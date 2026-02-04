‘Virginia Woolf, escribir para vivir’: Murcia revisita a la gran autora moderna

La Fundación Mediterráneo dedica su próximo ciclo del Aula de Cultura de Murcia a Virginia Woolf, figura central de la literatura del siglo XX y creadora de una sensibilidad moderna que transformó la forma de narrar.

El ciclo propone una aproximación plural a la autora británica, atendiendo tanto a su obra como a su experiencia vital y a su papel en la construcción de una narrativa centrada en la conciencia, el tiempo y la vida cotidiana.

Laura Freixas abre el ciclo

La primera sesión, el 4 de febrero, correrá a cargo de Laura Freixas, escritora y ensayista, con la conferencia Virginia Woolf, la gran escritora moderna. Freixas analizará la trayectoria vital y literaria de Woolf, desde el Círculo de Bloomsbury hasta su renovación de la novela moderna, apoyándose en su amplia experiencia como editora, traductora y estudiosa de la autora.

El 18 de febrero, la traductora e investigadora Itziar Hernández Rodilla, responsable de versiones al español de La señora Dalloway, Al faro, Orlando o Un cuarto propio, abordará la escritura de Woolf como una respuesta estética y vital a la modernidad, al tiempo y a la conciencia contemporánea.

El ciclo se cerrará el 25 de febrero con el novelista y crítico Gonzalo Torné, quien en la conferencia ¿Cómo leer a Virginia Woolf? propondrá un acercamiento libre de prejuicios a una autora a menudo considerada “difícil”, reivindicando su capacidad para conectar con el lector actual.

Bajo el título Virginia Woolf: escribir para vivir, el programa se celebrará los miércoles 4, 18 y 25 de febrero, a las 19.00 horas, con entrada gratuita, en la sede de la Fundación, frente a los Soportales de la Catedral.