Enclave Mujer celebra ocho años de cultura y reflexión feminista en Murcia

El Festival Enclave Mujer de Murcia alcanza su VIII edición apostando en sus citas culturales por un claro propósito, pensar la igualdad a través del arte. Bajo el lema Miradas, el certamen se celebrará del 10 al 27 de febrero con una programación multidisciplinar que se desplegará por teatros de la ciudad, el Teatro Bernal de El Palmar y once centros culturales de pedanías.

En total, el festival reúne 15 actividades que abarcan teatro, cine, música, danza, artes plásticas y propuestas comunitarias, con la participación de creadoras, artistas y pensadoras que aportan nuevas perspectivas sobre la igualdad desde distintos lenguajes artísticos.

El cine desde la mirada femenina

El cine ocupará un lugar destacado con la proyección de Sorda, de la directora murciana Eva Libertad, nominada a cinco Premios Goya 2026. La película aborda los miedos de una mujer sorda ante la maternidad y se proyectará el 19 de febrero en el Centro Cultural de Santiago y Zaraiche, seguida de un coloquio con la directora y la actriz Miriam Garlo.

Además, la psiquiatra y experta cinematográfica María Herrera Giménez ofrecerá las charlas Cuando ellas dicen acción. Cine y creación femenina los días 17 de febrero en El Palmar y 24 de febrero en Llano de Brujas, centradas en el discurso y la mirada de las creadoras audiovisuales.

Teatro, pensamiento y memoria

El Teatro Romea acogerá el conversatorio Pensamiento a escena el 10 de febrero, en torno a la obra La mujer rota, protagonizada por Anabel Alonso y dirigida por Heidi Steinhardt, que podrá verse el 14 de febrero.

La programación teatral se completa con propuestas como Aletheia, de Las Poderío en Beniaján el 27 de febrero, que combina teatro, danza, circo y humor; Faras. Heroínas que alumbraron la igualdad, de Niumpaloal’Arte en Los Martínez del Puerto el día 20 de este mes; y Ella, una obra coral sobre la violencia machista a cargo de La Barca Violeta en La Albatalía el 25 de febrero.

En Los Ramos se representará el 26 Solo fue una vez, una pieza sobre las dinámicas de poder en relaciones abusivas, adaptada por Entremed(i)as Teatro a partir de la película premiada en el Festival Internacional de Cine de Almería.

Participación ciudadana y propuestas familiares

El festival busca reforzar su dimensión comunitaria con los talleres de cerámica con perspectiva de género Lugares que nos unen, dirigidos por Marta García Pérez-Cuadrado, que darán lugar a un mural colectivo. Se celebrarán en Corvera los días 2, 9, 16 y 23 de febrero y en Beniaján el 5, 12, 19 y 26.

La programación incluye también propuestas dirigidas al público infantil, como Las aventuras de Samy la viajera, un espectáculo que fomenta la igualdad y previene la violencia de género desde la infancia, el 21 de febrero en Puente Tocinos.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha subrayado durante la presentación que el festival refleja “una manera de entender la cultura como servicio público esencial, capaz de llegar a todos los barrios y pedanías del municipio gracias a la fortaleza de la red de centros culturales y teatros de Murcia”.