’ plantea una serie de encuentros en torno a la escucha de música en formato analógico, entendida como memoria compartida y experiencia colectiva. Todas ellas son propuestas pensadas para vivirse sin prisa, desde la cercanía y el contacto directo con los creadores.

La primera cita de Murcia Origen tendrá lugar el próximo miércoles 11 de febrero en el mítico local Pura Vida con ‘Canciones Contadas’, uno de los nuevos formatos del ciclo que propone encuentros íntimos entre artistas y público para descubrir el origen de sus canciones y el proceso creativo que las hace posibles. La sesión inaugural contará con la participación del artista murciano Marcelo Criminal, quien compartirá los matices de su universo creativo y el camino que precede a sus composiciones en un diálogo cercano con el público.

El encuentro estará guiado por Miguel Tébar Almansa, coleccionista discográfico, crítico musical y programador cultural, conocido también por su faceta como pinchadiscos conceptual bajo el seudónimo de M. Lacroix, que acompañará la conversación aportando contexto y mirada musical.

El acceso será gratuito mediante invitación, disponible a través de las redes oficiales del proyecto, @murciaorigen, donde se anunciará progresivamente toda la programación.

Con Murcia Origen, Cervezas Alhambra reafirma su vínculo con Murcia y su compromiso con una cultura y la gastronomía que se construye desde el respeto por los procesos, el valor de lo local y el tiempo necesario para disfrutar de las cosas que merecen la pena.

