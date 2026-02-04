Un mural del murciano Carlos Callizo, Premio Nacional de Bellas Artes, se suma a las intervenciones en ‘Los Huertos del Vicario'

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha impulsado la creación de un nuevo mural artístico en el espacio verde de ‘Los Huertos del Vicario’, una intervención que está siendo ejecutada por el artista murciano Carlos Callizo, Premio Nacional de Bellas Artes, que contribuye a embellecer y dar profundidad a este céntrico lugar del casco histórico, convertido en un referente de intervención urbana.

El alcalde, José Francisco García, junto al concejal de Juventud, Salvador López, ha visitado el mural acompañado por el profesor y artista murciano Carlos Callizo, que ha venido trabajando durante las últimas semanas en esta obra, que ya se encuentra en su fase final. El mural se ejecuta sobre una medianera cedida por sus propietarios, contribuyendo a mejorar la imagen del entorno y a generar un nuevo punto de interés cultural y turístico.

Trampantojo de la torre de Los Pastores

La obra, con una superficie aproximada de 45 metros cuadrados, está realizada con técnica acrílica mediante pintura ecológica especialmente diseñada para revestimientos exteriores y resistentes a la intemperie, aplicada a brocha, paletina o pincel, sin uso de aerosoles. La temática y composición se adaptan al entorno a modo de trampantojo, quedando plenamente integrada tanto en el paisaje como en la arquitectura urbana.

El mural representa una visión artística de la Torre de los Pastores de la Parroquia de la Concepción, junto a la vegetación característica de Los Huertos del Vicario, integrando así patrimonio, paisaje y entorno natural.

La intervención ha contado con un presupuesto de 9.700 euros y se enmarca en el “Programa de embellecimiento y puesta en valor del casco histórico”, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino ‘Camino a Caravaca’, cuyos objetivos principales pasan por mejorar los valores del paisaje urbano, revitalizar espacios degradados y contribuir a la habitabilidad y al atractivo turístico del centro histórico.

Mural de Carlos Callizo / Enrique Soler

José Francisco García ha subrayado que “este mural se suma a una línea de trabajo que ya ha dado muy buenos resultados en distintos puntos del municipio, apostando por el arte urbano contemporáneo como elemento de regeneración urbana y puesta en valor del patrimonio”. En esta misma línea de actuación ya se ejecutó el mural titulado ‘La aparición’, realizado por el artista urbano gallego Diego As.

El proyecto forma parte de las actuaciones de embellecimiento financiadas con los fondos europeos NextGeneration del Plan de Sostenibilidad Turística de Destino ‘Camino a Caravaca’

La actuación forma parte de la segunda fase de intervenciones en ‘Los huertos del vicario’, que incluye también la creación de una plaza anexa al callejón de Frías con zona de juegos infantiles y la rehabilitación de la fachada trasera del edificio municipal de la calle Vidrieras. Varias de estas actuaciones responden a propuestas y aportaciones de los propios vecinos, incorporadas al diseño final del proyecto.

Los Huertos del Vicario

Los Huertos del Vicario es una zona verde de más de 3.500 metros cuadrados situada en pleno corazón del casco histórico de Caravaca de la Cruz, un proyecto galardonado con el Premio de Arquitectura de la Región de Murcia. La actuación se ha diseñado en torno a la recuperación de los antiguos huertos que existían en el lugar, incorporando numerosas especies vegetales, mobiliario urbano adaptado al entorno y un sistema de iluminación nocturna eficiente. Además, se ha recuperado el antiguo trazado de acequias del regadío tradicional, lo que permite dotar de agua a la zona y evitar las inundaciones puntuales que se producían en la calle Mayor.