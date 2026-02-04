Eduardo Noriega y la chica Bond Caroline Munro pasarán por la XV edición del Festival Sombra de Murcia

El Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia Sombra alcanza en 2026 su decimoquinta edición convertido en una de las citas estables del género en el calendario cultural nacional. Lejos de limitarse a una celebración conmemorativa, el festival plantea esta edición —del 27 de febrero al 7 de marzo, en la Filmoteca Regional Francisco Rabal— como una confirmación de su evolución: más programación, mayor presencia internacional y una apuesta clara por integrar exhibición, reflexión y tejido profesional.

La leyenda del fantástico Caroline Munro, conocida por su papel en 007: La espía que me amó, recibirá el premio Sombra de Leyenda, mientras que Eduardo Noriega será homenajeado con el premio Serial Killer en el 30 aniversario de Tesis, la película que catapultó a Alejandro Amenábar a la fama.

La XV edición reunirá 18 largometrajes y 20 cortometrajes, además de charlas, encuentros y actividades paralelas que desbordan la sala de proyección para extenderse a otros espacios culturales de la ciudad. El festival asume así una identidad híbrida, a medio camino entre escaparate cinematográfico, espacio de memoria del género y plataforma para nuevos proyectos.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, presentó, junto al concejal de Cultura e Identidad de Murcia, Diego Avilés, y el director de Sombra, Javier García Caballero, esta nueva edición, destacando que “la Filmoteca regional vuelve a ser, una edición más, epicentro del festival, con una importante actividad y más de una veintena de sesiones. De hecho, acogeremos alguna premiere, lo cual es todo un lujo y muestra la pujanza de Sombra".

Figuras clave entre la memoria y el presente

Uno de los ejes de esta edición será el diálogo entre pasado y presente del cine fantástico. En ese marco se inscribe la presencia de Caroline Munro, actriz británica vinculada al cine de terror y aventuras de los años setenta y ochenta, y rostro icónico del imaginario popular tras su paso por el universo Bond. Munro recibirá el Premio Sombra de Leyenda, un reconocimiento que el festival reserva a figuras cuya trayectoria ha marcado el género más allá de modas o coyunturas. El viernes 6 de marzo, a las 12:00, tendrá lugar el encuentro de los fans con Caroline Munro, cantante, modelo, actriz, chica Bond, mito del fantástico y premio ‘Sombra Leyenda’.

El cine español tendrá un peso específico con la conmemoración del 30 aniversario de Tesis, la película que supuso el debut de Alejandro Amenábar y un punto de inflexión en el terror nacional de los años noventa. La proyección contará con la presencia de Eduardo Noriega, protagonista del filme, que recibirá el Premio Serial Killer en un homenaje que conecta el espíritu fundacional del festival con una obra clave de la filmografía reciente. Las proyecciones comenzarán con este homenaje en la sesión inaugural del viernes 27 de febrero, a las 21:30 horas.

Estrenos y Sección Oficial

La Sección Oficial vuelve a ser el núcleo del festival, con una combinación de premieres nacionales, preestrenos y títulos recientes del fantástico europeo. La edición se abrirá con El último vikingo, de Anders Thomas Jensen, protagonizada por Mads Mikkelsen, en lo que supone uno de los estrenos más destacados del certamen.

Junto a ella, se presentarán películas como El maleficio (La regla de Osha), Mother’s Baby o Redux, Redux, además de propuestas que refuerzan la diversidad estilística del género, desde el terror psicológico hasta la acción y la relectura del folklore. En este contexto destaca el regreso de Paul Urkijo, que presentará Gaua, su última incursión en la mitología vasca, y la proyección de Luger, con la presencia de su equipo artístico.

La interpretación en vivo de la banda sonora de 'Nosferatu' en el Teatro Circo de Murcia pondrá la nota musical

Clausura y apuesta por lo local

El cierre del festival volverá a subrayar la apuesta por el talento murciano. El sábado 7 de marzo, el Teatro Circo de Murcia acogerá la interpretación en directo de la banda sonora de Nosferatu a cargo del grupo Los Amigos de los Animales, que presentan el doble disco grabado en Transilvania para acompañar el clásico de F.W. Murnau. Una propuesta que conecta cine, música y experiencia en vivo, y que funciona como gesto simbólico de cierre para esta edición aniversario.

Industria, pensamiento y cultura expandida

Más allá de las proyecciones, el festival refuerza su dimensión profesional con la celebración del II Sombra Market, los días 26 y 27 de febrero, concebido como un espacio de encuentro para proyectos de terror y fantástico desarrollados en la Región de Murcia, con la participación de agentes nacionales y profesionales del sector.

El programa se completa con retrospectivas, ciclos temáticos como Arkham, encuentros sobre ilustración, cómic y literatura fantástica, así como una exposición conmemorativa de cartelería que recorre los quince años de historia del festival y pone en valor su identidad gráfica y visual.

Exposición dedicada al XV aniversario

La exposición de este año se plantea como un recorrido cronológico por la historia del festival a través de todos sus pósters y carteles, incluidos los de eventos, donde algunos de ellos estarán a la venta. La exposición se podrá disfrutar en el Café de Ficciones, sitio oficial del festival, en la Calle Fuensanta 5.

Además, se expondrán bustos realistas de las películas más míticas de la historia del cine de terror. La inauguración será el 26 de febrero a las 20:30, y contará con la presencia de todos los dibujantes (Daniel Acuña, Fernando Dagnino, Rodrigo Fonseca, Sergio García, José David Morales...) que harán un acto de firmas. La exposición estará disponible hasta el 15 de marzo.