La Unión transforma su Museo Minero en escenario para el flamenco

Entre febrero y mayo, el Museo Minero de La Unión se llenará de flamenco en vivo gracias al nuevo ciclo Museo Flamenco, organizado por la Fundación Cante de las Minas. La propuesta combina patrimonio, turismo y música, ofreciendo conciertos en un enclave singular vinculado a la historia minera y cultural del municipio, y reafirma a La Unión como un referente del flamenco en España.

El ciclo se inaugurará el 27 de febrero con la bailaora Mónica Iglesias, ganadora del Premio Desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas. Acompañada por la cantaora Ana Mochón, galardonada en varias ocasiones en el propio festival, y por el guitarrista Luis Mariano, reconocido como uno de los más solicitados en el ámbito del baile flamenco, Iglesias ofrecerá un espectáculo que combina técnica, fuerza expresiva y respeto a la tradición.

La joven promesa Almudena Roca

El 20 de marzo, será el turno de Almudena Roca, natural de Cartagena y una de las grandes promesas del flamenco actual. Su carrera mantiene una estrecha vinculación con el Festival Internacional del Cante de las Minas, consolidándola como una artista joven con identidad propia y proyección nacional, capaz de conectar con públicos de todas las edades.

Renovación del flamenco con Al-Blanco & El Peli

El 11 de abril, el Museo Minero acogerá a Al-Blanco & El Peli, dos de los nombres más destacados del flamenco contemporáneo. Su propuesta conjunta representa la renovación del cante y la guitarra desde el respeto a la tradición, mostrando cómo el flamenco sigue evolucionando sin perder sus raíces.

Cierre con grandes figuras del Cante de las Minas

El ciclo concluirá el 29 de mayo con una gran gala flamenca protagonizada por Ricardo Fernández del Moral y Encarnación Fernández, ambos ganadores de la Lámpara Minera, la máxima distinción del Festival Internacional del Cante de las Minas.

La guitarra estará a cargo de Antonio Muñoz, ganador del Bordón Minero, otro de los galardones más prestigiosos del festival. En esta última cita, el público podrá disfrutar de la maestría de dos de los grandes nombres actuales del flamenco, en un espectáculo que aúna virtuosismo, fuerza y emoción.

Entradas y abonos

Las entradas para todos los espectáculos están disponibles en la plataforma Giglon, con un precio único de 10 euros por concierto, y la opción de adquirir el abono completo del ciclo por 30 euros, una oferta que facilita disfrutar de todos los conciertos a un precio competitivo. Los precios se incrementarán únicamente por los gastos de gestión de la plataforma.