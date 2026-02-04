Literatura
‘Virginia Woolf, escribir para vivir’: Murcia revisita a la gran autora moderna
Laura Freixas, Itziar Hernández Rodilla y Gonzalo Torné analizarán la obra de la escritora británica en el ciclo de la Fundación Mediterráneo
L. O.
La Fundación Mediterráneo dedica su próximo ciclo del Aula de Cultura de Murcia a Virginia Woolf, figura central de la literatura del siglo XX y creadora de una sensibilidad moderna que transformó la forma de narrar.
El ciclo propone una aproximación plural a la autora británica, atendiendo tanto a su obra como a su experiencia vital y a su papel en la construcción de una narrativa centrada en la conciencia, el tiempo y la vida cotidiana.
Laura Freixas abre el ciclo
La primera sesión, el 4 de febrero, correrá a cargo de Laura Freixas, escritora y ensayista, con la conferencia Virginia Woolf, la gran escritora moderna. Freixas analizará la trayectoria vital y literaria de Woolf, desde el Círculo de Bloomsbury hasta su renovación de la novela moderna, apoyándose en su amplia experiencia como editora, traductora y estudiosa de la autora.
El 18 de febrero, la traductora e investigadora Itziar Hernández Rodilla, responsable de versiones al español de La señora Dalloway, Al faro, Orlando o Un cuarto propio, abordará la escritura de Woolf como una respuesta estética y vital a la modernidad, al tiempo y a la conciencia contemporánea.
El ciclo se cerrará el 25 de febrero con el novelista y crítico Gonzalo Torné, quien en la conferencia ¿Cómo leer a Virginia Woolf? propondrá un acercamiento libre de prejuicios a una autora a menudo considerada “difícil”, reivindicando su capacidad para conectar con el lector actual.
Bajo el título Virginia Woolf: escribir para vivir, el programa se celebrará los miércoles 4, 18 y 25 de febrero, a las 19.00 horas, con entrada gratuita, en la sede de la Fundación, frente a los Soportales de la Catedral.
