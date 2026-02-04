La música clásica vuelve al Romea con un ciclo que conecta paisaje, memoria y legado

El Teatro Romea volverá a ser, entre febrero y mayo, uno de los principales escenarios de la música clásica en Murcia con el nuevo ciclo de conciertos de ProMúsica Murcia, que este año se presenta bajo el título Travesías sonoras: paisaje, memoria y legado. La programación reúne cinco citas que combinan grandes formaciones sinfónicas, música de cámara y voces solistas, con un repertorio que transita por distintas épocas, estilos y sensibilidades.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, presentó esta semana un ciclo que apuesta por ofrecer al público “una experiencia musical rica y diversa”, articulada en torno a la relación entre la música, el territorio y la memoria cultural. No se trata de una idea abstracta, "el programa cruza obras inspiradas en paisajes concretos, partituras marcadas por la tradición y piezas que dialogan con el legado musical europeo desde miradas muy distintas", señala.

Paisaje sonoro y gran formato sinfónico

El ciclo se abrirá el 5 de febrero con la Orquesta Sinfónica de Cartagena, dirigida por Leonardo Martínez, y con la pianista Laura Moratón como solista. El concierto propone un recorrido que va del impresionismo español al sinfonismo italiano del siglo XX, con Noche en los jardines de España de Manuel de Falla, la Suite Cartagenera de Benito Lauret y los imponentes Pinos de Roma de Ottorino Respighi, una obra que convierte el paisaje en sonido orquestal.

Intimidad, cámara y romanticismo

La siguiente cita llegará el 17 de febrero con una velada de música de cámara protagonizada por el Cuarteto Schubert, formado por Inés Issel Burzyńska al violín, Álvaro Miguel García Ros a la viola, Alba Urbano Alguacil al violonchelo y Mikhail Tolstov al piano. El programa recorre el romanticismo desde distintos ángulos, con el Adagio y Rondó Concertante de Franz Schubert, el Cuarteto con piano de Joaquín Turina y el Cuarteto con piano nº 3 de Johannes Brahms, en un diálogo entre intimidad, lirismo y tensión expresiva.

La voz como celebración

El 18 de marzo, el ciclo se abrirá a la voz con una gala lírica protagonizada por la mezzosoprano María José Montiel, una de las grandes figuras del canto español. Acompañada por la Orquesta Sinfónica de Cartagena y bajo la dirección de Leonardo Martínez, el concierto reunirá obras de Montsalvatge, Chapí, Chueca, Falla y otros compositores, en un programa concebido como una celebración de la tradición lírica y popular.

Talento joven y mirada contemporánea

La programación continuará el 22 de abril con una cita dedicada al talento emergente de la Región, protagonizada por los ganadores del Concurso de Música de Cámara Manuel de Juan Ayala del Conservatorio Superior de Música de Murcia. El Trío Essenza, primer premio, interpretará el Trío en La menor de Johannes Brahms y Fantasy Trio de Robert Muczynski, mientras que el Addis Quartet, segundo premio, ofrecerá un programa que incluye Songs for the Coming Day de David Maslanka, Rhapsodish de Alexis Ciesla y una versión de Souvenir de Florence de Chaikovski, en arreglo de Haruka Inoue.

Legado y gran tradición sinfónica

El ciclo se cerrará el 14 de mayo con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Elche, dirigida por Achim Holub y con la pianista Yui Higashijima como solista. El concierto final pondrá el foco en dos pilares del romanticismo alemán: el Concierto para piano de Robert Schumann y la Sinfonía nº 4 de Johannes Brahms, una obra que resume, como pocas, la idea de legado musical que atraviesa todo el ciclo.